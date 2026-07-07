राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचा कारभार शेगावच्या गजानन महाराज संस्थानाकडे सोपवण्याची मागणी; 'इंडियन आर्मी'चाही दिला पर्याय

राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने सोमवारी महासचिव चंपत राय आणि सदस्य अनिल मिश्रा यांचे राजीनामे स्वीकारले. देणगी अपहार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या तीन तासांच्या बैठकीत ट्रस्टने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, विश्वस्त कृष्ण मोहन यांच्याकडे अंतरिम महासचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ट्रस्टसाठी स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. एकीकडे हे सारं सुरु असतानाच दुसरीकडे अयोध्येतील राम मंदिरामधील दानासंदर्भातील अपहार प्रकरणात रोज नवे खुलासे होत असून महाराष्ट्रतही या विषयावरुन राजकारण चांगलेच तापलेले आहे. असं असतानाच महाराष्ट्रातील एका माजी मंत्र्याने थेट देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये अयोध्येतील राम मंदिराचा कारभार पाहणाऱ्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचा कारभार शेगावच्या गजानन महाराज संस्थानाकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. गजानन महाराज संस्थान किंवा भारतीय लष्कराकडे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कारभार सोपावावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी पत्र पाठवणाऱ्या विदर्भातील या काँग्रेसचे माजी मंत्र्याचं नाव आहे, सुबोध सावजी! राम मंदिराच्या देणग्यांच्या गैरव्यवहारासंदर्भातील आरोपांमुळे आपण ही मागणी करत असल्याचं सुबोध सावजी यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. ट्रस्टचा कारभार विश्वासार्ह संस्थेकडे द्यावा, जेणेकरून पारदर्शकता राहील, असं म्हणत सावजी यांनी शेगावच्या गजानन महाराज संस्थानाचं आणि भारतीय लष्कराचं नाव सुचवलं आहे. या पत्रामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
मागील काही दिवसांपासून राम मंदिर प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरही गजानन महाराज संस्थानाच्या स्वच्छ कारभाराची चांगलीच चर्चा दिसत आहे. सोशल मीडियावरील या चर्चेप्रमाणेच सावजी यांनी थेट राष्ट्रपतींना अशी मागणी करणारं पत्र लिहिल्याने गल्ली ते दिल्लीपर्यंत याची चर्चा होताना दिसतेय. सुबोध सावजी हे विदर्भातील (बुलढाणा जिल्हा) काँग्रेस पक्षाचे माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते आहेत. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार होतं तेव्हा महाराष्ट्र सरकारमध्ये त्यांनी मंत्री पद भूषवले आहे. त्यावेळी ते बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांपैकी एक होते.
विशेष तपास समिती म्हणजेच एसआयटीच्या अहवालानुसार राम मंदिरच्या देणग्यांसंदर्भात 7 ते 7.90 कोटी रुपयांचा एकूण घोटाळा झाला असून 70 पेक्षा अधिक वेळा दान म्हणून देण्यात आलेल्या रक्कमेवर डल्ला मारण्यात आला आहे. आतापर्यंत या प्रकरणामध्ये साधारण 80 ते 90 लाख रुपयांची रक्कम आणि सोने-चांदी जप्त करण्यात आलं आहे. काही नेत्यांनी 200 कोटी ते 5 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप केला असला तरी एसआयटीने 7 ते 8 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणामध्ये 8 जण अटकेत असून अजून काही जणांची नावं समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे माजी महासचिव चंपत राय यांचा माजी ड्रायव्हर रामशंकर यादव (टिन्नू) हा प्रमुख आरोपी असून त्याच्यासोबतच लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय आणि इतर असे आठ जण पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.