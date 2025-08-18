निळ्या ड्रममध्ये सापडला तरुणाचा मृतदेह; पत्नी आणि तीन मुले बेपत्ता... आणखी एका महिलेचे मुस्कान सारखे भयानक कृत्य

Rajasthan Crime News : मेरठच्या मुस्कान नावाच्या महिलेने तिच्या प्रियकरासोबत तिच्या पतीची हत्या करुन त्याच्या मृतदेहाचे तुकडे निळ्या रंगाच्या ड्रममध्ये भरले होते. तिच्या कृत्याने ज्याप्रमाणे देशाला हादरवून टाकले होते. आणखी एका महिलेचे मुस्कान सारखे भयानक कृत्य केले आहे. त्याचप्रमाणे आता राजस्थानमध्येही अशीच एक धक्कादायक घटना घडली आहे. राजस्थानमधील अलवरजवळील एका घराच्या छतावर एका पुरूषाचा मृतदेह निळ्या ड्रममध्ये आढळला. पत्नी, तीन मुले आणि घरमालकाचा मुलगा बेपत्ता आहेत. पत्नी आणि तिच्या प्रियकराने पतीची हत्या करून पळून गेल्याचा संशय आहे
हंसराम उर्फ सूरज असे मृताचे नाव आहे. तो मूळचा उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूरचा रहिवासी आहे. तो त्याच्या पत्नी आणि तीन मुलांसह खैरथल तिजारा येथे राहत होता. डेप्युटी एसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हंसराज सुमारे दीड महिन्यांपासून आदर्श कॉलनीत भाड्याच्या घरात राहत होता. तो एका वीटभट्टीवर काम करत होता.
घरमालकाचा मुलगा हंसराजच्या घरी वेळ घालवत असे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हंसराज दारू पित असे आणि त्याची घरमालकाचा मुलगा जितेंद्रशी मैत्री झाली होती. जितेंद्र अनेकदा त्याच्या घरी वेळ घालवत असे. हंसराजच्या घरातून अचानक दुर्गंधी येऊ लागली तेव्हा शेजारी आजूबाजूला पाहू लागले. नंतर असे आढळून आले की छतावर ठेवलेल्या ड्रममधून वास येत आहे, म्हणून पोलिसांना कळवण्यात आले.
पोलिसांनी घटनास्थळाची तपासणी केली तेव्हा ड्रममध्ये हंसराजचा मृतदेह आढळला. मानेवर धारदार शस्त्राच्या खुणा आहेत. गळा चिरून त्याची हत्या करण्यात आली असावी आणि नंतर त्याचा मृतदेह ड्रममध्ये मीठ भरून टाकण्यात आला असावा जेणेकरून तो लवकर कुजेल. हंसराजची पत्नी, त्याची तीन मुले आणि जमीनदाराचा मुलगा जितेंद्र बेपत्ता आहेत. हे अवैध संबंधांचे प्रकरण असल्याचे मानले जात आहे आणि जितेंद्रसह सुनीता गायब झाली आहे. अवैध संबंधांच्या मार्गात येत असल्याने हंसराजची हत्या करण्यात आल्याचा संशय आहे.
किशनगढबास पोलिस ठाण्याने मृताची पत्नी लक्ष्मी देवी आणि तिचा प्रियकर जितेंद्र कुमार यांना अटक केली आहे. दोघांसोबत उपस्थित असलेल्या तीन मुलांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अलवाडा परिसरातून अटक केली असून आता त्यांची चौकशी सुरू आहे. एसपी मनीष चौधरी यांनी सांगितले की, दोन्ही आरोपींना अलवर जिल्ह्यातील रामगड भागातील अलवाडा येथील एका वीटभट्टीतून ताब्यात घेण्यात आले आहे. मृत हंसरामची तीन मुलेही आरोपींसोबत होती. तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांना संशयास्पद हालचालींचा संशय आला आणि ही माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचली. अलवर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून दोघांनाही पकडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ते पळू लागले, परंतु त्यांचा पाठलाग करून त्यांना अटक करण्यात आली. मुलांना सुरक्षितपणे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मी देवी सोशल मीडियावर रील्स बनवत असे आणि या काळात तिचे जितेंद्रसोबत अवैध संबंध निर्माण झाले. पती हंसराम उर्फ हंसराज या नात्यात अडथळा ठरत होता आणि तो घर सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ इच्छित होता. या कारणास्तव लक्ष्मी आणि जितेंद्र यांनी मिळून त्याला मारण्याचा कट रचला.