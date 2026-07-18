आमीरच्या लग्नात गेलेल्या राज ठाकरेंवर गुणरत्न सदावर्ते भडकले, 'आधी माफी मागा, तुमचा थयथयाट...'

गेले काही दिवस जंतर मंतर वर नाटक सुरू आहे.सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या बाबत कालच सांगितले होते. मनोज जरांगे उपोषणाला बसल्यावर न्यायालय निरीक्षण देतात. तसेच तिकडे दिल्लीत निरीक्षण नोंदवले आणि वांगचुक यांच्याबर उपचार करण्यासाठी दाखल करण्यात आले याचे मी स्वागत करतो, असे गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले. पवार ठाकरे आणि केजरीवाल यांचे काय राजकारण आहे. वेगवेगळे राजकारण या लोकांचे आहे. वांगचुक याना उचलून उपचारासाठी नेले हे योग्य आहे. कायदेशीरदृष्ट्या ते योग्य होते, असे ते म्हणाले.
सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीने सांगितले की वाइटल प्रमाण नार्मल आहे. असे कसे १८ दिवस नंतर नॉर्मल आहेत.काय खात होता ते तरी सांगा. उपवास केल्यावर वाइटल ऑर्गनवर परिणाम होतो.पोलीस आणि डॉक्टर यांच्या सोबत तुमचा संघर्ष आहे का? ते न्यायालयाच्या निर्देश नुसार काम करत आहेत ना.त्याना बोलणे चुकीचे असल्याचे गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले. एखाद्या मंत्र्याला परत बोलवणे, माघारी बोलवणे याची अद्याप कायद्यात तरतूद नाही. राईट टू कॉल बॅक याची तरतूद नाही. ससद्विवेक बुद्धी ठेवून आपण काम केले पाहिजे.शिक्षण मंत्र्यांचा दोष कुठे आहे? तुमच्याकडे काही पुरावा आहे का? असा प्रश्न सदावर्तेंनी उपस्थित केला.
अनिल देशमुख यांच्या विरोधात आम्ही पुरावे मांडले त्यामुळे कारवाई झाली देशमुख यांच्यावर राजीनामा दिला आणि एफ आय आर केल्याचे ते म्हणाले.शरद पवार कधीच नेट आणि थेट बोलत नाहीत.काय सांगायचे ते स्पष्ट सांगत नाहीत. मोघम बोलत असतात. संदिग्ध आणि त्याचा फायदा घेऊन राजकारण करणे या देशात चालणार नाही.बॅरिस्टर गांधी यांच्यासारखे सोनम वांगचुक याना सोशल मीडियावर दाखवले जात आहे. परंतु आंबेडकर यांचे लिखित संविधान विचार आणि लेखन यामुळे त्यांची विचार अजून जिवंत असल्याचे ते म्हणाले.
मागच्या काही १८ वर्षात वीस दिवसात स्टंट बाजी बघितली.रोहित पवार यांनी आमरण उपोषण केले. सोनम वांगचुक यांचं उपोषण सुरू झालं. त्याचा उपोषण सेल्फी स्पॉट इव्हेंट स्पॉट झाला. एका शूटसाठी पाठवल्यासारखी मूल पाठवतात … राज ठाकरेंनी त्यांच्या मुलाला पाठवल. कायम भारताच संविधान यांनी पुढे केल संविधान संकुचित नजरेतून पाहता येत नाही. सोनम वांगचुक याना उपचार देण आवश्यक आहे.. सोनम वांगचुक आणि शरद पवार उद्धव ठाकरे यांचं या मधे काय राजकारण आहे.बाबासाहेबांनी अधिकार दिला ज्याना शेमूड पुसता येत नाही ते ब्लैक डे म्हणतात.डॉ बाबासाहेबांनी सावंद कायदेशीर लडाई साठी बोलले..ज्या प्रकारे सोनम वांगचुक यांच उपोषण संविधान बाहेरच आहे. अश्या प्रकारचं आमरण उपोषण चुकीच आहे.18 दिवसा नंतर नॉर्मल होत.लोकशाहीला वेठीस धरू नये पोलिसांसोबत सघर्ष करून तुम्ही हे करता.एखाद्या व्यक्तीचा शिक्षण मंत्र्याच राजीनामा घेणं हे संविधानात नाहीय.बुद्धी जागृत ठेऊन आपण कायदा केला पाहिजे.
प्रताप तुमचे अशे प्रताप आहे संस्था आहे की नुकसान? तुमच्या शब्दाला पत नाही आहे. तुमच नापासपण तुम्ही थोपू शकत नाही. 7 वा वेतन एकनाथ शिंदे देत आहे. मग तुमच कुठे आडल आहे?लाडकी बहीण योजना बंद करा आणि श्रमिकांना द्या. लाडकी बहीण मूळ लाभ होण्यापेक्षा आपण मागे चालल्याचे सदावर्ते म्हणाले.
राज ठाकरेंचा थयथयाट आणि थरथराट लोकांना माहित आहे. राज ठाकरे यांनी बाबासाहेबांच भाषण ऐकल पाहिजे. चुकीचे पायंडे पाडणाऱ्या आमिर खानच्या चित्रपटांसाठी चित्रपटगृह उपलब्ध करून दिले जाऊ नये. राज ठाकरे आमिर खानच्या लग्नाला उपस्थित राहतात. राज ठाकरे माफी मागा, अशी मागणी सदावर्तेंनी यावेळी केली. उद्धव ठाकरे हे वैचारिकदृष्ट्या मागास राहिले आहेत. त्यांना फक्त इनकमिंग माहिती होतं.त्यांनी रामरक्षाच्या गोष्टी करू नयेत, असे सदावर्ते म्हणाले.