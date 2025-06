जानेवारीत लग्न, जूनमध्ये मृत्यू...खुशबूचा पतीला भेटण्यासाठी लंडनला जातानाचा तो शेवटचा Video समोर; तुमचे डोळे पाणावतील

Rajasthan Khushboo Viral Video : गुरुवारचा दिवस भारतासाठी अतिशय धक्कादायक होता. दुपारी अहमदाबाद विमानतळावरून उड्डाण भरलेल्या एअर इंडियाच्या क्षणात अपघात झाला आणि 265 जणांचा तो क्षण शेवटचा ठरला. या विमानात अनेक जण वेगवेगळ्या कारणांने प्रवास करत होते. कोणाची कोणाशी भेट, कोणी आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी उड्डाण भरली होती. अशातच राजस्थानमधील बालोत्रा ​​जिल्ह्यातील 21 वर्षीय खुशबू, जी आपल्या आयुष्यातील अनेक स्वप्न आणि लग्नानंतर पहिल्यांदाच नवऱ्याला भेटायला निघाली होती. पण या अपघाताने तो त्यांची भेट झाली नाही. लंडनला नवऱ्याला भेटायला जाण्यापूर्वी कुटुंबासोबतचा त्या क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

तिचा नवरा ब्रिटनमध्ये डॉक्टर असल्याने ती त्याला भेटण्यासाठी लंडनला निघाली होती. बुधवारी रात्री खुशबू तिच्या वडिलांसह आणि चुलत भावासोबत अहमदाबादला पोहोचली. तिचे वडील मदन सिंग यांनी निघण्यापूर्वी विमानतळावर तिच्यासोबतचा एक फोटो काढला आणि तो व्हॉट्सअॅपवर शेअर केला, "आशीर्वाद खुशबू बेटा, ती लंडनला जात आहे." अपघातानंतर वडिलांची ही पोस्ट व्हायरल होत आहे. पोस्टसोबतच खुशबूचा एक व्हिडीओही समोर आला आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये खुशबू तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना मिठी मारताना रडत असताना दिसत आहे. कदाचित हा व्हिडीओ तिच्या पतीला भेटायला जाण्यापूर्वीचा आहे, ज्यामध्ये ती खूप भावनिक होताना दिसून आली. खुशबूचे लग्न या वर्षी जानेवारीमध्ये विपुलशी झाले होते. लग्नानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच विपुल लंडनला परतला, जिथे तो डॉक्टर म्हणून काम करतो. तेव्हापासून खुशबू तिच्या सासरच्या आणि तिच्या पालकांच्या घरी आळीपाळीने राहत होती, तिचा पासपोर्ट आणि प्रवास कागदपत्रे अंतिम होण्याची वाट पाहत होती. अखेर तो क्षण आला आणि तिने लंडनला जाण्याच ठरवलं.

त्यांचे जाणे कुटुंबासाठी भावनिक क्षण होतेा. यावेळी ते आणि कुटुंबातील इतर सदस्य भावूक झाले. तिचे वडील, ज्यांचे गावातील मिठाईचे दुकान आहे आणि ते शेतकरी आहेत, ते गाडी चालवत होते आणि त्यांचा पुतण्याही त्यांच्यासोबत होता. स्थानिक भाजप युवा नेते दुर्गा सिंह राजपुरोहित यांनी पुष्टी केली की, कुटुंब बुधवारी गाव सोडले आणि रात्री उशिरा अहमदाबादला पोहोचले.

Khushboo Rajpurohit from Rajasthan, who got married just 4 months ago and whose husband lived in London

He sent his wife's complete documents so that his wife could also go and live with him in London

When the wife left her home for Ahmedabad, she hugged the entire family… pic.twitter.com/0tHhRnRmuS

— Aneetha Siddhartha (@SiddhAneeta) June 12, 2025