'राहुल गांधींना घरात घुसून गोळ्या घालून ठार करेन', तरुणाकडून धमकीचा व्हिडीओ व्हायरल!

Rahul Gandhi News: कोटा शहरात एका युवकाने राहुल गांधी यांना थेट धमकी देणारा व्हिडिओ बनवून अपलोड केला. यामुळे सोशल मीडियात चांगलीच खळबळ उडाली. हा तरुण स्वतःला करणी सेना आणि भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांचा प्रतिनिधी म्हणवतो. व्हिडिओत तो स्पष्ट सांगतो की, लोकसभेत जे घडले ते पुन्हा घडले तर राहुल गांधींच्या घरात शिरून गोळी घालू. हा प्रकार उघडकीय आल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेस पक्षाने याला गंभीर्याने घेतले असून यामागे मोठे षड्यंत्र असल्याचे आरोप केले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
व्हिडीओ सुरू होताच तरुण ‘जय महाकाल’ म्हणून सुरुवात करतो. त्यानंतर तो म्हणतो, “लोकसभेत 25 काँग्रेस खासदारांनी स्पीकर ओम बिर्ला यांना उघड उघड शिव्या दिल्या. करणी सेना आणि भाजपच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने मी सांगतो, असा प्रकार पुन्हा घडला तर आम्ही तोडफोड करू.” विशेषतः राहुल गांधींना उद्देशून तो बोलतो, “राहुल गांधी, कान उघडून ऐका. पुन्हा असे झाले तर तुमच्या घरात घुसून गोळी मारू.” तो 24 तासांत त्या 25 खासदारांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणीही करतो.
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांचे विधान आणि लोकसभेतील प्रसंग या धमकीचे कारण ठरला. रिजिजू यांनी काही वक्तव्य केले की त्यामुळे या तरुणाला आणि त्याच्या गटाला प्रचंड राग आला. “रिजिजूंच्या बोलण्यानंतर आम्ही खूप संतापलो आहोत. 24 तासांत कारवाई न झाल्यास घरात शिरून गोळी मारण्याची धमकी आम्ही खरी करू”, असे तो व्हिडीओत म्हणतो. थेट आणि हिंसक भाषा वापरून त्याने संपूर्ण व्हिडिओ तयार केला आहे.
काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी हा व्हिडिओ एक्स (ट्विटर) वर शेअर केला आणि आरएसएस आणि भाजपवर टीका केली. 'आरएसएस आणि भाजपचे संपूर्ण तंत्र म्हणजे ‘गोडसे फॅक्टरी’ आहे. करणी सेनेची ही धमकी कोणतीही एकटी घटना नाही. ही आरएसएस-भाजपची आखून केलेले कपटपूर्ण कारस्थान आहे', असे ते म्हणाले. खेरा यांनी रिजिजू यांच्यावरही खोटे बोलल्याचा आणि देशाला दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. त्यामुळे काँग्रेस पक्षात मोठा राग उसळला आहे.
या संपूर्ण प्रकारामुळे राजस्थानातील कोटा ते दिल्लीपर्यंत राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. अद्याप पोलीस कोणतीही कारवाई केल्याचे वृत्त समोर आलेले नाही. पण हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याचे काँग्रेस नेते म्हणतायत. लोकसभेतील स्पीकर ओम बिर्ला यांचा अपमान आणि रिजिजू यांचे वक्तव्य यामुळे हा तरुण इतका संतापला की त्याने घरात घुसून गोळी मारण्याची धमकी दिलीय.