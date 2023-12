Ayodhya Ram Mandir : कधी होणार प्राणप्रतिष्ठा? दर्शन कसं घ्यायचं, तिथं कसं पोहोचायचं? सर्व प्रश्नांची उत्तरं एका क्लिकवर

Ram Mandir Inauguration Date and Time : भारतातील एका ठिकाणाची सध्या जगभरात चर्चा सुरु आहे. राजकीय पटल असो किंवा मग पर्यटन विश्व असो, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये गाजणारं हे ठिकाण आहे अयोध्या. प्रभू श्रीराम यांच्या पदस्पर्शानं पवित्र झालेली भूमी म्हणत अनेकांसाठीच श्रद्धास्थानी असणाऱ्या या अयोध्या नगरीचं वेगळं रुप आता सर्वांसाठी सज्ज झालं असून, लवकरच या नगरीत भाविकांची गर्दी होणार आहे. कारण, बहुप्रतिक्षित अयोध्या राम मंदिरात लवकरच प्राणप्रतिष्ठापनेसाठीचे विधी सुरु होणार आहेत.

16 जानेवारी 2024 पासून अयोध्येतील राम मंदिरात विधिवत पूजा सुरु होणार असून 22 जानेवारी 2022 मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होईल. ज्यानंतर भक्तांसाठी मंदिर प्रशासनाच्या वतीनं 'आरती पास' ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीनं उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. प्रभू श्रीरामांची तीन पद्धतींनी आरती होणार असून, भाविकांना त्यांच्या प्राधान्यानं आरतीसाठीचे पास निवडण्याची आणि बुकिंग करण्याची मुभा असेल. तत्पूर्वी तुमच्या मनातील राम मंदिरासंबंधीच्या प्रश्नाची उत्तरं पाहा आणि ही माहिती लक्षात ठेवा...

उत्तर प्रदेशातील राम जन्मभूमी, अयोध्या येथे राम मंदिर उभारण्यात आलं आहे.

24 जानेवारी 2024 रोजी राम लल्लांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होणार असून पूजेसाठीचा वेळ अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.

#WATCH | Offline and online booking for obtaining 'aarti pass' begins at Ayodhya Ram temple

Dhruvesh Mishra, 'Aarti pass' section manager says, "Aarti is held at three times a day. Only pass-holders can attend it. The pass for the aarti can be obtained by producing… pic.twitter.com/LQqZbkp0IZ

— ANI (@ANI) December 28, 2023