'नंतर तुम्हीच म्हणणार...', 'वंदे भारत'मध्ये मुलांना 'स्नॅक ट्रे'वर बसवल्याने रेल्वे अधिकारी संतापला

जवळचा प्रवास असो किंवा लांबचा पल्ला गाठायचा असो, सर्वसामान्य प्रवासी रेल्वेला अधिक पसंती देतात. कमी पैशात जास्तीत जास्त पल्ला गाठता येत असल्याने रेल्वेला प्राधान्य देतात. दरम्यान, रेल्वेही प्रवाशांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा प्रयत्न करत असतं. यासाठीच रेल्वेने प्रवाशांच्या सेवेत अत्याधुनिक 'वंदे भारत' एक्स्प्रेस आणली असून, तिला चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. पण यामधील काही सुविधांचा प्रवासी गैरवापर करतात आणि नंतर याचं खापर रेल्वेवरच फुटतं. रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने असाच एक फोटो शेअर करत नाराजी आणि संताप व्यक्त केला आहे.

अनंत रुपनगुडी असं या अधिकाऱ्याचं नाव असून त्यांनी एक्सवर एक फोटो शेअर केला आहे. यामधून त्यांनी प्रवासी कशाप्रकारे रेल्वेची सुविधा आणि संपत्तीचा गैरवापर करतात हे दाखवून दिलं आहे. अधिकाऱ्याने एक फोटो शेअर केला असून त्यात एका जोडप्याने वंदे भारत एक्स्प्रेसमध्ये मुलांना सीटऐवजी समोर जेवणासाठी उपलब्ध केलेल्या स्नॅक ट्रेवर बसवल्याचं दिसत आहे.

अधिकाऱ्याने हा फोटो शेअर करताना सोबत लिहिलं आहे की, "वंदे भारतमध्ये तुटलेले किंवा खराब झालेले स्नॅक ट्रे असण्याचं आणखी एक मुख्य कारण. हा फोटो पुरावा दिल्यानंतरही काहीजण मी प्रवाशांवर सर्व खापर फोडत आहे असं म्हणतील".

One of the main reasons for breaking of snack trays or defective snack trays in #VandeBharat and other trains! Even with photographic evidence, whiners would say that I pass on the blame only to passengers! #IndianRailways #Responsibility #passengers pic.twitter.com/ykv0VNED9a

