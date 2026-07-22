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एकाच पायात बूट, नाकाला दुखापत, पायऱ्यांवर बसूनच राहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींना मेसेज; नेमकं म्हणाले काय? Video Viral

दिल्लीत काँग्रेसचे नेते विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक खासदारांनी सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ आणि NEET पेपर फुटी प्रकरणा विरोधात निषेध नोंदवला. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 22, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:24 PM IST
एकाच पायात बूट, नाकाला दुखापत, पायऱ्यांवर बसूनच राहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींना मेसेज; नेमकं म्हणाले काय? Video Viral
Image Credit: rahul gandhi viral video chhatrasal stadium detention centre pm modi residence protest student demands

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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एकाच पायात बूट, नाकाला दुखापत, पायऱ्यांवर बसूनच राहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींना मेसेज; नेमकं म्हणाले काय? Video Viral
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