English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • तामिळनाडूत पिक्चर अभी बाकी है... विजयला रजनीकांत नडणार? राजकीय संघर्ष तापणार? गुप्त भेटीनं चर्चेला उधाण

तामिळनाडूत पिक्चर अभी बाकी है... विजयला रजनीकांत नडणार? राजकीय संघर्ष तापणार? गुप्त भेटीनं चर्चेला उधाण

Rajnikant Vs Thalapathy Vijay Big Fight In Tamil Nadu Politics: तामिळनाडूच्या राजकारणामध्ये रजनीकांत पुन्हा सक्रीय होणार की काय अशी चर्चा अचानक सुरु होण्यामागील कारण काय आहे?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 7, 2026, 08:36 AM IST
तामिळनाडूत पिक्चर अभी बाकी है... विजयला रजनीकांत नडणार? राजकीय संघर्ष तापणार? गुप्त भेटीनं चर्चेला उधाण
तामिळनाडूच्या राजकारणात नवी खळबळ? (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Rajnikant Vs Thalapathy Vijay Big Fight In Tamil Nadu Politics: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर दक्षिणेतील या राज्यामध्ये आता मनोरंजनसृष्टीमधील दोन सुपरस्टार एकमेकांसमोर येणार आहेत का? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. यासाठी कारण ठरत आहे मावळते मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली एक भेट! ही भेट झाली मावळते मुक्यमंत्री द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे म्हणजेच डीएमकेचे अध्यक्ष एम.के. स्टॅलिन आणि प्रसिद्ध अभिनेते रजनीकांत यांच्यात! रजनीकांत यांच्या या भेटीनंतर मनोरंजन क्षेत्रातून राजकारणात यश मिळवण्याची परंपरा असलेल्या या राज्यात थलायवा रजनिकांत विरुद्ध थलपती विजय असा संघर्ष राजकीय मैदानातही पाहयला मिळणार की काय याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे. मात्र या चर्चेचा नेमकी पार्श्वभूमी काय आहे हे आपण समजून घेणार आहोत या लेखामधून...

Add Zee News as a Preferred Source

मावळत्या मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत डीएमकेच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर दोन दिवसांमध्येच ए. के. स्टॅलिन यांनी रजनीकांत यांची भेट घेतली. निवडणुकीमध्ये दक्षिणात्य अभिनेता थलापती विजयच्या 'तमिळगा वेत्री कळघम' म्हणजेच टीव्हीके पक्षाने पहिल्याच निवडणुकीमध्ये 108 जागांवर उमेदवार निवडून सर्वांनाच धक्का दिला. या कामगिरीमुळे सत्तेत असलेलं एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडलं आहे. याच पराभवानंतर रजनीकांत हे स्वत: एम. के. स्टॅलिन यांना भेटायला गेले होते. स्टॅलिन यांच्या घरात दोघेही जण एकमेकांसमोर बसल्याचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. वैयक्तिक स्तरावर दोघेही एकमेकांचे चांगले मित्र आहेत. म्हणूनच रजनीकांत यांनी स्टॅलिन यांच्या पराभवानंतर त्यांची भेट घेतली. 

मावळते मुख्यमंत्रीही झाले पराभूत

या निवडणुकीत विजयच्या टीव्हीकेला 108 जागा मिळालेल्या असतानाच स्टॅलिन यांच्या डीएमकेला अवघ्या 59 जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. मुख्यमंत्री असलेल्या स्टॅलिन यांचाही या निवडणुकीत पराभव झाला आहे. टीव्हीकेचे उमेदवार व्ही. एस. बाबू यांनी स्टॅलिन यांना 8700 मतांनी पराभूत केलं. विशेष म्हणजे व्ही. एस. बाबू हे एम. के. स्टॅलिन यांचे जुने सहकारीच आहेत. त्यांनीच त्यांना पराभवाची धूळ चारल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहेत. डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीतील घटक पक्ष निवडणुकीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहिल्यामुळे, नवीन विधानसभेत त्यांना विरोधी बाकांवर बसावं लागणार आहे.

 

रजनीकांत यांचं डीएके कनेक्शन 25 वर्षांहून जुनं

तामिळनाडूच्या राजकारणाशी रजनीकांत यांचा दीर्घकाळापासून फार जवळचा संबंध राहिलेला आहे. विशेष म्हणजे ते कायमच डीएमकेचे समर्थक राहिले आहेत. त्यामुळेच एम. के. स्टॅलिन यांच्या पराभवामुळे रजनीकांत त्यांना भेटायला गेल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. 1990 च्या दशकाच्या मध्यावर, रजनीकांत राजकारणात पदार्पण करण्याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते. मात्र त्यावेळी त्यांनी स्वतः राजकारणात उतरण्याऐवजी डीएकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा प्रचार करण्यास प्राधान्य दिलं होतं.

त्यानंतर 1998 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यानही रजनीकांत यांनी पुन्हा एकदा या आघाडीला आपला पाठिंबा जाहीर केला होता. 2017 मध्ये रजनीकांत यांनी आपल्या 'मक्कल सेवाई कच्ची' नावाच्या राजकीय पक्षाची घोषणा केली. मात्र नंतर आरोग्याच्या कारणास्तव 2021 मध्ये त्यांनी राजकारणातून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला.

रजनीकांत विजयविरोधात उभे राहणार?

आता डीएमकेच्या पराभवानंतर रजनीकांत आणि स्टॅलिन यांच्या भेटीदरम्यान नेमकी काय चर्चा झाली हे स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलेलं असतानाच स्टॅलिन आता रजनीकांत यांच्या माध्यमातून विजयसमोर आव्हान उभं करणार का? रजनीकांत पुन्हा डीएकेवरील प्रेम आणि सहानुभूतीमुळे राजकारणात सक्रीय होऊन विजय यांच्याविरोधात उभे राहणार का? अशा चर्चांना धुमारे फुटत असले तरी अशी कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. विजयच्या टीव्हीकेने मिळवलेल्या दणदणीत विजयानंतर, रजनीकांत यांनी आपल्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन विजयचं अभिनंदन केलं. 

ए. के. स्टॅलिन पराभूत, आता विरोधी पक्ष नेता कोण?

ए. के. स्टॅलिन यांना आपली जागा राखण्यात अपयश आल्यामुळे आता विरोधीपक्ष नेता कोण असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच एक नाव सध्या चांगले चर्चेत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री राहिलेले स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन हे चेपॉक मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याच गळ्यात विरोधीपक्ष नेतेपदाची माळ पडू शकते.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
rajnikantM K StalinDMKOpposition partyTamil Nadu

इतर बातम्या

Sarkari Naukri : सरकारी नोकरदारांच्या पेन्शनसंदर्भात मोठी अ...

महाराष्ट्र बातम्या