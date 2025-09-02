English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतात एक असे राज्य आहे जिथे अद्याप रेल्वे पोहचलेली नाही. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर पहिल्यांदाच या राज्यात रेल्वे धावणार आहे. 

Sep 2, 2025
142 ब्रीज, 48 बोगदे, कुतुबमिनारपेक्षा उंच पूल आणि... भारतातील 'या' राज्यात पहिल्यांदाच रेल्वे धावणार

Bairabi Sairang rail line Mizoram Aizawl : भारतीय रेल्वे नेटवर्क जगातील चौथा सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे. भाराताच्या कानाकोपऱ्यात रेल्वेचे जाळे पसरले आहे. भारतात एक असे राज्य आहे जिथे अद्याप रेल्वे पोहचलेली नाही.  भारतातील मिजोरम हे राज्यात पहिल्यांदाच रेल्वे धावणार आहे.  51 किमी लांब रेल्वे मार्गावर 142 ब्रीज, 48 बोगदे आहेत. 
मिझोरमची राजधानी ऐझॉल पहिल्यांदाच भारतीय रेल्वे नकाशाशी जोडली जाणार आहे. 13 सप्टेंबर रोजी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन होणार आहे. मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी स्वतः बैराबी सैरंग रेल्वे मार्गाच्या उद्घाटनाची माहिती दिली.

मिझोरमची ही रेल्वे लाईन ऐझॉलला संपूर्ण देशाशी जोडेल. प्रथम ती ऐझॉलला आसाममधील सिलचरशी जोडेल. त्यानंतर तेथून ती संपूर्ण देशाशी जोडेल. या रेल्वे मार्गावर 12.8 किमी लांबीचे 48 बोगदे आणि 55 मोठे पूल आहेत. यासोबतच 87 लहान पूल देखील बांधण्यात आले आहेत.  या मार्गावरील 196 क्रमांकाच्या पुलाची उंची दिल्लीच्या कुतुबमिनारपेक्षा जास्त आहे. या पुलाची उंची 104 मीटर आहे. हा प्रकल्प मिझोरामला देशाच्या उर्वरित भागाशी चांगल्या प्रकारे जोडेल आणि ईशान्येकडील प्रदेशातील व्यापारासह पर्यटनाला एक नवीन दिशा देईल.

मुख्यमंत्री लालदुहोमा म्हणाले की, सैरंग रेल्वे स्थानक जागतिक दर्जाचे सुविधा केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल. त्यानंतर या रेल्वे स्थानकावरून राजधानी एक्सप्रेस सेवा देखील सुरू केली जाईल. हा रेल्वे प्रकल्प केंद्राच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसीचा एक भाग आहे, जो 51.38 किमी लांबीचा रेल्वे प्रकल्प आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये चांगली कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

FAQ

1. बैराबी-सैरंग रेल्वे मार्गाची लांबी किती आहे आणि त्यात कोणत्या खास सुविधा आहेत?

बैराबी-सैरंग रेल्वे मार्ग 51.38 किमी लांब आहे. यामध्ये 48 बोगदे (एकूण 12.8 किमी लांबी), 55 मोठे पूल, 87 लहान पूल, 5 रोड ओव्हरब्रिज आणि 6 रोड अंडरब्रिज यांचा समावेश आहे. यातील 196 क्रमांकाचा पूल 104 मीटर उंच आहे, जो दिल्लीच्या कुतुबमिनारपेक्षा उंच आहे.

2. हा रेल्वे मार्ग मिझोरमसाठी का महत्त्वाचा आहे?

हा रेल्वे मार्ग मिझोरमची राजधानी ऐझॉलला प्रथमच भारतीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडेल. यामुळे मिझोरम संपूर्ण देशाशी, विशेषतः आसाममधील सिलचरमार्फत, जोडला जाईल, ज्यामुळे व्यापार, पर्यटन, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांना चालना मिळेल.

3. बैराबी-सैरंग रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन कोण करणार आहे आणि केव्हा?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 सप्टेंबर 2025 रोजी या रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन करतील, अशी माहिती मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी दिली आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.



