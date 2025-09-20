रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! Rail Neer पाण्याची बॉटल आता फक्त 'इतक्या' रुपयांत!

Rail Neer Price: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतलाय. रेल्वे बोर्डाने रेल नीर आणि इतर निवडक पॅकेज्ड पाण्याच्या बाटल्यांच्या किमती कमी केल्या आहेत. या निर्णयामुळे रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये प्रवाशांना कमी किमतीत पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
रेल नीर हे भारतीय रेल्वेद्वारे पुरवले जाणारे पॅकेज्ड पिण्याचे पाणी आहे, जे प्रवाशांच्या आरोग्य आणि सोयीला प्राधान्य देते. रेल्वे स्थानके आणि गाड्यांमध्ये स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार पाणी उपलब्ध करून देणे हा रेल नीरचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासात, जिथे स्वच्छ पाण्याची गरज भासते, रेल नीर प्रवाशांना विश्वासार्ह पर्याय देते. आयआरसीटीसीद्वारे निर्मित, हे पाणी कठोर गुणवत्ता नियंत्रणातून जाते, ज्यामुळे ते पिण्यास पूर्णपणे सुरक्षित आहे. किफायतशीर किमतीत उपलब्ध असलेले रेल नीर प्रवाशांच्या बजेटला परवडते आणि रेल्वेची प्रवासी-अनुकूल सेवा अधिक मजबूत करते. यामुळे लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळतो.
GST कम किये जाने का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाने के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम बिक्री मूल्य 1 लीटर के लिए ₹15 से कम करके 14 रुपए और आधा लीटर के लिए ₹10 से कम करके ₹9 करने का निर्णय लिया गया है। @IRCTCofficial #NextGenGST pic.twitter.com/GcMV8NQRrm
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 20, 2025
रेल्वे बोर्डाच्या ताज्या परिपत्रकानुसार, रेल नीरच्या एक लिटर बाटलीची किंमत आता १५ रुपयांवरून १४ रुपये झाली आहे, तर ५०० मिली बाटली १० रुपयांऐवजी ९ रुपयांना मिळेल.
रेल नीरसह इतर मान्यताप्राप्त पॅकेज्ड वॉटर ब्रँड्सच्या किमतीही कमी करण्यात आल्या आहेत. एक लिटरची बाटली १४ रुपये आणि ५०० मिलीची बाटली ९ रुपये दराने उपलब्ध होईल, जी यापूर्वी अनुक्रमे १५ आणि १० रुपये होती.
रेल्वे बोर्डाने जाहीर केले आहे की हे नवे दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून देशभरातील सर्व रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये लागू होतील.
भारतीय रेल्वेने दररोज लाखो प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात पाण्याची मागणी वाढते, त्यामुळे किमतीत कपात केल्याने प्रवाशांचा खर्च कमी होईल आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासात दिलासा मिळेल.
रेल्वे बोर्डाचा हा उपक्रम प्रवाशांच्या सोयीला प्राधान्य देणारा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल नीरच्या किमती स्थिर होत्या. या कपातीमुळे रेल्वेची प्रवासी-केंद्रित प्रतिमा आणखी दृढ होईल.
हा निर्णय प्रवाशांच्या खिशाला परवडणारा आणि रेल्वे सेवेची गुणवत्ता वाढवणारा ठरणार आहे.
रेल नीरच्या बाटल्यांच्या नवीन किमती काय आहेत, आणि त्या कधीपासून लागू होणार आहेत?
उत्तर: रेल्वे बोर्डाच्या नवीन परिपत्रकानुसार, रेल नीरच्या एक लिटर बाटलीची किंमत आता १५ रुपयांऐवजी १४ रुपये आणि ५०० मिली बाटलीची किंमत १० रुपयांऐवजी ९ रुपये असेल. हे नवे दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून देशभरातील रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये लागू होतील.
उत्तर: होय, रेल्वे आणि आयआरसीटीसीने मान्यता दिलेल्या इतर पॅकेज्ड वॉटर ब्रँड्सच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत. एक लिटरची बाटली आता १४ रुपये आणि ५०० मिलीची बाटली ९ रुपये दराने उपलब्ध होईल, जी यापूर्वी अनुक्रमे १५ रुपये आणि १० रुपये होती.
उत्तर: भारतीय रेल्वेत दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात, आणि विशेषतः उन्हाळ्यात पाण्याची मागणी वाढते. रेल नीर आणि इतर पॅकेज्ड पाण्याच्या बाटल्यांच्या किमतीत कपात झाल्याने प्रवाशांचा खर्च कमी होईल, विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासात. हा निर्णय प्रवाशांना आर्थिक दिलासा देईल आणि रेल्वेची प्रवासी-अनुकूल प्रतिमा मजबूत करेल.