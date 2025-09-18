English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी सगळंच काढलं! पुरावे, साक्षीदार सादर करत म्हणाले, 'महाराष्ट्रातील 'या' गावात 6850 मतं...'

Rahul Gandhi : राहुल गांधी म्हणाले की, 'देशभरात अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी आणि ओबीसींची लाखो मतं नाकारली जात आहेत याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत.'

नेहा चौधरी | Updated: Sep 18, 2025, 12:24 PM IST
Rahul Gandhi Press Conference: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील इंदिरा भवनमध्ये पत्रकार परिषद घेत, काँग्रेसचे मतं डिलीट केल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधींनी असा दावा केला की बनावट लॉगिन वापरून 6,000 मतं डिलीट केले आहेत. पक्षाच्या संधी कमकुवत करण्यासाठी मतदारांची नावे पद्धतशीरपणे वगळण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेस खासदाराने केला आहे.

काय म्हणालेत राहुल गांधी?

राहुल गांधी पत्रकार परिषेदत म्हणाले की, कर्नाटकातील मतदारसंघातील बनावट अर्जांचा हवाला देत, सॉफ्टवेअर वापरून मतदारांची नावे वगळण्यात आले आहेत. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर तीव्र हल्ला चढवत ते म्हणाले की, लोकशाहीचा नाश करणारा म्हणून वर्णन केलेल्या गोष्टींना संरक्षण देण्याचा आरोप केला. काँग्रेस नेत्याने आरोप केला की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याऐवजी, निवडणूक आयोग पक्षपाती पद्धतीने वागत आहे आणि देशातील लोकशाही प्रक्रियांना कमकुवत करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना संरक्षण देत आहे. दरम्यान 10 पैकी 8 ठिकाणी काँग्रेस जिंकली होती, असा दावाही राहुल गांधींनी केली आहे. 

ते पुढे म्हणालेत की, 100 टक्के सत्य आणि पुराव्यांशिवाय कोणतेही विधान करणार नाहीत. संविधान आणि लोकशाही मूल्यांप्रती असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेवर भर देत, राहुल गांधी यांनी त्यांच्या देशावर प्रेम आहे आणि ते त्याच्या लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण करण्यासाठी समर्पित आहेत, असं म्हटलं. 

त्यांनी दावा केला की कर्नाटकच्या अलांड मतदारसंघात 6,018 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. ही फसवणूक केवळ योगायोगाने उघड झाली जेव्हा एका बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्याला तिच्या स्वतःच्या काकाचेही मत यादीतून वगळण्यात आल्याचे आढळले. 

ते म्हणाले की, लाखो नावे मतदार यादीतून जाणूनबुजून वगळण्यात आली असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, या प्रक्रियेत दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि ओबीसींसह विशिष्ट समुदायांना वेगळे केले जात आहे जे मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षाला मतदान करतात. 

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी कर्नाटकात मतचोरीचे पुरावे सादर केलं, ज्यामध्ये काँग्रेस आघाडीवर असलेल्या बूथवर फेरफार झाल्याचा आरोप करत 12 मतं डिलीट करण्यासाठी 'गोदाबाई' नावाचा बनावट लॉगिन वापरल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. 

'महाराष्ट्रातील राजुरातही मतं वाढवण्यात आली'

राहुल गांधी यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजूरा मतदार संघातही मतचोरी झाल्याचा आरोप केलाय. राजूरा मतदार संघात 6850 मतं वाढवण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केलाय. 

राहुल गांधी म्हणाले की हे केंद्रीकृत पद्धतीने घडले. स्वयंचलित साधनांचा वापर करून लोकांची नावे वगळण्यात आली. हे मोठ्या प्रमाणात घडले. हे कोणत्याही एका व्यक्तीच्या किंवा बीएलओच्या पातळीवर घडले नाही. राहुल गांधी म्हणाले की 2018 मध्ये काँग्रेस जिंकलेल्या अशा 10 बूथवरून सर्वाधिक मते वगळण्यात आली. राहुल गांधी म्हणाले की कर्नाटक सीआयडीने 18 महिन्यांत 18 पत्रं पाठवली, पण त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. सीआयडीने हे फॉर्म कोणत्या आयपी पत्त्यांवरून भरले होते, त्यासोबत उपकरणांचे स्थान आणि ओटीपी ट्रेलची माहिती मागितली. या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. दरम्यान निवडणूक आयुक्तांनी एका आठवड्यात डेटा द्यावा, अशी मागणीही राहुल गांधींनी या पत्रकार परिषदेतून केली आहे. 

