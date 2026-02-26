नॅशनल हायवेवर सुरु करा स्वत:चा व्यवसाय; फूड कोर्ट ते पेट्रोल पंपपर्यंत सर्वकाही एका क्लिकवर, गडकरींची घोषणा!

Rajmarg Pravesh Portal: राष्ट्रीय महामार्गावर तुम्हाला तुमचा व्यवसाय सुरु करायचाय? एखादा पेट्रोल पंप किंवा फूड कोर्ट सुरु करायचा विचार करताय? मग ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. कारण राजमार्ग प्रवेश याद्वारे तुम्हाला ते शक्य होणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत 'राजमार्ग प्रवेश' (Rajmarg Pravesh) पोर्टलचे उद्घाटन केले. रस्ते मंत्रालय, NHAI आणि NHIDCL च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हे पोर्टल सुरू झाले आहे. हे पोर्टल राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडलेल्या जमिनी, रस्ते आणि व्यवसायासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आणि इतर परवानग्या मिळवण्यासाठी एकच ऑनलाइन ठिकाण आहे. सामान्य नागरिक, खासगी कंपन्या आणि सरकारी विभाग सर्वांसाठी हे सोपे केले आहे.
भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग 1.45 लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त झाले आहेत. त्यामुळे हायवेच्या बाजूला पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, ढाबा, विश्रांती क्षेत्र, वेईसाइड सुविधा, कनेक्टिंग रस्ते वाढले आहेत. पूर्वी यासाठी वेगवेगळ्या ऑफिसात जावे लागे, फायली फिरवाव्या लागत. आता सर्व एका पोर्टलवर. यामुळे व्यवसाय आणि विकास प्रकल्पांना मोठी मदत होणार आहे.
पोर्टल पूर्णपणे वेब-बेस्ड आहे. घरी बसून अर्ज करा, कागदपत्रे अपलोड करा, फी ऑनलाइन भरा आणि अर्जाचा स्टेटस रिअल-टाइम पाहा. पाईपलाइन (पाणी, गॅस), ऑप्टिकल फायबर केबल, वीज लाईन, औद्योगिक रस्ते इत्यादी सर्व प्रकारच्या परवानग्या येथे मिळतील. ठराविक वेळेत उत्तर मिळेल. कोणत्याही ऑफिसला जाण्याची गरज नाही.
छोटे व्यापारी फूड कोर्ट किंवा ढाबा उघडू शकतील, पेट्रोल पंप मालकांना सोपे, टेलिकॉम कंपन्या फायबर घालू शकतील आणि राज्य सरकारांना युटिलिटी क्रॉसिंगसाठी परवानगी लवकर मिळेल. यामुळे अनावश्यक भेटी, विलंब आणि खर्च कमी होईल. व्यवसाय सुलभ होऊन गुंतवणूक वाढेल.
हे पोर्टल डिजिटल भारताचे उत्तम उदाहरण मानले जात आहे. कारण याद्वारे पारदर्शकता वाढणार आहे. प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊन हायवे लॉजिस्टिक्स, रिटेल, इंधन व पाहुणचाराचे केंद्र बनतील. आता सर्वजण लगेच पोर्टल वापरू शकतात. हे पाऊल व्यवसाय सुलभ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे असल्याचे गडकरी म्हणाले.