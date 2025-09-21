English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बेरोजगारीचं भीषण वास्तव, शिपायाच्या नोकरीसाठी 25 लाख अर्ज; 'BTech पासून PhD पर्यंत..'

UnEmployment in Rajsthan:  शिपाई पदाच्या भरतीसाठी बीटेक ते पीएचडी केलेल्यांनीदेखील अर्ज केलेयत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 21, 2025, 10:53 AM IST
UnEmployment in Rajsthan: भारतात बेरोजगारांची संख्या खूप मोठी आहे. शिक्षण, मेहनत करायची तयारी असूनही चांगली नोकरी नसल्याने अनेक तरुण घरी बसून आहेत. देशातील काही राज्यांमध्ये तर ही स्थिती अतिशय भयावह आहे. नुकत्याच एका नोकर भरतीतून याची भीषणता समोर आली आहे. जिथे शिपाई पदाच्या भरतीसाठी बीटेक ते पीएचडी केलेल्यांनीदेखील अर्ज केलेयत. यातून नोकरीची किती गरज आहे, हे लक्षात येते. कुठे घडलाय हा प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.

राजस्थानात चतुर्थ श्रेणीतील 53,749 पदांसाठी नुकतीच भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामध्ये शिपायाच्या पदांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या पदांसाठी तब्बल 25 लाख तरुणांनी अर्ज केले आहेत. याचा अर्थ, प्रत्येक पदासाठी सुमारे 450 पेक्षा जास्त उमेदवार स्पर्धेत आहेत. या अर्जदारांमध्ये बीए, बीएस्सी, एमए, एमटेक, एमबीए आणि अगदी पीएचडी धारकही आहेत. उच्च शिक्षण घेतलेले तरुण चपराशीच्या नोकरीसाठी रांगेत उभे असल्याने बेरोजगारीचे गंभीर चित्र समोर येते.

परीक्षेचे आयोजन आणि तयारी

ही चतुर्थ श्रेणी भरती परीक्षा 19, 20 आणि 21 सप्टेंबर 2025 रोजी होत आहे. संपूर्ण राजस्थानातील 38 जिल्ह्यांमध्ये ही परीक्षा आयोजित केली जाणार आहे. जयपूर येथील गांधी नगर परीक्षा केंद्रासारख्या ठिकाणी पहिल्या दिवशीच उमेदवारांच्या लांबच लांब रांगा दिसल्या. परीक्षा केंद्रांवर वेळेआधी पोहोचणे, प्रवेशपत्र, ओळखपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे सोबत बाळगणे बंधनकारक आहे. परीक्षेच्या यशस्वी आयोजनासाठी कडक नियम आणि सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.

90% उमेदवार उच्च शिक्षित

या भरतीसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता फक्त 10वी उत्तीर्ण ठेवण्यात आली होती. तरीही, जवळपास 90% उमेदवार अतिपात्र (ओव्हरक्वालिफाईड) आहेत. बीटेक, एमटेक, एमबीए आणि पीएचडी धारक तरुण चपराशीच्या नोकरीसाठी अर्ज करत असल्याने बेरोजगारीची तीव्रता अधोरेखित होते. अनेक तरुणांचे म्हणणे आहे की, चांगल्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने त्यांना कमी पात्रतेच्या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करावा लागत आहे.

कडक सुरक्षा व्यवस्था

परीक्षेत कोणत्याही प्रकारची कॉपी किंवा फसवणूक होऊ नये यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. उमेदवारांची कसून तपासणी केली जात आहे. प्रत्येक शिफ्टसाठी उमेदवारांना वेळेआधी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. प्रवेशद्वारावर प्रवेशपत्र आणि ओळखपत्राची तपासणी केली जाते. या सर्व उपाययोजनांमुळे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.

बेरोजगारीची समस्या 

या भरती प्रक्रियेतून देशातील बेरोजगारीची समस्या किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. उच्च शिक्षण घेतलेले तरुणही लहान-सहान नोकऱ्यांसाठी अर्ज करत आहेत, हे चिंताजनक आहे. सरकारने तरुणांच्या कौशल्य विकासावर आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केलं जातंय. 

FAQ

शिपायाच्या नोकरीसाठी किती उमेदवारांनी अर्ज केले आणि त्यांचे शैक्षणिक पात्रता काय आहे?

राजस्थानातील चतुर्थ श्रेणीतील 53,749 पदांसाठी सुमारे 25 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. यामध्ये बीए, बीएस्सी, एमए, एमटेक, एमबीए आणि पीएचडी धारकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, 90% उमेदवार हे किमान पात्रता (10वी उत्तीर्ण) पेक्षा अतिपात्र आहेत.

चतुर्थ श्रेणी भरती परीक्षा कधी आणि कुठे होणार आहे?

ही परीक्षा 19, 20 आणि 21 सप्टेंबर 2025 रोजी राजस्थानातील 38 जिल्ह्यांमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. उमेदवारांना परीक्षा केंद्रावर वेळेआधी पोहोचणे आवश्यक आहे, तसेच प्रवेशपत्र, ओळखपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे सोबत बाळगणे बंधनकारक आहे.

परीक्षेत फसवणूक टाळण्यासाठी कोणती खबरदारी घेतली जात आहे?

परीक्षेत कॉपी किंवा फसवणूक टाळण्यासाठी कठोर सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. उमेदवारांची कसून तपासणी केली जाते आणि प्रत्येक शिफ्टसाठी वेळेआधी उपस्थिती अनिवार्य आहे. प्रवेशद्वारावर प्रवेशपत्र आणि ओळखपत्र तपासले जाते, ज्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक राहते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
unemploymentUnemployment in IndiaUnEmployment Rajsthanबेरोजगारीभारतातील बेरोजगारी

