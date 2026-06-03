/₹4300000000 नेटवर्थ असलेल्या रजनीकांत यांचा पहिला किती रुपये? 1971 च्या आयकार्डमुळे आलं समोर!

Rajinikanths first salary: भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते रजनीकांत यांच्याबाबतची एक जुनी आठवण सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. 1971 सालातील बेंगळुरू ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस (BTS) चे ओळखपत्र समोर आले असून त्यामध्ये त्यांचे मूळ नाव शिवाजी राव गायकवाड आणि त्यांचा मासिक पगार समोर आलाय. या जुन्या ओळखपत्रामुळे रजनीकांत यांच्या संघर्षमय जीवनप्रवासाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. किती आहे पगार? कशी होती त्यांची सुरुवात? सविस्तर जाणून घेऊया.
व्हायरल झालेल्या ओळखपत्रात रजनीकांत यांचे मूळ नाव ‘शिवाजी राव गायकवाड’ असे नमूद आहे. त्या काळात ते बेंगळुरू ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसमध्ये बस कंडक्टर म्हणून कार्यरत होते. ओळखपत्रावरील त्यांचा फोटो, कर्मचारी तपशील आणि वेतनाची माहिती पाहून अनेक चाहते आश्चर्यचकित झाले आहेत. हा दस्तऐवज त्यांच्या साध्या जीवनाची साक्ष देणारा महत्त्वाचा पुरावा मानला जात आहे.
या ओळखपत्रातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे त्यांचा मासिक पगार. आज कोट्यवधी रुपयांचे मानधन घेणाऱ्या रजनीकांत यांना 1971 मध्ये दरमहा फक्त 275 रुपये वेतन मिळत होते. त्या काळात ही रक्कम सामान्य नोकरीसाठी महत्त्वाची मानली जात होती, मात्र आजच्या तुलनेत ती अत्यंत कमी आहे. याच कारणामुळे हा प्रवास लोकांना अधिक प्रेरणादायी वाटत आहे.
रजनीकांत यांचा जन्म एका साध्या मराठी कुटुंबात झाला. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी विविध लहान-मोठी कामे केली. त्यानंतर त्यांना बेंगळुरू ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसमध्ये बस कंडक्टरची नोकरी मिळाली. त्यांच्या उत्साही स्वभावामुळे आणि वेगळ्या शैलीमुळे ते प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय होते. पुढे अभिनयाची आवड जोपासण्यासाठी त्यांनी मद्रास फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश घेतला आणि त्यांचे आयुष्यच बदलले.
मद्रास फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये शिक्षण घेत असताना प्रसिद्ध दिग्दर्शक K. Balachander यांची नजर त्यांच्या अभिनयावर पडली. त्यांनी रजनीकांत यांना 1975 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या अपूर्व रगनलाल या चित्रपटात संधी दिली. याच चित्रपटातून त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात झाली. पुढील काही दशकांत त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करत भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्यांपैकी एक स्थान मिळवले.
हे ओळखपत्र केवळ जुन्या आठवणींचा भाग नाही, तर मेहनत, चिकाटी आणि मोठी स्वप्ने पाहण्याची प्रेरणा देणारे प्रतीक बनले आहे. साध्या नोकरीतून सुरुवात करून भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च शिखर गाठणाऱ्या रजनीकांत यांच्या प्रवासाने लाखो तरुणांना प्रेरणा दिली आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी या ओळखपत्राला ‘संघर्ष ते यश’ याचे जिवंत उदाहरण म्हटले आहे.