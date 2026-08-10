'लाठीचार्ज कोणाच्या आदेशावरुन? अमित शाहांनी थेट उत्तर द्या', राहुल गांधींच्या 3 प्रमुख मागण्यांमुळे सरकार अडचणीत?

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. संसदेत गृहमंत्र्यांनी सर्वसाधारण भाषण करण्याऐवजी 20 जुलै रोजी दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या कथित पोलिस बळाच्या वापराबाबत स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी राहुल गांधींची भूमिका आहे.
राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, विरोधकांना गृहमंत्र्यांचे कोणतेही ‘सामान्य भाषण’ ऐकायचे नाही. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज, पेलेट गन किंवा इतर बळाचा वापर करण्याचा आदेश नेमका कोणी दिला? याचे स्पष्ट उत्तर अमित शाहांनी संसदेत द्यावे, अशी त्यांची पहिली मागणी आहे. या प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्यानंतरच पुढील चर्चेला सुरुवात करावी, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले.
राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांच्या भूमिकेवर थेट प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर विद्यार्थ्यांवर गोळीबार किंवा पेलेट गन वापरण्याचा आदेश गृहमंत्र्यांनी दिला असेल, तर त्याची राजकीय जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली पाहिजे. दुसरीकडे, असा आदेश आपल्याला माहीतच नव्हता, असे गृहमंत्री म्हणत असतील तर गृह मंत्रालयाच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असा दावा राहुल गांधींनी केला. या दोन्ही परिस्थितीत गृहमंत्र्यांनी जबाबदारी स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
राहुल गांधींची दुसरी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माफीशी संबंधित आहे. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर कथितपणे झालेल्या पोलिस कारवाईबद्दल पंतप्रधानांनी देशातील नागरिक आणि तरुणांची सार्वजनिकपणे माफी मागावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईबाबत विरोधकांनी केलेले आरोप हे राजकीय आरोप असून, त्यांची स्वतंत्र अधिकृत चौकशी किंवा न्यायालयीन निष्पत्ती या वृत्तात नमूद झालेली नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
राहुल गांधी यांनी तिसरी मागणी अयोध्येतील राम मंदिरासाठी जमा झालेल्या देणग्या आणि निधीतील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांबाबत सरकारने उत्तर द्यावे, अशी केली. या मुद्द्यावरही केंद्र सरकारने संसदेत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आंदोलनाचा प्रश्न आणि राम मंदिर देणगीचा मुद्दा या दोन्ही विषयांवरून विरोधकांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे.
दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकार विद्यार्थी आंदोलनातील हिंसा आणि पोलिस कारवाईवर संसदेत चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. गृहमंत्री अमित शाह या विषयावर सभागृहात बोलतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकार चर्चेची तयारी दर्शवत असले तरी राहुल गांधी यांच्या मते केवळ सर्वसाधारण चर्चा पुरेशी नाही; कारवाईची जबाबदारी आणि आदेशाबाबत स्पष्ट उत्तर मिळणे आवश्यक आहे.
या मुद्द्यावरून काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इंडिया आघाडीतील इतर घटक पक्षांचे खासदार संसदेच्या मकर द्वाराजवळ आंदोलन करत आहेत. राहुल गांधी यांनी सरकारने ठोस उत्तरे दिल्याशिवाय सामान्य चर्चेला विरोधकांचा पाठिंबा मिळणार नाही, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे अमित शाह संसदेत नेमके काय उत्तर देतात आणि सरकार या तीन मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.