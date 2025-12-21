English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रेल्वेचा प्रवास महागला, 26 डिसेंबरपासून तिकीट दरात वाढ होणार; वाचा आता किती रुपयांनी महागणार तुमचं तिकीट

Railway Hike Train Ticket Price: रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. आता रेल्वेने तिकीटदरात वाढ केली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 21, 2025, 04:28 PM IST
Railway Hike Train Ticket Price: तुम्हीदेखील रेल्वेने प्रवास करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी. आता तुमचा रेल्वेचा प्रवास महागणार आहे. भारतीय रेल्वेकडून मेल-एक्स्प्रेसच्या तिकीट दरात वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. रेल्वेकडून तिकीटभाड्यात वाढ होणार असून हा नियम 26 डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या ग्राहकांना आता रेल्वेच्या प्रवासासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे.

रेल्वेने  26 डिसेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या नवीन तिकीट दरांबाबत घोषणा केली आहे. यात जनरल क्लासमध्ये 215 किमीपेक्षा कमी प्रवास असेल तर रेल्वे प्रवाशांच्या तिकीट दरात कोणतीही वाढ होणार नाही. मात्र तुमचा प्रवास 215 किमीपेक्षा जास्त असेल तर जनरल क्लासमध्ये 1 पैसा प्रतिकिमी आणि मेल, एक्स्प्रेस नॉन एसी, एसी क्लाससाठी 2 पैसे प्रति किमी या दराने भाडेवाढ लागू होणार आहे. 

भारतीय रेल्वेने केलेल्या भाडेवाढीमुळं रेल्वेला चांगला महसूल मिळणार आहे. या बदलामुळं रेल्वेला 600 कोटींपेक्षा जास्त कमाई होण्याची शक्यात आहे. ट्रेन तिकीट दरवाढीनंतर आता जर एखादा प्रवासी 500 किमीचा प्रवास नॉन एसी ट्रेनच्या माध्यमातून करतो तर त्याला सध्याच्या तिकिटाच्या तुलनेत 10 रुपये जास्त भरावे लागणार आहेत. 

रेल्वेच्या भाडेवाढीचे एक उदाहरण द्यायचे झाल्यास दिल्ली ते मुंबई या ट्रेनच्या प्रवासासाठी किती खर्च येईल याचे गणित मांडुयात. दिल्ली ते मुंबई रेल्वे प्रवासाचे अंतर साधारण 1386 किमी असून आत्तापर्यंत CSMT राजधानी एक्स्प्रेस 3 ACचे भाडे 3180 रुपये असून यात 2 पैसे प्रति किमीपर्यंत वाढ केल्यानंतर साधारण 27 रुपयांनी वाढ होईल. त्यामुळं तुमचं ट्रेनचे तिकीट वाढून 3207 रुपये होईल. 

एका वर्षातील दुसरी भाडेवाढ

भारतीय रेल्वेकडून करण्यात आलेली एकावर्षातील ही दुसरी भाडेवाढ आहे. या पहिले जुलै महिन्यात रेल्वेने तिकीटाचे दर वाढवले होते. 1 जुलैपासून भारतीय रेल्वेकडून करण्यात आलेली भाडेवाढदेखील इतकीच होती. वेगवेगळ्या श्रेणीतील ट्रेनच्या तिकीट दरात वाढ केली होती. मेल आणि एक्स्प्रेस ट्रेनच्या तिकीटदरात 1 पैसे प्रति कीमीची वाढ करण्यात आली होती तर एसी ट्रेनच्या तिकीट दरांत 2 पैसे प्रति किमीने वाढ झाली आहे

Mansi kshirsagar

