'आधी शिवसेना, मग राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आता...', तिसऱ्यांदा 'ती'च गोष्ट घडल्याने राहुल गांधी प्रचंड संतापले; 'भाजप आणि...'

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हासंदर्भांतील संघर्ष सुरु असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या एका निर्णयावरुन लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी थेट लोकशाहीचा उल्लेख करत निशाणा साधला आहे. सदर निर्णय हा पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसबद्दलचा आहे. नेमकं राहुल गांधी काय म्हणालेत? तृणमूल काँग्रेसचं प्रकरण काय आहे पाहूयात...
पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसच्या दोन प्रतिस्पर्धी गटांना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह वापरण्यास मनाई केली आहे. ममता बॅनर्जी आणि अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील दोन्ही गटांनी शुक्रवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत आपल्या गटाचे नाव व पसंतीची तीन मुक्त चिन्हे सादर करावीत, असे आयोगाने गुरुवारी रात्रीच्या अंतरिम आदेशात म्हटले. या निर्णयामवरुन आरोप प्रत्यारोप आणि राजकारण सुरु झालं आहे. या वादात राहुल गांधींनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उडी घेतली आहे.
निवडणूक आयोगाने तृणमूलसंदर्भात दिलेल्या निर्णयावरुन राहुल यांनी आपल्या एक्स पोस्टमधून निशाणा साधला आहे. "आधी शिवसेना, मग राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आता तृणमूल काँग्रेस... प्रत्येक वेळी तोच प्रकार: भाजप आणि निवडणूक आयोग संगनमत करून पक्ष फोडतात. मग त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह काढून घेतले जाते. जेव्हा संपूर्ण पक्षच चोरला जाऊ शकतो, तेव्हा लाखो भारतीयांची मते चोरली जाऊ शकतात यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही," असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे. "मतचोरी. सरकारची चोरी. आता पक्षाची चोरी—ही आपल्या लोकशाहीच्या ऱ्हासाची प्रतीके बनली आहेत. जनमताचे रक्षण करणे ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे- परंतु त्याऐवजी, तो लोकांचा निर्णय उलथवून टाकणाऱ्या शक्तींना मदत करत आहे," असा घणाघात राहुल गांधींनी केला आहे. "हा लढा केवळ ममता बॅनर्जींचा नाही. हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा, प्रत्येक मतदाराचा लढा आहे, ज्यांना मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हव्या आहेत," असंही राहुल गांधी आपल्या पोस्टमध्ये म्हणालेत.
नंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 6 ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. त्या आधीच तृणमूल काँग्रेसच्या नाव व चिन्हावरून
पोटनिवडणुकीपुरते दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव, चिन्हावरुन दोन गटांमध्ये दावा निर्माण झाला आहे. आयोगाचा गुरुवारचा आदेश सध्याच्या पोटनिवडणुकांपुरता लागू राहणार असून, पक्षाचे नाव आणि चिन्ह याबाबतचा अंतिम निर्णय स्वतंत्र प्रक्रियेत घेतला जाणार आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत दोन्ही गटांना 'अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस' हे पक्षाचे नाव वापरता येणार नाही. तसेच तृणमूल काँग्रेससाठी राखीव असलेले 'फुले-गवत' हे चिन्हही दोन्ही गटांना वापरता येणार नाही. दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.