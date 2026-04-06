  • Rajyasabha MP Salary: शरद पवार, रामदास आठवले आणि ज्योती वाघमारेंना किती मिळणार पगार?

Rajyasabha MP Salary: शरद पवार, रामदास आठवले आणि ज्योती वाघमारेंना किती मिळणार पगार?

Rajyasabha MP Salary: शरद पवार, रामदास आठवले, ज्योती वाघमारे, रामराव वडकुते आणि माया इवनाते यांनी राज्यसभा खासदार म्हणून शपथ घेतली. यांना मिळणारा पगार आणि सुविधांबद्दल जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 6, 2026, 04:40 PM IST
Rajyasabha MP Salary: शरद पवार, रामदास आठवले आणि ज्योती वाघमारेंना किती मिळणार पगार?
राज्यसभा खासदार पगार

Rajyasabha MP Salary: महाराष्ट्रातील रिक्त राज्यसभा जागांसाठी बिनविरोध निवडणूक पार पडली. यामुळे सहा जागांवर नवीन खासदारांची निवड झाली. आज संसद भवनात शपथविधी सोहळा झाला. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. शरद पवार, रामदास आठवले, ज्योती वाघमारे, रामराव वडकुते आणि माया इवनाते यांच्यासह 19 जणांनी राज्यसभा खासदार म्हणून शपथ घेतली. या सोहळ्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यसभा खासदारांना किती पगार मिळतो? काय सुविधा मिळतात? याबद्दल जाणून घेऊया. 

राज्यसभा सदस्यत्वाची तिसरी वेळ

शरद पवार यांची ही तिसरी वेळ राज्यसभा सदस्यत्वाची आहे. 2014 आणि 2020 नंतर आता २०२६ मध्ये त्यांनी पुन्हा शपथ घेतली. महाविकास आघाडीने त्यांना पूर्ण समर्थन दिले आणि बिनविरोध निवडून दिले. पवार यांचा दीर्घ राजकीय अनुभव लक्षात घेता, राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. या निवडीमुळे आघाडीच्या एकतेचे दर्शन घडले.

ज्योती वाघमारे भावूक

शिवसेनेच्या ज्योती वाघमारे यांनीही आज शपथ घेतली. त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिल्लीत येऊन हा क्षण साजरा केला. शपथ घेताना ज्योती वाघमारे आणि त्यांच्या आईंना भावनांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले. अश्रू अनावर झाले. या क्षणाने त्यांच्या कुटुंबातील आनंद आणि अभिमान स्पष्ट दिसला. ज्योती वाघमारे यांचा राजकीय प्रवास सामान्य नागरिकांसाठी प्रेरणादायी आहे.

काय म्हणाल्या माया इवनाते ?

माया इवनाते यांनी शपथ घेतल्यानंतर मनमोकळे बोलताना सांगितले की, आजचा दिवस माझ्यासाठी अत्यंत आनंददायी आहे. आज भाजपचा स्थापना दिवस आहे आणि त्याच दिवशी मी खासदारकीची शपथ घेतली, हे माझे भाग्य आहे. नागपूरमध्ये साधी नगरसेवक म्हणून काम करताना मला कधीच खासदारकीची स्वप्नं पडली नव्हती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठिंब्यामुळे ही संधी मिळाली. मी याचा मान मानते आणि पूर्ण जबाबदारीने काम करेन. आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर मी लक्ष देईन. नक्षलवाद कमी झाल्याने आदिवासी भागात विकासाची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. पूर्वीच्या कामाचा फायदा आता होईल, असे माया इवनाते म्हणाल्या.

आठवलेंनी घेतली शपथ

रामदास आठवले (रिपब्लिकन पक्ष) आणि रामराव वडकुते यांनीही शपथ घेतली. या सर्व खासदारांच्या निवडीमुळे महाराष्ट्रातील विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व राज्यसभेत वाढले आहे. बिनविरोध निवडणुकीमुळे राजकीय संघर्ष टाळला गेला आणि शांततेत प्रक्रिया पूर्ण झाली.

किती मिळतो पगार? 

राज्यसभा खासदारांना मिळणारा पगार आणि सुविधा याबाबत जाणून घेऊया. सध्याच्या नियमांनुसार मूलभूत पगार महिन्याला 1.24 लाख रुपये आहे. याशिवाय दैनिक भत्ता 2500 रुपये, मतदारसंघ भत्ता 87000 रुपये आणि कार्यालय खर्चासाठी 75,000 रुपये मिळतात. 

काय असतात सुविधा?

दिल्लीत मोफत निवासस्थान, वर्षाला 50 हजार युनिट वीज आणि 4 लाख लिटर पाणी मोफत मिळते. वैद्यकीय सुविधा, 34 देशांतर्गत विमान प्रवास तिकिटे, रेल्वे फर्स्ट क्लास पास आणि इतर भत्तेही उपलब्ध असतात. या सुविधांमुळे खासदारांना काम करण्यास मदत होते.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

