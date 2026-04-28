Raja Raghuvanshi Case : राजा रघुवंशी हत्याप्रकरणात पत्नी सोनमला जामीन; पत्नीच निघाली मास्टरमाईंड, भावाने केला नवा खुलासा

Inore Raja Raghuvanshi Case : इंदोरमधील राजा रघुवंशी मर्डर प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरुन गेला होता. ज्या पत्नीसोबत सुखी संसाराची स्वप्न पाहिले. लग्नानंतरचे खास क्षण अनुभवण्यासाठी तो हिमाचलमध्ये हनिमुनला गेला तेथेच पत्नीने त्याचा घात केला. या प्रकरणात तब्बल 11 महिन्यानंतर मोठी अपडेट आली आहे. आरोपी असलेली पत्नी सोनम रघुवंशीला जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणात राजाचा भाऊ विपिन रघुवंशीने मोठी माहिती सांगितली आहे. राजा रघुवंशी हत्याकांड प्रकरणात मुख्य आरोपी सोनम मेघालयच्या शिलाँगमध्ये कारागृहात होती. पोलिसांनी सोनमसह एकूण 8 लोकांना अटक केली आहे. या प्रकरणात तीन लोकांना आधीच जामीन मिळाला आहे. आता सोनमला जामीन मिळाला आहे.
गेल्यावर्षी मे महिन्याता राजा रघुवंशी आणि सोनम यांचा 11 मे रोजी विवाह झाला होता. यानंतर दोघं 20 मे रोजी हनिमूनला गुवाहाटीवरुन मेघालयला गेले. त्यानंतर राजाचा मृतदेह 2 जून रोजी खासी हिल्स जिल्ह्यातील सोहरा-चेरापुंजी भागातील वेई सॉडोंग पार्किंग लॉटखालच्या एका खड्ड्यातून मृतदेह सापडला. जसजसा तपास पुढे सरकला, तसतसा संशय सोनमवर वळला. सोनमने उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर येथे पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. पोलिसांच्या तपासात सोनमच या घटनेमागील मास्टरमाईंड असल्याचे उघड झाले.
पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली. या संपूर्ण प्रकरणात सोनमच मुख्यआरोपी असल्याच उघड झालं आहे. प्रियकराच्या साथीने सोनमने पतीच्या हत्येचा कट रचला. या प्रकरणात सोनमने धारधार शस्त्राचा वापर केली. एवढंच नव्हे तर सोनमने नवऱ्यावर दगडांनी देखील वार केली. 9 जून रोजी सोनमला उत्तर प्रदेशच्या गाजीपुर पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. यानंतर सोनमच्या कुटुंबियांनी तिच्यासोबतचं नातं तोडलं असून आता तिला 11 महिन्यांनी जामीन मिळाला आहे.
2025 डिसेंबर मध्ये, सोनम रघुवंशीचा जामीन अर्ज शिलाँग न्यायालयाने फेटाळला होता. या प्रकरणात सोनम व्यतिरिक्त राज कुशवाहा, विशाल सिंग चौहान, आकाश सिंग राजपूत आणि आनंद कुर्मी यांना अटक करण्यात आली होती. तपासादरम्यान पोलिसांनी शस्त्रे जप्त केली. राज रघुवंशीवर मागून हल्ला करण्यासाठी आणि त्याला डोंगरावरून खाली ढकलण्यासाठी वापरलेले एक शस्त्रही पोलिसांना सापडले. सोनमचा प्रियकर, राज कुशवाहा, तिच्या वडिलांकडे काम करत होता.
11 मे रोजी राजा रघुवंशी आणि सोनम यांचा विवाह झाला. 20 मे रोजी ते हिमाचलला हनिमूनला गेले. पण त्या आधी सोनमचे राजा कुशवाहसोबत प्रेमसंबंध होते. पण राजा कुशवाह हा सोनमच्या घरी कामाला होता. या कुटुंबाला सोनमचं हे वागणं पटलं नव्हतं. सोनमने विवाह केला पण त्यानंतर तिने राजा रघुवंशीच्या हत्येचा कट रचला.