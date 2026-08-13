'लुंगी'वरुन राज्यसभेत भाजपाच्या महिला खासदाराचं वादग्रस्त विधान; थेट हक्कभंग? नेमकं झालं काय?

लुंगी या विषयावरुन बुधवारी राज्यसभेत गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. खरं तर ही टीप्पणी 'लुंगीवाला' अशी होती. या टीप्पणीनंतर सभागृहामधील वातावरण एवढं तापलं की थेट भाजपाच्या एका खासदाराविरोधात हक्कभंगाची नोटीस देण्यात आली. नक्की झालं काय ते जाणून घेऊयात...
'लुंगीवाला' अशा कथित टिप्पणीवरून केरळमधील माकपचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी भाजप खासदार सुश्मिता देव यांच्याविरोधात बुधवारी हक्कभंगाची नोटीस दिली. देव यांनी सभागृहात बोलताना आपला वारंवार 'लुंगीवाला' असा उल्लेख केला आणि भाषणात अडथळे आणले, असा आरोप ब्रिटास यांनी केला. जॉन ब्रिटास यांनी नियम 188 अंतर्गत देव यांच्याविरुध्द ही नोटीस देऊन त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाची कारवाई त्वरित सुरू करण्याची परवानगी सभापतींकडे मागितली.
ब्रिटास आपली बाजू मांडताना म्हणाले की, हा केवळ दोन खासदारांमधील वाद नसून प्रादेशिक ओळख, पारंपरिक पोशाख आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमीची खिल्ली उडवण्याचा गंभीर मुद्दा आहे. दक्षिण भारतीय आणि मल्याळी असल्याचा अभिमान असल्याचे सांगत त्यांनी अशा टिप्पणीचा निषेध केला. त्यानंतर सभागृहात गोंधळ वाढला. भाजपच्या महिला सदस्यांनीही घोषणाबाजी केली. अखेर राज्यसभेची कार्यवाही दुपारी दोन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली.
सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सदस्यांना सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला साजेशी भाषा वापरण्याचे आवाहन केले. इतर सदस्यांच्या भाषणादरम्यान असभ्य किंवा अशोभनीय टिप्पणी करणे टाळावे आणि सहकारी सदस्यांच्या भावना दुखावणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताची संस्कृती ही विविधतेने नटलेली असून प्रत्येक राज्याची आणि प्रदेशाची स्वतःची सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यामुळे कोणत्याही सदस्याच्या सांस्कृतिक परंपरा किंवा प्रादेशिक अस्मितेचा अनादर होणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घ्यावी असं आवाहन राधाकृष्णन यांनी केलं.
सुश्मिता देव यांनी आरोप फेटाळत कोणत्याही राज्याच्या वेशभूषेबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली नसल्याचे सांगितले. सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी देव आणि ब्रिटास यांनी समोरासमोर चर्चा करून गैरसमज दूर करण्याचा सल्ला दिला.