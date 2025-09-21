बेरोजगारीचं भीषण वास्तव, शिपायाच्या नोकरीसाठी 25 लाख अर्ज; 'BTech पासून PhD पर्यंत..'

UnEmployment in Rajsthan: भारतात बेरोजगारांची संख्या खूप मोठी आहे. शिक्षण, मेहनत करायची तयारी असूनही चांगली नोकरी नसल्याने अनेक तरुण घरी बसून आहेत. देशातील काही राज्यांमध्ये तर ही स्थिती अतिशय भयावह आहे. नुकत्याच एका नोकर भरतीतून याची भीषणता समोर आली आहे. जिथे शिपाई पदाच्या भरतीसाठी बीटेक ते पीएचडी केलेल्यांनीदेखील अर्ज केलेयत. यातून नोकरीची किती गरज आहे, हे लक्षात येते. कुठे घडलाय हा प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
राजस्थानात चतुर्थ श्रेणीतील 53,749 पदांसाठी नुकतीच भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामध्ये शिपायाच्या पदांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या पदांसाठी तब्बल 25 लाख तरुणांनी अर्ज केले आहेत. याचा अर्थ, प्रत्येक पदासाठी सुमारे 450 पेक्षा जास्त उमेदवार स्पर्धेत आहेत. या अर्जदारांमध्ये बीए, बीएस्सी, एमए, एमटेक, एमबीए आणि अगदी पीएचडी धारकही आहेत. उच्च शिक्षण घेतलेले तरुण चपराशीच्या नोकरीसाठी रांगेत उभे असल्याने बेरोजगारीचे गंभीर चित्र समोर येते.
ही चतुर्थ श्रेणी भरती परीक्षा 19, 20 आणि 21 सप्टेंबर 2025 रोजी होत आहे. संपूर्ण राजस्थानातील 38 जिल्ह्यांमध्ये ही परीक्षा आयोजित केली जाणार आहे. जयपूर येथील गांधी नगर परीक्षा केंद्रासारख्या ठिकाणी पहिल्या दिवशीच उमेदवारांच्या लांबच लांब रांगा दिसल्या. परीक्षा केंद्रांवर वेळेआधी पोहोचणे, प्रवेशपत्र, ओळखपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे सोबत बाळगणे बंधनकारक आहे. परीक्षेच्या यशस्वी आयोजनासाठी कडक नियम आणि सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
या भरतीसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता फक्त 10वी उत्तीर्ण ठेवण्यात आली होती. तरीही, जवळपास 90% उमेदवार अतिपात्र (ओव्हरक्वालिफाईड) आहेत. बीटेक, एमटेक, एमबीए आणि पीएचडी धारक तरुण चपराशीच्या नोकरीसाठी अर्ज करत असल्याने बेरोजगारीची तीव्रता अधोरेखित होते. अनेक तरुणांचे म्हणणे आहे की, चांगल्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने त्यांना कमी पात्रतेच्या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करावा लागत आहे.
परीक्षेत कोणत्याही प्रकारची कॉपी किंवा फसवणूक होऊ नये यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. उमेदवारांची कसून तपासणी केली जात आहे. प्रत्येक शिफ्टसाठी उमेदवारांना वेळेआधी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. प्रवेशद्वारावर प्रवेशपत्र आणि ओळखपत्राची तपासणी केली जाते. या सर्व उपाययोजनांमुळे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
या भरती प्रक्रियेतून देशातील बेरोजगारीची समस्या किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. उच्च शिक्षण घेतलेले तरुणही लहान-सहान नोकऱ्यांसाठी अर्ज करत आहेत, हे चिंताजनक आहे. सरकारने तरुणांच्या कौशल्य विकासावर आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केलं जातंय.
