/राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर प्रकरण : आरोपी पत्नी सोनमच्या जामिनाला मेघालय पोलिसांचे आव्हान

इंदूरमधील कुप्रसिद्ध राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात एक मोठे वळण आले आहे. मुख्य आरोपी आणि मृताची पत्नी सोनम रघुवंशी हिला मंजूर झालेल्या जामिनाला आव्हान देण्यासाठी मेघालय पोलीस आता उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहे. मेघालयचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) इदाशिषा नोंगरांग यांनी स्पष्ट केले आहे की, पोलीस जामिनाच्या आदेशाला आव्हान देतील आणि या प्रकरणाचा जोरदार पाठपुरावा करतील. दरम्यान, तपास प्रक्रियेतील कथित त्रुटींबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही पोलिसांनी उत्तर दिले आहे. राजा रघुवंशीच्या आई, उमा रघुवंशी यांनी सोनमच्या वर्तनावर आणि सुटकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, जलद न्यायाची मागणी केली आहे.
मेघालय पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, सोनम रघुवंशीला मंजूर झालेल्या जामिनाशी ते असहमत आहेत. डीजीपी इदाशिषा नोंगरांग यांनी सांगितले की, सोनम रघुवंशीला जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाला पोलीस आव्हान देत आहेत. त्यांनी सांगितले की, तपास यंत्रणांना या प्रकरणातील पुरावे आणि कायदेशीर बाबींवर पूर्ण विश्वास आहे.
तपासादरम्यान, काही कागदपत्रांमध्ये कायद्याच्या कलमांचा उल्लेख केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. डीजीपी नोंगरांग यांनी सांगितले की, ही केवळ एक तांत्रिक चूक होती आणि तिचा तपासाच्या निष्पक्षतेवर किंवा फिर्यादीच्या खटल्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, ट्रान्झिट रिमांड आणि इतर महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये योग्य कलमांचा उल्लेख करण्यात आला होता. ही चूक केवळ एकाच कागदपत्रापुरती मर्यादित होती.
तपास अधिकाऱ्यांचा बचाव करताना डीजीपी म्हणाले की, हे प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे होते, ज्यात अनेक आरोपी आणि विविध कायदेशीर प्रक्रियांचा समावेश होता. ते म्हणाले की, अशा परिस्थितीत, कोणत्याही तांत्रिक चुकीला संपूर्ण प्रकरणातील कमकुवतपणा मानले जाऊ नये. मेघालय पोलिसांचा दावा आहे की, त्यांच्याकडे या प्रकरणाशी संबंधित पुरेसे आणि भक्कम पुरावे आहेत.
सोनम रघुवंशीची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर आणि ती माध्यमांसमोर हजर झाल्यानंतर, मृत राजा रघुवंशीच्या आई, उमा रघुवंशी यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितले की सोनमवरील आरोप निराधार नाहीत आणि जर ती निर्दोष असती, तर तिचा मुलगा आज जिवंत असता. उमा रघुवंशी यांनी आरोप केला की सोनमच्या वागण्यात पश्चात्तापाचा लवलेशही दिसत नाही. उमा रघुवंशी यांनी सांगितले की, पूर्वी अनेक वेळा न्यायालयाच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या होत्या, परंतु सोनम हजर झाली नाही. त्यांनी दावा केला की, या परिस्थितीमुळे, ती नेपाळला पळून जाईल अशी भीती कुटुंबाने व्यक्त केली होती. तथापि, या आरोपांसंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे.
राजा रघुवंशीच्या आईने सांगितले की, कुटुंबाची प्राथमिक मागणी न्याय आहे. त्यांनी न्यायालयाला जलद सुनावणी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, हे प्रकरण बऱ्याच काळापासून सुरू आहे आणि कुटुंब आता अंतिम निर्णयाची वाट पाहत आहे. उमा रघुवंशी यांनी आरोप केला की सोनमच्या कुटुंबातील काही सदस्य तिला मदत करत आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, कुटुंबातील काही सदस्यांनी सुरुवातीला न्यायाचे आश्वासन दिले होते, परंतु नंतर ते त्यांच्या बहिणीच्या समर्थनासाठी उभे राहिले. मात्र, या आरोपांवर संबंधित पक्षांकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही.