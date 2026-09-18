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'आधी शिवसेना, मग राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आता...', तिसऱ्यांदा 'ती'च गोष्ट घडल्याने राहुल गांधी प्रचंड संतापले; 'भाजप आणि...'

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेना आणि पक्ष चिन्हासंदर्भातील युक्तिवाद सुरु असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला एक निर्णय चांगलाच चर्चेत असून आता त्यावर थेट राहुल गांधी बोललेत

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 18, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:45 AM IST
'आधी शिवसेना, मग राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आता...', तिसऱ्यांदा 'ती'च गोष्ट घडल्याने राहुल गांधी प्रचंड संतापले; 'भाजप आणि...'
Image Credit: राहुल गांधींनी व्यक्त केला संताप (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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