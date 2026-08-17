कॉकरोच जनता पार्टीच्या 'शाळा दुरुस्त करा आंदोलना'चा धसका, सरकारी शाळांसंदर्भात तातडीने मोठा निर्णय!

राजस्थानातील सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करत कॉकरोच जनता पार्टी म्हणजेच सीजेपीकडून सुरू करण्यात आलेल्या स्कूल ठीक करो मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शाळांच्या प्रवेशाबाबत नवे निर्देश जारी केले आहेत. सरकारी शाळांच्या परिसरात बाहेरील व्यक्तींना परवानगीशिवाय प्रवेश करता येणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांचे, शिक्षकांचे किंवा शाळेतील उपक्रमांचे फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, मुलाखत, ऑडिओ रेकॉर्डिंग किंवा लाइव्ह स्ट्रीमिंग करण्यासाठी मुख्याध्यापकांची पूर्व लेखी परवानगी आवश्यक असेल.
शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकानुसार, अधिकृत शासकीय कामासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना वगळता इतर बाहेरील व्यक्तींना मुख्याध्यापक किंवा संस्थाप्रमुखांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय शाळेत प्रवेश करता येणार नाही. शाळेत येणाऱ्या प्रत्येक अभ्यागताची माहिती व्हिसिटर रजिस्टरमध्ये नोंदवावी लागेल. याशिवाय वर्ग, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वसतिगृह, मैदान, स्वच्छतागृह किंवा विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असलेल्या ठिकाणी भेट देताना संबंधित व्यक्तीस मुख्याध्यापक, शिक्षक किंवा अधिकृत शाळा प्रतिनिधीची साथ असणे अपेक्षित आहे.
शाळेतील विद्यार्थ्यांचे किंवा शिक्षकांचे फोटो, व्हिडिओ, वैयक्तिक माहिती अथवा इतर संवेदनशील तपशील परवानगीशिवाय गोळा करून प्रकाशित किंवा प्रसारित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सरकारने यामागे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता जपण्याचा मुद्दा मांडला आहे. परिपत्रकात भारतीय संविधानातील कलम 21, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला गोपनीयतेचा अधिकार आणि नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राइट्स (NCPCR) च्या शाळा सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
सीजेपीचे सहसंयोजक आशुतोष रंका यांनी राजस्थानातील खराब अवस्थेतील सरकारी शाळांची पाहणी करण्याची घोषणा केली होती. जयपूर, अजमेर, जोधपूर, उदयपूर, धौलपूर, भरतपूर, कोटा, बाडमेर आणि हनुमानगढ या भागांतून शाळांच्या समस्यांबाबत तक्रारी आणि विनंत्या आल्याचा त्यांचा दावा आहे. काही शाळांमध्ये वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि शिक्षकांची उपलब्धता यांसारख्या मूलभूत सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
राजस्थान सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, सरकारी शाळांमधील त्रुटी दूर करण्याऐवजी त्या जनतेसमोर येऊ नयेत यासाठी प्रवेश आणि रेकॉर्डिंगवर निर्बंध आणले जात आहेत. राजस्थान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते टीका राम जुली यांनी सरकारने हा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी केली असून, तो कायम राहिल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. मात्र सरकारने या नियमांचे समर्थन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या आणि गोपनीयतेच्या दृष्टीने केले आहे.
शाळेच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या किंवा परवानगीशिवाय प्रवेश करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात शाळा प्रशासन पोलिस आणि जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना माहिती देऊ शकते. गरजेनुसार भारतीय न्याय संहिता म्हणजेच बीएनएस, पॉक्सो, जुवेनील जस्टिस्ट अॅक्ट आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्ट यांसारख्या कायद्यांनुसार कारवाईची शक्यता परिपत्रकात नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राजस्थानातील सरकारी शाळांमध्ये आता बाहेरील व्यक्ती, मीडिया प्रतिनिधी किंवा सामाजिक संस्थांनी भेट देण्यापूर्वी अधिकृत परवानगी घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे शाळांची सुरक्षा आणि विद्यार्थ्यांची गोपनीयता विरुद्ध सरकारी शाळांच्या सुविधांची सार्वजनिक तपासणीअसा नवा वाद निर्माण झाला आहे.