/आधी उत्तरं मग प्रश्न; प्रश्नपत्रिकेऐवजी वाटली उत्तरपत्रिका; विद्यापीठाकडून मोठा गोंधळ गोंधळ!

Paper Leak: राजस्थान विद्यापीठातील एमए समाजशास्त्र (Sociology) अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत मोठा गोंधळ समोर आला आहे. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच काही विद्यार्थ्यांकडे प्रश्नपत्रिकेची उत्तरे पोहोचल्याचा आरोप झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधित परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घटनेमुळे विद्यापीठाच्या परीक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
एमए समाजशास्त्र विषयाची परीक्षा होण्यापूर्वी काही विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलवर उत्तरांची माहिती आणि संभाव्य प्रश्नांची उत्तरे फिरत असल्याची बाब समोर आली. यानंतर विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी याबाबत प्रशासनाकडे तक्रार केली. प्राथमिक चौकशीत या माहितीचा संबंध परीक्षेशी असल्याचे दिसून आल्याने विद्यापीठ प्रशासन सतर्क झाले.
प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन राजस्थान विद्यापीठाने एमए समाजशास्त्र विषयाची परीक्षा तात्काळ रद्द केली. परीक्षा प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांमध्ये समानता राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. परीक्षेची नवीन तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
पेपरफुटी किंवा उत्तरपत्रिका लीक होण्यामागे नेमके कोण आहे, याचा शोध घेण्यासाठी विद्यापीठाने अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई, वितरण आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया तपासली जात आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
परीक्षेची तयारी करून परीक्षा केंद्रावर पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांना अचानक परीक्षा रद्द झाल्याने मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अनेक विद्यार्थ्यांनी या प्रकारामुळे त्यांच्या वेळेचे आणि मेहनतीचे नुकसान झाल्याची भावना व्यक्त केली. काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याची मागणी केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना समोर आल्याने परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. राजस्थान विद्यापीठातील ही घटना देखील त्याच चिंतेत भर घालणारी मानली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, प्रश्नपत्रिका सुरक्षा, डिजिटल देखरेख आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अधिक कठोर यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.