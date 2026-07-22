/एकाच पायात बूट, नाकाला दुखापत, पायऱ्यांवर बसूनच राहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींना मेसेज; नेमकं म्हणाले काय? Video Viral

नीट पेपरफुटीसंदर्भात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ मंगळवारी काँग्रेसने पंतप्रधान निवासाच्या गेटबाहेर आंदोलन केले. यानंतर पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि अन्य नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियममध्ये डिटेंशन सेंटरमधील पायऱ्यांवर बसले आहेत. या वेळी त्यांच्या पायात एकच बूट असल्याचं पाहायला मिळतेय. या व्हिडिओत राहुल गांधी विद्यार्थ्यांचे मुद्दे, शिक्षण व्यवस्था आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करताना दिसत आहेत.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे की, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या ढासळण्यावर संसदेत चर्चा व्हावी अशी मागणी होती, परंतु सरकारने चर्चेला परवानगी दिली नाही. विद्यार्थ्यांशी संबंधित इतका गंभीर मुद्दा संसदेत टाळण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला.
राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ तीन प्रमुख मागण्याही मांडल्या. त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची, विद्यार्थ्यांचा कथित छळ करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आणि आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील तरुणांची माफी मागण्याचे आणि शिक्षण व परीक्षा पद्धतीत तातडीने सुधारणा सुरू करण्याचे आवाहन केले.
राहुल गांधी, प्रियांका आणि अखिलेश यादव यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन मंदिर मार्ग पोलिस ठाण्यात नेले. येथील नजीक असलेल्या छत्रसाल स्टेडियममध्ये तिघांना नेण्यात आले. त्यावेळी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. पोलिस ठाण्याच्या बाहेर मोठा जमाव वाढताना दिसत होता. अशावेळी सोनिया गांधी याही पोहोचल्या. त्यांनी प्रियांका गांधी यांची भेट घेतली. अखेर अडीच तासांनंतर या तिघांची सुटका करण्यात आली. सुटका झाल्यानंतर प्रियांका गांधी व अखिलेश यादव यांनी सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे अशा पद्धतीने दुर्लक्ष करु शकत नाही, असा पवित्रा घेतला.
दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठीमाराच्या विरोधात मंगळवारी काँग्रेस व समाजवादी पार्टीने पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले. यावेळी राहुल गांधी यांना पोलिसांनी जबरदस्ती उचलून नेले. यावेळी झालेल्या झटापटीत राहुल गांधी यांना जखमही झाली. त्यांच्या नाकातून रक्तही येत होते.