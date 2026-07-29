/‘अंधभक्त मुर्खाला... ’, राहुल गांधींचं विधान ऐकताच भाजपाचा आक्षेप; लोकसभेच्या सभागृहात राडा

संसदेमध्ये आज विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरुन आज लोकसभेमध्ये आपलं म्हणणं मांडलं. यावेळेस राहुल गांधींनी विद्यार्थी आंदोलनावर भाष्य करताना अंभक्त असा उल्लेख करताच कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांनी आक्षेप घेत राहुल गांधींना विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावरच बोलायला सांगावं अशी मागणी केली. त्यानंतर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल यांना समज दिली. राहुल गांधींनी वापरलेला तो अंभक्त हा शब्द काढून टाकावा अशी मागणी केली. सरकार अहंकारी असल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं असल्याचंही राहुल गांधी म्हणाले. मात्र राहुल गांधी विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली आपलं म्हणणं मांडत असल्याचं म्हणत रिजिजू यांनी आक्षेप नोंदवला.
"तरुणांच्या भावना संपूर्ण देशाने समजून घेतल्या. तरुणांसाठी सत्य हे फार महत्त्वाचं आहे. विचार करा की तरुण मंडळी थेट रस्त्यावर उतरली. त्यांच्यावर ही वेळ का आली याचा विचार करा," असं राहुल गांधी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला म्हणाला. "या आंदोलनाशी भाजपाच्या नेत्यांची मुलही सहमत असतील. विद्यार्थ्यांचा संताप आणि राग अगदी योग्य आहे. एक शेतकरी, एक डॉक्टर आणि एक वकीलही विद्यार्थी असू शकतो. विद्यार्थी आता परीक्षा व्यवस्था आणि शिक्षण व्यवस्थेसंदर्भात बोलत आहेत. सजग विद्यार्थी सत्याच्या मार्गावर चालतात," असंही राहुल गांधी आपल्या भाषणात म्हणाले.
"दुनिया कशी बदलते हे विद्यार्थ्यांना कळलं आहे. शिक्षण व्यवस्था फार महाग झाली आहे. अंधभक्त मुर्खाला देव मानतात. आंदोलनामध्ये द्वेष आणि संताप नव्हता. अंधभक्तांना आता कुठे टाकायचं?" असा सवाल राहुल गांधींनी केला. राहुल गांधींनी हे विधान करताच, "विद्यार्थ्यांना नावाखाली असंसदीय भाषेत राहुल गांधी बोलत असल्याचा आरोरप रिजिजू यांनी केला. "असंसदीय भाषा वापरली जाऊ नये," असं रिजिजू म्हणाले.
यानंतर राहुल गांधींनी पुन्हा बोलायला सुरुवात केली असताना पुन्हा रिजिजू यांनी आक्षेप घेतला. त्यावर राहुल गांधींना, "मी बोलायला सुरुवात केली की सत्ताधारी पक्ष गोंधळ घालतो. मी बोलायला लागलो की मला थांबवण्याचा प्रयत्न करतात. या देशात केवळ भाजपा बोलणार असं आहे का?" असा सवाल विचारला. जर केवळ भाजपाच बोलणार असं असेल तर मी बोलायचं थांबतो, असं म्हणत राहुल गांधी खाली बसले.
यानंतर रिजिजू यांनी, "तुम्ही विरोधीपक्ष नेते आहात. तुम्ही संसदेची दिशाभूल करु नका. राहुल गांधींनी केलेलं विधान रेकॉर्डवरुन हटवा" अशी मागणी केली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही असंसदीय शब्द कामकाजातून काढून टाकावा अशी मागणी केली. "मी कोणाबद्दलही काहीही बोलेलो नाही," असं म्हणत राहुल गांधींनी आपली बाजू मांडली.