Rajyasabha MP Salary: शरद पवार, रामदास आठवले आणि ज्योती वाघमारेंना किती मिळणार पगार?

Rajyasabha MP Salary: महाराष्ट्रातील रिक्त राज्यसभा जागांसाठी बिनविरोध निवडणूक पार पडली. यामुळे सहा जागांवर नवीन खासदारांची निवड झाली. आज संसद भवनात शपथविधी सोहळा झाला. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. शरद पवार, रामदास आठवले, ज्योती वाघमारे, रामराव वडकुते आणि माया इवनाते यांच्यासह 19 जणांनी राज्यसभा खासदार म्हणून शपथ घेतली. या सोहळ्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यसभा खासदारांना किती पगार मिळतो? काय सुविधा मिळतात? याबद्दल जाणून घेऊया.
संसद भवन, दिल्ली येथे आज राज्यसभा खासदार म्हणून शपथ घेतली.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) April 6, 2026
शरद पवार यांची ही तिसरी वेळ राज्यसभा सदस्यत्वाची आहे. 2014 आणि 2020 नंतर आता २०२६ मध्ये त्यांनी पुन्हा शपथ घेतली. महाविकास आघाडीने त्यांना पूर्ण समर्थन दिले आणि बिनविरोध निवडून दिले. पवार यांचा दीर्घ राजकीय अनुभव लक्षात घेता, राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. या निवडीमुळे आघाडीच्या एकतेचे दर्शन घडले.
शिवसेनेच्या ज्योती वाघमारेंनी खासदारकीची शपथ घेतली
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) April 6, 2026
शिवसेनेच्या ज्योती वाघमारे यांनीही आज शपथ घेतली. त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिल्लीत येऊन हा क्षण साजरा केला. शपथ घेताना ज्योती वाघमारे आणि त्यांच्या आईंना भावनांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले. अश्रू अनावर झाले. या क्षणाने त्यांच्या कुटुंबातील आनंद आणि अभिमान स्पष्ट दिसला. ज्योती वाघमारे यांचा राजकीय प्रवास सामान्य नागरिकांसाठी प्रेरणादायी आहे.
माया इवनाते यांनी शपथ घेतल्यानंतर मनमोकळे बोलताना सांगितले की, आजचा दिवस माझ्यासाठी अत्यंत आनंददायी आहे. आज भाजपचा स्थापना दिवस आहे आणि त्याच दिवशी मी खासदारकीची शपथ घेतली, हे माझे भाग्य आहे. नागपूरमध्ये साधी नगरसेवक म्हणून काम करताना मला कधीच खासदारकीची स्वप्नं पडली नव्हती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठिंब्यामुळे ही संधी मिळाली. मी याचा मान मानते आणि पूर्ण जबाबदारीने काम करेन. आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर मी लक्ष देईन. नक्षलवाद कमी झाल्याने आदिवासी भागात विकासाची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. पूर्वीच्या कामाचा फायदा आता होईल, असे माया इवनाते म्हणाल्या.
Rajya Sabha Chairman C. P. Radhakrishnan administers the Oath/Affirmation to re-elected member Ramdas Bandu Athawale (RPI,(A)) from Maharashtra at Parliament House.
— SansadTV (@sansad_tv) April 6, 2026
रामदास आठवले (रिपब्लिकन पक्ष) आणि रामराव वडकुते यांनीही शपथ घेतली. या सर्व खासदारांच्या निवडीमुळे महाराष्ट्रातील विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व राज्यसभेत वाढले आहे. बिनविरोध निवडणुकीमुळे राजकीय संघर्ष टाळला गेला आणि शांततेत प्रक्रिया पूर्ण झाली.
राज्यसभा खासदारांना मिळणारा पगार आणि सुविधा याबाबत जाणून घेऊया. सध्याच्या नियमांनुसार मूलभूत पगार महिन्याला 1.24 लाख रुपये आहे. याशिवाय दैनिक भत्ता 2500 रुपये, मतदारसंघ भत्ता 87000 रुपये आणि कार्यालय खर्चासाठी 75,000 रुपये मिळतात.
दिल्लीत मोफत निवासस्थान, वर्षाला 50 हजार युनिट वीज आणि 4 लाख लिटर पाणी मोफत मिळते. वैद्यकीय सुविधा, 34 देशांतर्गत विमान प्रवास तिकिटे, रेल्वे फर्स्ट क्लास पास आणि इतर भत्तेही उपलब्ध असतात. या सुविधांमुळे खासदारांना काम करण्यास मदत होते.