/लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनचं गिफ्ट,1500 रुपयांसोबत मिळणार बोनस रक्कम; तारीखही ठरली!

मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने लाभार्थी महिलांना अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. नियमित मासिक मदत म्हणून मिळणाऱ्या ₹1,500 व्यतिरिक्त आणखी ₹250 रक्षाबंधन शगुन म्हणून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे ऑगस्ट 2026 मध्ये पात्र लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात एकूण ₹1,750 जमा होणार आहेत. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 1.25 कोटींपेक्षा अधिक महिलांना मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव 19 ऑगस्ट 2026 रोजी मैहर जिल्ह्यातून मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनेचा 39वा हफ्ता जारी करणार असल्याचे NDTV ने वृत्त दिले आहे. या वेळी नियमित ₹1,500 आर्थिक मदतीसोबत ₹250 अतिरिक्त रक्षाबंधनाची रक्कम लाभार्थी महिलांच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. म्हणजेच यावेळी नेहमीपेक्षा ₹250 जास्त रक्कम मिळणार आहे. ही रक्कम डीबीटी पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
या घोषणेचा अर्थ लाडक्या बहिणींना योजनेची मासिक रक्कम कायमची ₹1,750 झाली, असा होत नाही. सध्या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 आर्थिक मदत दिली जाते. त्यावर यंदाच्या रक्षाबंधनानिमित्त एकदाच ₹250 अतिरिक्त शगुन दिला जात आहे. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात एकूण ₹1,750 मिळतील. पुढील महिन्यांमध्ये नियमित योजनेची पात्र रक्कम लागू राहील. मध्य प्रदेश सरकारने यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयातून मासिक मदत ₹1,250 वरून ₹1,500 करण्यास मंजुरी दिली होती आणि नोव्हेंबर 2025 पासून ₹1,500 देण्यास सुरुवात झाली.
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेशात महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. योजनेची सुरुवात मार्च 2023 मध्ये ₹1,000 मासिक मदतीपासून झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2023 पासून ही रक्कम ₹1,250 करण्यात आली. पुढे मध्य प्रदेश सरकारने ती वाढवून ₹1,500 केली. त्यामुळे काही वर्षांत या योजनेतील मासिक आर्थिक मदतीत टप्प्याटप्प्याने वाढ झाल्याचे दिसते. सध्याच्या रक्षाबंधनाच्या निर्णयामुळे लाभार्थी महिलांना या महिन्यात नियमित मदतीपेक्षा अधिक रक्कम मिळणार आहे.
या अतिरिक्त रकमेचा लाभ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनेच्या पात्र आणि नोंदणीकृत लाभार्थी महिलांना मिळणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, राज्यातील 1.25 कोटींपेक्षा अधिक महिलांना या हस्तांतरणाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, केवळ मध्य प्रदेशातील महिला असल्याने ₹1,750 मिळेल असे नाही; योजनेतील पात्रता कायम लागू राहते. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी आपले नाव योजनेच्या अधिकृत नोंदीत आहे का, तसेच बँक खाते आणि DBTशी संबंधित माहिती व्यवस्थित आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
19 ऑगस्टनंतर पात्र लाभार्थी महिलेच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नाही, तर सर्वप्रथम बँक खाते, DBT स्थिती आणि योजनेतील लाभार्थी नोंद तपासावी. कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला OTP, PIN किंवा बँक खात्याची संवेदनशील माहिती देऊ नये. तसेच सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अपुऱ्या किंवा चुकीच्या माहितीकडे दुर्लक्ष करून मध्य प्रदेश सरकारच्या अधिकृत यंत्रणेकडूनच लाभाची स्थिती तपासणे योग्य ठरेल. महत्त्वाचे म्हणजे या महिन्यातील ₹1,750 मध्ये ₹1,500 नियमित हप्ता आणि ₹250 रक्षाबंधन शगुनाचा समावेश आहे.