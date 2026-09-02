/Explainer : राम मंदिराला मिळाला पहिला CEO, ऑपरेशन सिंदूरपासून टायगर हिल अन् सफेद सागरचे हिरो, पुण्याशी कनेक्शन असणारे जितेंद्र मिश्रा कोण?

भारतीय हवाई दलात 38 वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावणारे एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांची निवड श्री रामजन्मभूमी मंदिर ट्रस्टच्या CEO पदावर करण्यात आली आहे. त्यांची कारकीर्द लढाऊ विमाने उडवण्यापासून ते हवाई दलातील महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असण्यापर्यंत आहे. ते 30 एप्रिल 2026 रोजी हवाई दलातून निवृत्त झाले आहेत. निवृत्तीच्या काही महिन्यांमध्येच त्यांच्यावर एक महत्त्वाची जबाबदारी सोपण्यात आली आहे.
खरंतर त्यांना कोणत्याही ओळखीची गरज नाही, पण यानिमित्ताने त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊयात. जितेंद्र मिश्रा हे उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील भोपटपुरा गावातील आहेत. जितेंद्र मिश्रा 1986 साली भारतीय हवाई दलात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी अनेक मोहीममध्ये आपली कौशल्य दाखवलं आहे. ते एक कुशल फायटर पायलट आणि टेस्ट पायलट म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या नावावर 3000 तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव असून त्यांनी वेस्टर्न एयर कमांडचे नेतृत्वदेखील केलंय.
#WATCH Lucknow, Uttar Pradesh: On Air Marshal Jeetendra Mishra (Retd) appointed as the first CEO of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, Deputy Chief Minister Brajesh Pathak said, "The deployment of the new CEO for Ram Mandir has been done. I extend my heartiest… pic.twitter.com/X5ZdA3jlYr— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 2, 2026
एवढंच नाहीतर मिग-21 स्क्वाड्रनचे कमांडिंग ऑफिसर, एचएएल चे चीफ टेस्ट पायलट आणि सुखोई एयरबेसचे चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट पार पाडल्या आहेत. तसंच त्यांनी दोन आघाडीच्या हवाई तळांचे एअर ऑफिसर कमांडिंग म्हणूनही काम केलंय. शिवाय हवाई दलाच्या मुख्यालयात त्यांनी संचालक (ऑपरेशनल प्लॅनिंग अँड असेसमेंट ग्रुप), प्रधान संचालक (ASR) आणि असिस्टंट चीफ ऑफ एअर स्टाफ (प्रोजेक्ट्स) यांसारखी महत्त्वाची पदेही सांभाळलीय.
Ayodhya, Uttar Pradesh: On the appointment of Jitendra Mishra as the CEO of Ram Temple, Mahant Deveshacharya Ji Maharaj, Siddh Peeth Hanumangarhi, says, "Undoubtedly, we were opposing the CEO. But the Ram Mandir Trust has appointed him unanimously. However, what brings us joy is… pic.twitter.com/bwnpmBcrf9— IANS (@ians_india) September 2, 2026
आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत, त्यांनी देशभरातील विविध महत्त्वाच्या लष्करी संस्थांमध्ये आणि ऑपरेशनल जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यांचं पुणे कनेक्शन म्हणजे ते पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) आणि बंगळूरु येथील एअर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूलचे माजी विद्यार्थी आहेत. तर अमेरिकेतील एअर कमांड अँड स्टाफ कॉलेज आणि युनायटेड किंगडममधील रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेन्स स्टडीज येथेही प्रशिक्षण घेतलंय.
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, त्यांची दिल्लीस्थित वेस्टर्न एअर फोर्स कमांडचे एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून नियुक्ती झाली होती. वेस्टर्न कमांड सियाचीन ते जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंतच्या हवाई क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार त्यांनी सांभाळली आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, दिल्लीवरील पाकिस्तानी हल्ला हाणून पाडण्यात त्यांच्या मोलाचा वाटा आहे. पाकिस्तानने फताह क्षेपणास्त्राने दिल्लीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण हवाई दलाने सिरसाच्या आकाशात ते क्षेपणास्त्र पाडून मोठं यश मिळवलं होतं. एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांनी 1 जानेवारी 2025 रोजी भारतीय हवाई दलाच्या वेस्टर्न एअर कमांडची कमान स्वीकारल्यानंतर टायगर हिल आणि सफेद सागर ऑपरेशनमध्येही मिश्रा यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. तर त्यांच्या उत्कृष्ट आणि समर्पित सेवेबद्दल त्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल अशा सर्वोच्च लष्करी सन्मानांनी सन्मानित केलं गेलं आहे.
राम मंदिराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची प्रमुख जबाबदारी मंदिराच्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवणे ही प्रामुख्याने राहणार आहे. ते राम मंदिराच्या उपक्रमांवरही देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी देखील असणार आहे. दरम्यान सीईओ पद भरण्यासाठी ट्रस्टतर्फे तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली, विष्णुकांत चतुर्वेदी आणि सुरेश हाउडे यांचा समावेश होता.
यावर्षी जून-जुलै महिन्यात राम मंदिरातील नैवेद्याच्या चोरीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आठ जणांना अटक केली आहे. या प्रकरणात अनिल मिश्रा आणि चंपत राय यांना ट्रस्टमधून काढण्यात आलं आहे. राम मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष आणि माजी आयएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा यांनी सुरुवातीला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या (CEO) नियुक्तीची शिफारस केली होती.