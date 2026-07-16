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'ज्यांनी शुद्ध भावनेने दान केले नव्हते, त्यांचेच पैसे राम मंदिरातून दानपेटीतून चोरीला गेले'; भाजपा आमदाराने तोडले अकलेचे तारे

अयोध्येतील राम मंदिराच्या तिजोरीमधून कोट्यवधी रुपये चोरीला गेल्याचं प्रकरण समोर आल्यानंतर या प्रकरणी भाजपाच्या आमदाराने विचित्र विधान केलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 16, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:12 PM IST
'ज्यांनी शुद्ध भावनेने दान केले नव्हते, त्यांचेच पैसे राम मंदिरातून दानपेटीतून चोरीला गेले'; भाजपा आमदाराने तोडले अकलेचे तारे
Image Credit: अयोध्येमधील चोरीवर विचित्र विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'ज्यांनी शुद्ध भावनेने दान केले नव्हते, त्यांचेच पैसे राम मंदिरातून दानपेटीतून चोरीला गेले'; भाजपा आमदाराने तोडले अकलेचे तारे
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