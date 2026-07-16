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‘एक वेगळाच माज सध्या भाजपला आलाय आणि मी...’, 'मोदी लक्ष घाला' म्हणत राज ठाकरे संतापले

"आत्ताच मला अनेकदा एक विचित्र तणावयुक्त शांतता जाणवत असते, आपण जर असेच बेफिकीर राहिलो तर ही शांतता हे लोकं स्मशान शांततेकडे नेतील."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 16, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:43 AM IST
‘एक वेगळाच माज सध्या भाजपला आलाय आणि मी...’, 'मोदी लक्ष घाला' म्हणत राज ठाकरे संतापले
Image Credit: राज ठाकरेंनी केंद्र सरकारवर साधला निशाणा (फोटो प्रातिनिधिक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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‘एक वेगळाच माज सध्या भाजपला आलाय आणि मी...’, 'मोदी लक्ष घाला' म्हणत राज ठाकरे संतापले
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