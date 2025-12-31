पोलीस कॉन्स्टेबल महिलेच्या वेशात कोर्टात पोहोचला, ओळख पटल्यानंतर सहकारी अधिकाऱ्यांनीच ठोकल्या बेड्या, कारण...

एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपावरून निलंबित करण्यात आलेल्या एका कॉन्स्टेबलला उत्तर प्रदेशातील वृंदावन येथून अटक करण्यात आली आहे. राजस्थानच्या धोलपूरमध्ये त्याने मुलीवर बलात्कार केला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटकेच्या वेळी आरोपीने वेष बदलला होता. त्याने महिलेचा वेष करत बुरखा घातला होता आणि लिपस्टिक लावली होती.
आरोपी रामभरोसे उर्फ राजेंद्र सिसोदिया याने 15 डिसेंबर रोजी एका 16 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पोलीस अधीक्षक विकास सांगवान यांच्या माहितीनुसार, सिसोदियाने नोकरीचे आमिष दाखवून त्या अल्पवयीन मुलीला आणि तिच्या भावाला आपल्या घरी बोलावलं. त्यानंतर त्याने भावाला बाजारात पाठवलं आणि मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. पीडित मुलगी ओरडल्यावर शेजारी घटनास्थळी धावले. मात्र मोठ्या प्रमाणात लोक जमलेले असतानाही आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी झाला.
पोलिसांना चकवा देण्यासाठी आरोपी सिसोदियाने वारंवार वेष बदलला. पोलिसांनी त्याचा आग्रा, लखनौ आणि ग्वाल्हेर येथील त्याचा ठावठिकाणा सापडला होता. मात्र तरी तो पोलिसांच्या एक पाऊल पुढे राहण्यात यशस्वी झाला होता.
"तो आरोपी सतत आपला वेष बदलत होता," असं एसपी सांगवान यांनी सांगितलं. आरोपी कधी ट्रॅकसूट तर कधी जॅकेट घालून स्वतःला व्हीआयपी किंवा उच्च-पदस्थ पोलीस अधिकारी म्हणून भासवत असे, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
मोठ्या प्रमाणात शोध घेतल्यानंतर त्याला अखेरीस वृंदावन येथे अटक करण्यात आली. आरोपीला यापूर्वी लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या एका प्रकरणामुळे राजस्थान सशस्त्र कॉन्स्टेब्युलरी (आरएसी) मधून बडतर्फ करण्यात आलं होतं आणि त्याच्यावर महिलांच्या छळाचे इतरही अनेक आरोप आहेत.