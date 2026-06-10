ढगफुटीचा धोका! 80KM च्या वेगानं धडकणार वादळ,17 राज्यांमध्ये 72 तासांसाठी 'अलर्ट'

Monsoon Updates Heavy Rain Alert : मान्सूननं भारताची वेस ओलांडली आणि केरळातून पुढं खऱ्या अर्थानं नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा थेट परिणाम पाहायला मिळाला. दक्षिण भारतासह महाराष्ट्रातही या मान्सूनचा परिणाम दिसून आला आणि कैक दिवसांपासूनच्या उकाड्यानं अखेर काही राज्यांतून माघार घेतल्याचं पाहायला मिळालं. पुढील तीन ते चार दिवस देशातील एकंदर हवामानाचा असाच काहीसा कल दिसून येईल. ज्यामुळं 72 तास अतिसंवेदनशील असल्याचा स्पष्ट इशारा केंद्रीय हवामान विभागानं जारी केला आहे.
बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणारी आर्द्रता, पश्चिमी झंझावात आणि वादळसदृश्य वाऱ्यांमुळं हवामानात सातत्यानं बदल अपेक्षित आहेत. ज्याचा परिणाम प्रामुख्यानं देशातील 17 राज्यांमध्ये पाहायला मिळेल. जिथं, विजांचा कडकडाट, पाऊस, सोसाट्याचा वारा यांमुळं वादळ अधिक घातक रुपही धारण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रामुथ्यानं बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या राज्यांमध्ये हे परिणाम अधिक व्यापक पद्धतीनं दिसतील, जिथं ताशी 70 ते 80 किमी वेगानं वादळी वारे वाहणार असल्याचा सावधगिरीचा इशारा यंत्रणांनी जारी केला आहे.
आयएमडीच्या प्राथमिक अंदाजानुसार हा सामान्य पाऊस नसेल, तर अनेक ठिकाणी वादळसदृश्य पावसामुळं वृक्ष उन्मळून पडण्याच्याही घटना घडू शकतील, काही भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होईल, तर पर्वतीय राज्यांमध्ये भूस्खलन आणि ढगफुटीचाही धोका नाकारता येत नाही. हवामान तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार काही भागांमध्ये मान्सूनचा वेग सामान्यहून अधिक असल्यामुळं त्याचे असे परिणाम दिसून येतील.
मान्सूनचा प्रवास दक्षिण भारतापासून आता उत्तर भारताच्या दिशेनं होत असून, स्कायमेट आणि आयएमडीच्या अंदाजानुसार 11 जूननंतर देशभरात वाऱ्याचा वेग वाढेल आणि 12- 13 जूननंतर पाऊस आणखी जोर धरेल. दरम्यानच्या काळात वरील राज्यांमध्ये नागरिकांनी शेतीची कामं करताना अधिक काळजी घ्यावी असंही सांगण्यात आलं आहे. इतकंच नव्हे तर, नागरिकांनी विनाकारण प्रवास टाळावा असंही आवाहन केलं असून, येणारे तीन - चार दिवस निसर्गाचं हे संकट टाळता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
देशाच्या उत्तर पश्चिम क्षेत्रावर वादळसदृश्य वाऱ्यांची निर्मिती होत असून, पूर्व बिहारपासून बंगालपर्यंत कमी दाबाचं क्षेत्रही तयार होत आहे. याच कारणामुळं उत्तर भारतात उष्ण आणि दमट हवामानात वाढ होत आहे. हे संकट सध्या पावसापुरता मर्यादित राहणार नसून, काही राज्यांमध्ये धुळीचं वादळ, विजा आणि गारपिटीचाही धोका संभवतो असं आयएमडीनं सांगत नागरिकांना मोकळ्या जागी आणि खोल समुद्रात वावरणाऱ्या मासेमारांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यानच्या काळात पर्यटनाच्या कारणास्तव परराज्यांमध्ये आणि प्रामुख्यानं पर्वतीय भागांमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांनी विशेष काळजी घेत हवामानाच्या सर्व इशाऱ्यांकडे लक्ष देत प्रवासाचे बेत आखावेत असंही आवाहन केलं जात आहे.