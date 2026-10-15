/जिममध्ये धावताना अचानक कोसळले मुख्याध्यापक अन् मृत्यू! ट्रेडमिलवरील शेवटचे क्षण CCTV मध्ये कैद!

राजस्थानमधील चूरू जिल्ह्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. नियमित व्यायामासाठी जिममध्ये गेलेल्या 49 वर्षीय मुख्याध्यापकांचा ट्रेडमिलवर धावत असताना अचानक कोसळल्यानंतर मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना जिममधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यूमागील कारण समोर येणार आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
राजस्थानच्या चूरू जिल्ह्यातील सरदारशहर येथे 13 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ही दुर्दैवी घटना घडली. मृत व्यक्तीचे नाव बीरबलराम मेघवाल असे आहे. ते आसपालसर गावातील सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयात मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत होते.नेहमीप्रमाणे ते व्यायामासाठी जिममध्ये गेले होते. ट्रेडमिलवर धावत असताना अचानक त्यांचा तोल गेला आणि ते खाली कोसळले. या घटनेत त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. जिममधील नागरिकांनी तातडीने मदत केली. मात्र, त्यांचे प्राण वाचू शकले नाहीत.
सरदारशहर में दर्दनाक हादसा: जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते समय प्रधानाचार्य की अचानक मौत https://t.co/pDbRsjB8Kx— Kamlesh Sharma (@kksharmajaipur) October 14, 2026
राजस्थान शिक्षक संघाचे महामंत्री विजय पोटलिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीरबलराम मेघवाल हे मंगळवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास आपल्या मुलीसोबत जिममध्ये पोहोचले होते.जिममध्ये त्यांनी व्यायामाला सुरुवात केली. सुमारे एक तासानंतर ट्रेडमिलवर धावत असताना त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली आणि ते खाली पडले. उपस्थितांनी त्यांना सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर कोणताही विलंब न करता त्यांना सरदारशहर येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
सरदारशहर उपजिल्हा रुग्णालयाचे प्रभारी डॉ. चंद्रभान जांगिड यांनी सांगितले की, मंगळवारी सायंकाळी बीरबलराम मेघवाल यांना रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात आणण्यात आले होते.डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली असता त्यांचा आधीच मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर मृतदेह शवागारात ठेवण्यात आला. बुधवारी कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आणि मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला.
या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ समोर आला आहे. त्यामध्ये बीरबलराम मेघवाल ट्रेडमिलवर धावताना दिसतात. काही क्षणांतच त्यांचा तोल जातो आणि ते खाली कोसळतात. या घटनेनंतर हृदयविकाराचा झटका आल्याची शक्यता काही स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र, डॉक्टर किंवा पोलिसांनी या शक्यतेला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.
ट्रेडमिलवरून पडताना डोक्याला झालेली दुखापत मृत्यूचे कारण ठरली की त्यापूर्वीच काही वैद्यकीय समस्या उद्भवली होती, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे शवविच्छेदन अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
बीरबलराम मेघवाल हे मूळचे नीमरासर गावचे रहिवासी होते. सध्या ते पत्नी आणि दोन मुलींसोबत सरदारशहर येथे राहत होते. त्यांची नियुक्ती सरदारशहरपासून सुमारे 15 किलोमीटर अंतरावरील आसपालसर गावातील सरकारी शाळेत होती. त्यांच्या अचानक निधनामुळे कुटुंबीयांसह शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थी आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये शोककळा पसरली आहे. कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी आवश्यक कार्यवाही सुरू केली असून मृत्यूच्या कारणाचा तपास केला जात आहे.