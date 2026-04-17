VIDEO: राहुल गांधी लोकसभेत PM मोदींसंदर्भात असं काही बोलले की BJP खासदारांनाही हसू अनावर; नंतर पुढच्याच क्षणी संतापले

Rahul Gandhi in Lok Sabha: देशाच्या राष्ट्रीय कल्पनेमध्ये महिला या एक प्रेरक शक्ती आहेत. प्रत्येकाच्या आयुष्यात महिलांचा प्रभाव असतो आणि त्यांच्यामुळेच व्यक्ती घडत असते असं सांगत काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी समाजातील महिलांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या भूमिकेला अधोरेखित केलं. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेवरील विशेष अधिवेशनादरम्यान बोलताना त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी त्यांनी पत्नीसंबंधीच्या समस्यांवर मिश्किल टिप्पणी केली. "ना मला, ना पंतप्रधानांना पत्नीसंदर्भात काही समस्या आहेत," असं ते म्हणाले. यानंतर भाजपा खासदारांनाही हसू अनावर झालं. मात्र नंतर जेव्हा राहुल गांधींनी जादूगर असा उल्लेख केला तेव्हा मात्र भाजपा खासदार संतापले आणि माफीची मागणी केली.
सध्याचा प्रस्ताव हे काही महिला सक्षमीकरण विधेयक' नाही. उलट, 2023 मध्ये मंजूर झालेले मूळ 'महिला आरक्षण विधेयक' हाच खरा कायदा होता, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. सध्या ज्या हालचाली सुरु आहेत त्यांचा उद्देश भारताचा निवडणूक नकाशा बदलणे आहे. तसंच यापूर्वीच्या कायद्याची अंमलबजावणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.
"हे विधेयक अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) हितासाठी हानिकारक असून, त्यांचे अधिकार हिरावून घेण्याच्या एका अजेंड्याचाच भाग आहे. सरकार घाबरलं आहे. त्यांनी आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये या रणनीतीची अंमलबजावणी यापूर्वीच केली आहे आणि आता सरकार संपूर्ण देशभरात तीच रणनीती राबवू पाहत आहे," असा आरोप राहुल गांधींनी केला.
या विधेयकाचा महिला सक्षमीकरणाशी काडीमात्रही संबंध नाही. तुम्ही केवळ सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहात. हे विधेयक राष्ट्रविरोधी आहे. आम्ही सरकारला हे पाऊल पुढे टाकू देणार नाही. दक्षिण आणि उत्तर भारत यांच्यात भेदभाव केला जात असून, दलित आणि आदिवासींचे प्रतिनिधित्व कमी होत चालले आहे असंही ते म्हणाले.
राहुल गांधी बोलण्यासाठी उभे राहिले असता, अध्यक्षांनी त्यांना तुमच्या हाताला काय झाले आहे? अशी विचारणा केली. त्यावर राहुल गांधींनी उत्तर दिलं की, "मला दुखापत झाली आहे. माझा अंगठा जखमी झाला आहे."
राहुल गांधी यांनी निवेदन करताना 'जादूगार' शब्दाचा वापर केल्याने सभापती ओम बिर्ला यांनी आक्षेप घेतला आणि त्यांना संबंधित चर्चेवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे की, महिला आरक्षण विधेयकाचा उद्देश जात जनगणनेला बाजूला सारणं आहे आणि ते ओबीसी, दलित, अल्पसंख्याक आणि महिलांना होणाऱ्या भेदभावाकडे दुर्लक्ष करते. लोकसभेत बोलताना त्यांनी पुढे दावा केला की, या निर्णयामुळे संविधानापेक्षा “मनुवादाला” प्राधान्य दिले जात आहे.
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीवर भाजपने आक्षेप घेतला असून, त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. "भारताच्या जनतेने पंतप्रधान मोदी यांना मतदान केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधातील टिप्पणी निंदनीय आहे," असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांविषयी केलेल्या टिप्पणीला आक्षेप घेतला असून, ती 'असंसदीय' असल्याचे म्हटले आहे.