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रक्षाबंधनसाठी राम रहीमला 21 दिवसांची सुट्टी; 17 व्यांदा जेलबाहेर पडला! ठाकरेंच्या सेनेचा टोला, 'केंद्रात भाजपचे गृहमंत्री...'

रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने राम रहीमला तुरुंग प्रशासनाने 21 दिवसांची सुट्टी दिली आहे. यावरुनच ठाकरेंच्या शिवसेनेनं थेट भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधल्याचं पाहायला मिळत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 27, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:57 AM IST
रक्षाबंधनसाठी राम रहीमला 21 दिवसांची सुट्टी; 17 व्यांदा जेलबाहेर पडला! ठाकरेंच्या सेनेचा टोला, 'केंद्रात भाजपचे गृहमंत्री...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भाजपावर हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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