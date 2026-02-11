English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • एका पाटलामुळे जगाच्या IT सेक्टरमध्ये मोठा भूकंप! दिग्गज IT कंपन्याचे 2,50,00,00,00,000 रुपये बुडाले, लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या

एका पाटलामुळे जगाच्या IT सेक्टरमध्ये मोठा भूकंप! दिग्गज IT कंपन्याचे 2,50,00,00,00,000 रुपये बुडाले, लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या

अमेरिकन एआय स्टार्टअप अँथ्रोपिकने त्यांच्या एआय प्लॅटफॉर्म, क्लाउड कोवर्कसाठी 11 नवीन टूल्स (प्लगइन्स) लाँच केले आहेत. यामुळे IT सेक्टरमध्ये खळबळ माजली आहे. अशातच एका पाटलाचे नाव चर्चेत आले आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Feb 11, 2026, 11:19 PM IST
एका पाटलामुळे जगाच्या IT सेक्टरमध्ये मोठा भूकंप! दिग्गज IT कंपन्याचे 2,50,00,00,00,000 रुपये बुडाले, लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या

Rahul Patil Anthropic AI Tool : एका पाटलामुळे जगाच्या IT सेक्टरमध्ये मोठा भूकंप आला आहे. दिग्गज IT कंपन्याचे 2,50,00,00,00,000 रुपये बुडाले आहेत. तर, लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. यामुळेच IT सेक्टरमध्ये "SaaSpocalypse" धोका निर्माण झाला आहे. याचा अर्थ सॉफ्टवेअर-अ‍ॅज-अ-सर्व्हिस (SaaS) कंपन्यांसाठी कठीण काळ आहे. ज्याच्यामुळे IT क्षेत्रात खळबळ माजली आहे तो पाटील आहे तरी कोण? त्याचा भारताशी आणि महाराष्ट्राशी काय कनेक्शन आहे जाणून घेऊया.  

Add Zee News as a Preferred Source

एका AI टूलच्या अपडेटमुळे भारताच्या IT क्षेत्रात मोठी खळबळ!

AI च्या वापरामुळे मोठ्या सॉफ्टवेअर आणि आयटी सेवा कंपन्यांनी प्रचंड प्रमाणात नोकर कपात सुरु केली आहे. अशातच आता  एका AI टूलच्या अपडेटमुळे भारताच्या IT क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.  यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. हा परिणाम इतका गंभीर होता की भारतीय आयटी कंपन्यांचे अंदाजे 2.5 लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे. मार्च 2020 मध्ये कोविड क्रॅश झाल्यानंतर आयटी क्षेत्रातील ही सर्वात मोठी घसरण होती, जेव्हा निर्देशांक 9.6 टक्केने घसरला. बुधवारी झालेल्या व्यवहारात आयटी कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल 29.85 लाख कोटी रुपयांच्या खाली आले. हे अमेरिकन एआय स्टार्टअप अँथ्रोपिकने लाँच केलेल्या नवीन साधनांमुळे झाले. अमेरिकेतील सॉफ्टवेअर स्टॉकमध्ये अचानक मोठी घसरण झाल्यामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रातील घसरण झाली.

राहुल पाटीलचे नाव चर्चेत 

अँथ्रोपिकच्या अपडेटसह भारतीय वंशाचे टेक एक्झिक्युटिव्ह राहुल पाटील यांचे नाव चर्चेत आले. राहुल पाटील हे ऑक्टोबर 2025 पासून एआय स्टार्टअप अँथ्रोपिकमध्ये मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (सीटीओ) आहेत. अहवालांनुसार, त्यांनी कंपनीच्या एआय टूल, क्लाउडला एंटरप्राइझ स्तरावर बळकट करण्यात मोठी भूमिका बजावली. क्लाउडच्या नवीन आवृत्तीने केवळ चॅटबॉट्स अधिक स्मार्ट बनवले नाहीत तर संपूर्ण ऑफिस वर्कफ्लो चालवू शकतील अशी साधने देखील प्रदान केली. हा बदल गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठा धक्का ठरला.

क्लाउड एआय मध्ये नवीन काय आहे?

क्लाउड एआयची नवीनतम आवृत्ती केवळ प्रश्नांची उत्तरे देत नाही तर ती स्वतःहून कामे देखील करू शकते. जसे की कायदेशीर करारांचे पुनरावलोकन करणे, कोड व्यवस्थापित करणे, कागदपत्रे हाताळणे किंवा डेटाचे विश्लेषण करणे. याचा अर्थ असा की पूर्वी मानवांनी किंवा मोठ्या आयटी सेवा कंपन्यांनी केलेली कामे आता एआयद्वारे स्वयंचलितपणे हाताळली जाऊ शकतात. यामुळे कंपन्यांना कमी लोकांसह अधिक काम करता येते आणि खर्च कमी होतो. आयटी क्षेत्रासाठी हा एक धोक्याचा इशारा बनला आहे.

'पाटील इफेक्ट' म्हणजे काय?

राहुल पाटील अँथ्रोपिकमध्ये सामील झाले आणि त्यांनी कंपनीच्या टेक टीम आणि पायाभूत सुविधांना पूर्णपणे ऑप्टिमाइझ केले. त्यांनी महागड्या चिप्समधून अधिक उत्पादन काढण्याचे मार्ग विकसित केले, ज्यामुळे एआय चालवण्याचा खर्च कमी झाला. मेमरी मॅनेजमेंट आणि जलद प्रक्रिया यासारख्या तंत्रज्ञानामुळे क्लाउड स्वस्त आणि जलद झाला. आता, कंपनी कंपन्यांना थेट "नेहमी चालू" एआय एजंट प्रदान करू शकते. वॉल स्ट्रीटवर, या बदलाला "पाटील इफेक्ट" म्हटले जात आहे.

राहुल पाटील कोण आहेत?

राहुल पाटील यांचा प्रवास देखील प्रेरणादायी आहे. त्यांनी बेंगळुरूमधील पीईएस विद्यापीठातून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर ते पदव्युत्तर पदवी आणि एमबीए करण्यासाठी अमेरिकेला गेले. त्यांनी मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉन एडब्ल्यूएस, ओरॅकल क्लाउड आणि स्ट्राइप सारख्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये काम केले. वर्षानुवर्षे अनुभव घेतल्यानंतर, ते आता अँथ्रोपिकचे सीटीओ बनले आहेत आणि जागतिक एआय उद्योगात एक प्रमुख व्यक्ती बनले आहेत. अँथ्रोपिक बेंगळुरूमध्ये एक मोठे कार्यालय उघडत आहे. भारतीय प्रतिभेला सहभागी करून घेणे आणि स्थानिक एआय पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे त्यांचे ध्येय आहे. याचा अर्थ असा की एआय आयटी नोकऱ्यांवर दबाव वाढवू शकतो, परंतु ते नवीन संधी देखील निर्माण करू शकते. हे स्पष्ट आहे की भविष्य एआयचे आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना स्वतःला अपग्रेड करावे लागेल, अन्यथा तंत्रज्ञानाच्या या नवीन लाटेत मागे राहण्याचा धोका पत्करावा लागेल.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Rahul Patil CTO at Anthropic AI ToolThe Patil Effectearthquake in the IT sectorlost to IT giants jobsअमेरिकन एआय स्टार्टअप अँथ्रोपिक

इतर बातम्या

'उदित नारायण यांनी त्यांच्या दोन भावांसोबत मिळून माझं....

मनोरंजन