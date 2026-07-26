'रुग्णालयातील 2 कर्मचारी मुली पुरवायचे',डॉक्टरकडून 100 महिलांचं शोषण? हादरवणारा खुलासा!

राजस्थानातील बाडमेर जिल्ह्यातील एका सरकारी डॉक्टराविरोधात गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली आहे. एका परिचारिकेने (नर्स) लैंगिक शोषण, ब्लॅकमेल आणि धमकावल्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी संबंधित डॉक्टराला अटक केली. तपासादरम्यान आरोपीने अनेक महिलांना आपल्या जाळ्यात ओढल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे पोलिसांकडून सखोल चौकशी सुरू आहे. मात्र, "100 महिलांवर अत्याचार" हा आरोप अद्याप तपासाचा भाग असून त्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
या प्रकरणाची सुरुवात एका परिचारिकेने केलेल्या तक्रारीपासून झाली. तिने डॉक्टराने विश्वासाचा गैरफायदा घेत लैंगिक शोषण केल्याचा आणि त्यानंतर खासगी माहिती व छायाचित्रांच्या आधारे ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप केला आहे. तक्रारीनंतर पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल करून आरोपीला ताब्यात घेतले. त्यानंतर तपासाची व्याप्ती वाढवण्यात आली.
आरोपीच्या मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इतर डिजिटल उपकरणांची तपासणी सुरू आहे. या उपकरणांमधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आणखी काही महिलांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. डिजिटल फॉरेन्सिक तपासाद्वारे पुराव्यांची पडताळणी केली जात असून, प्रत्येक माहितीची स्वतंत्रपणे खातरजमा केली जात आहे.
तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपीने अनेक महिलांशी संपर्क ठेवला असण्याची शक्यता तपासली जात आहे. काही माध्यमांमध्ये "100 महिलांना लक्ष्य केल्याचा" दावा करण्यात आला असला, तरी पोलिसांनी या आकड्याची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. त्यामुळे तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही दाव्याकडे सावधपणे पाहण्याची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने तिच्यावर मानसिक दबाव आणत धमक्या दिल्या आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केला. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी पोलिस विविध पुरावे गोळा करत आहेत. आवश्यक असल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) संबंधित कलमांनुसारही कारवाई केली जाऊ शकते.
या प्रकरणात आणखी काही महिलांना अशाच प्रकारचा अनुभव आला असल्यास त्यांनी पुढे येऊन तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. प्रत्येक तक्रारीची गोपनीयता राखून स्वतंत्र तपास केला जाईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे संपूर्ण प्रकरणाचे वास्तव समोर येण्यास मदत होणार आहे.
सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, आरोपीविरोधातील सर्व आरोप न्यायालयात सिद्ध होणे बाकी आहे. पोलिस पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि डिजिटल माहितीच्या आधारे तपास पुढे नेत आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच आरोपांचे नेमके स्वरूप आणि संभाव्य पीडितांची संख्या स्पष्ट होईल. त्यामुळे अपुष्ट दावे किंवा अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.