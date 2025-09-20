English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! Rail Neer पाण्याची बॉटल आता फक्त 'इतक्या' रुपयांत!

Rail Neer Price:   रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये प्रवाशांना कमी किमतीत पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 20, 2025, 05:32 PM IST
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! Rail Neer पाण्याची बॉटल आता फक्त 'इतक्या' रुपयांत!
रेल नीर

Rail Neer Price: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतलाय. रेल्वे बोर्डाने रेल नीर आणि इतर निवडक पॅकेज्ड पाण्याच्या बाटल्यांच्या किमती कमी केल्या आहेत. या निर्णयामुळे रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये प्रवाशांना कमी किमतीत पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

रेल नीर काय आहे?

रेल नीर हे भारतीय रेल्वेद्वारे पुरवले जाणारे पॅकेज्ड पिण्याचे पाणी आहे, जे प्रवाशांच्या आरोग्य आणि सोयीला प्राधान्य देते. रेल्वे स्थानके आणि गाड्यांमध्ये स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार पाणी उपलब्ध करून देणे हा रेल नीरचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासात, जिथे स्वच्छ पाण्याची गरज भासते, रेल नीर प्रवाशांना विश्वासार्ह पर्याय देते. आयआरसीटीसीद्वारे निर्मित, हे पाणी कठोर गुणवत्ता नियंत्रणातून जाते, ज्यामुळे ते पिण्यास पूर्णपणे सुरक्षित आहे. किफायतशीर किमतीत उपलब्ध असलेले रेल नीर प्रवाशांच्या बजेटला परवडते आणि रेल्वेची प्रवासी-अनुकूल सेवा अधिक मजबूत करते. यामुळे लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळतो.

रेल नीरच्या नवीन किमती

रेल्वे बोर्डाच्या ताज्या परिपत्रकानुसार, रेल नीरच्या एक लिटर बाटलीची किंमत आता १५ रुपयांवरून १४ रुपये झाली आहे, तर ५०० मिली बाटली १० रुपयांऐवजी ९ रुपयांना मिळेल.

इतर ब्रँड्सच्या किमतीतही कपात

रेल नीरसह इतर मान्यताप्राप्त पॅकेज्ड वॉटर ब्रँड्सच्या किमतीही कमी करण्यात आल्या आहेत. एक लिटरची बाटली १४ रुपये आणि ५०० मिलीची बाटली ९ रुपये दराने उपलब्ध होईल, जी यापूर्वी अनुक्रमे १५ आणि १० रुपये होती.

नवीन दर लागू होण्याची तारीख

रेल्वे बोर्डाने जाहीर केले आहे की हे नवे दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून देशभरातील सर्व रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये लागू होतील.

प्रवाशांना मोठा फायदा

भारतीय रेल्वेने दररोज लाखो प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात पाण्याची मागणी वाढते, त्यामुळे किमतीत कपात केल्याने प्रवाशांचा खर्च कमी होईल आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासात दिलासा मिळेल.

रेल्वेचा प्रवाशांसाठी अनुकूल निर्णय

रेल्वे बोर्डाचा हा उपक्रम प्रवाशांच्या सोयीला प्राधान्य देणारा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल नीरच्या किमती स्थिर होत्या. या कपातीमुळे रेल्वेची प्रवासी-केंद्रित प्रतिमा आणखी दृढ होईल.
हा निर्णय प्रवाशांच्या खिशाला परवडणारा आणि रेल्वे सेवेची गुणवत्ता वाढवणारा ठरणार आहे.

FAQ 

रेल नीरच्या बाटल्यांच्या नवीन किमती काय आहेत, आणि त्या कधीपासून लागू होणार आहेत?

उत्तर: रेल्वे बोर्डाच्या नवीन परिपत्रकानुसार, रेल नीरच्या एक लिटर बाटलीची किंमत आता १५ रुपयांऐवजी १४ रुपये आणि ५०० मिली बाटलीची किंमत १० रुपयांऐवजी ९ रुपये असेल. हे नवे दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून देशभरातील रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये लागू होतील.

रेल नीर व्यतिरिक्त इतर ब्रँडच्या पाण्याच्या बाटल्यांच्या किमतीतही बदल झाला आहे का?

उत्तर: होय, रेल्वे आणि आयआरसीटीसीने मान्यता दिलेल्या इतर पॅकेज्ड वॉटर ब्रँड्सच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत. एक लिटरची बाटली आता १४ रुपये आणि ५०० मिलीची बाटली ९ रुपये दराने उपलब्ध होईल, जी यापूर्वी अनुक्रमे १५ रुपये आणि १० रुपये होती.

या किमती कपातीमुळे प्रवाशांना कसा फायदा होईल?

उत्तर: भारतीय रेल्वेत दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात, आणि विशेषतः उन्हाळ्यात पाण्याची मागणी वाढते. रेल नीर आणि इतर पॅकेज्ड पाण्याच्या बाटल्यांच्या किमतीत कपात झाल्याने प्रवाशांचा खर्च कमी होईल, विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासात. हा निर्णय प्रवाशांना आर्थिक दिलासा देईल आणि रेल्वेची प्रवासी-अनुकूल प्रतिमा मजबूत करेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Rail Neer new price 2025Railway water bottle rateRail Neer price cutरेल नीरची नवीन किंमत २०२५रेल्वे पाण्याच्या बाटलीचे दर

इतर बातम्या

EPFO 3.0: एटीएम, यूपीआयमधून पैसे काढण्याची मर्यादा किती? पु...

भारत