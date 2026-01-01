पहिली Sleeper Vande Bharat कोणत्या मार्गावर धावणार? तिकीट किती? सरकारने दिली A To Z माहिती

उर्वशी खोना, दिल्ली प्रतिनिधी, झी 24 तास
First Sleeper Vande Bharat A To Z Information: वंदे भारत स्लीपर ट्रेनची वाट पाहणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी केंद्र सरकारने दिली आहे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन याच महिन्यात लाँच होणार असल्याची माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जानेवारी 2026 च्या उत्तरार्धात हिरवा झेंडा दाखवणार आहे. गुहाटी–कोलकाता (कामाख्या–हावडा) दरम्यान पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन धावणार आहे. ही ट्रेन कशी असणार, ट्रेनला किती डबे असणार, तिकीटांचे दर किती असणार यासंदर्भातील माहिती सरकारने जारी केली आहे. त्यावरच नजर टाकूयात...
प्रति ट्रेन एकूण 16 कोच असतील. यामध्ये 11 एसी कोच असतील. ज्यात 3 टीयर, 4 एसी 2 टीयर, 1 एसी फर्स्ट क्लासचा डबा असेल. एकावेळी या ट्रेनची क्षमता 823 प्रवाशांची असेल. 3 टीयर एसी डब्याचे भाडे 2300 रुपये इतकं असेल. आगामी 6 महिन्यांत आणखी 8 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन धावतील. वर्षाअखेरीसपर्यंत एकूण 12 ट्रेन ऑन ट्रॅक असतील असा प्रयत्न आहे. पुढील काही वर्षांत 200 हून अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आणण्याची योजना आहे. सुरक्षेसाठी ‘कवच’ प्रणाली, बायो-वॅक्यूम टॉयलेट्स, नाईट-लायटिंग, सीसीटीव्ही, ऑटो-डोअर्स सुविधा ट्रेनमध्ये देण्यात आल्या आहेत.
ही पूर्णपणे वातानुकूलित स्लीपर ट्रेन विशेषतः दीर्घ पल्ल्याच्या आणि रात्रीच्या प्रवासासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. दोन ट्रेन सेट्स तयार असून त्यांचे यशस्वी ट्रायल रन पूर्ण झाले आहेत. ही ट्रेन 1,200 ते 1,500 किमीच्या मार्गांवर धावेल, असं सांगण्यात आलं आहे.
> एसी 3 टीयर — ₹2,300
> एसी 2 टीयर — ₹3,000
> एसी फर्स्ट क्लास — ₹3,600
कोटा–नगदा मार्गावर चाचणी दरम्यान ट्रेनने वंदे भारत एसी स्लीपर ट्रेनने 180 किमी प्रतितास वेग गाठला होता. एक खास स्टॅबिलिटी टेस्टमध्ये या वेगात पाणी भरलेलं ग्लास न सांडता स्थिर राहिले, असा व्हिडिओ रेल्वेमंत्र्यांनी शेअर केला.
> कवच (anti-collision) सुरक्षा प्रणाली
> बायो-वॅक्यूम टॉयलेट्स (एअरक्राफ्टसारखे)
> अपंग प्रवाशांसाठी विशेष टॉयलेट
> बेबी केअर एरिया
> शॉवर सुविधा (फर्स्ट क्लासमध्ये गरम पाण्यासह)
> सॉफ्ट नाईट लाइटिंग
> सीसीटीव्ही व पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम
> ऑटोमॅटिक दरवाजे व सीलबंद गँगवे
> रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग
प्रत्येक कोचमध्ये वाचन दिवे, चार्जिंग पॉइंट्स, फोल्डेबल स्नॅक टेबल्स, जीएपआरपी इंटिरिअर पॅनल्स बसवले आहेत. भारतीय रेल्वे 200 हून अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू करण्याचा रोडमॅप तयार करत आहे.