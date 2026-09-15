रॅपिडो कंपनीवर सरकारची मोठी कारवाई! 10 लाखांचा दंड, ग्राहकांना लाजवणारा शॉकिंग 'डार्क पॅटर्न'

रॅपोडा : ग्राहकाना ऑनलाईन बाईक, टॅक्सी सुविधा बुकींगची सेवा देणाऱ्या रॅपिडो कंपनीचा ग्राहकांना लाजीरवाणा वाटणारा शॉकिंग 'डार्क पॅटर्न' समोर आला आहे. यामुळे सरकारने रॅपिडो कंपनीवर मोठी कारवाई केली आहे. सरकारने रॅपिडो कंपनीला 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
विविध प्लॅटफॉर्मच्या तपासणीदरम्यान, सीसीपीएला असे आढळून आले की, बुकिंग प्रक्रियेदरम्यान रॅपिडो ॲपवर "किंमत जितकी जास्त, तितकी राइड मिळण्याची शक्यता जास्त" आणि "कॅप्टन ₹60 मध्ये राइड स्वीकारत नाहीत. +10, +20, +30 जोडून पहा." असे संदेश दाखवले जात होते. सीसीपीएला असे आढळून आले की, अशा सूचना म्हणजे "कन्फर्म शेमिंग" म्हणजेच बुकिंगसाठी नकार देऊन ग्राहकांना लाज वाटायला लावणे असा आहे. तपासणीत असे आढळून आले की, रॅपिडोचा अल्गोरिदम आधी प्रवाशांना भाडे सांगतो आणि त्या भाड्यावर बुकिंग केल्यानंतर, त्यांना अधिक पैसे देण्यास सांगतो.
CCPA ने असे निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकारची व्यावसायिक पद्धत प्रवाशांची दिशाभूल करते आणि त्यांना असे भासवते की, त्यांनी आधीच बुकिंग केलेले असूनही, जलद राईड मिळवण्यासाठी त्यांना जास्त पैसे द्यावे लागतील, ज्यामुळे वाटाघाटीला फारच कमी वाव राहतो. 'गाईडलाईन्स फॉर प्रिव्हेंशन अँड रेग्युलेशन ऑफ डार्क पॅटर्न्स, 2023' अंतर्गत या पद्धतीला 'कन्फर्म शेमिंग' (confirm shaming) आणि एक 'डार्क पॅटर्न' मानले गेले. याचे कारण असे की, यामुळे तातडीची भावना निर्माण होते आणि जास्त पैसे न दिल्यास राईड गमावण्याची भीती निर्माण होते. दिशाभूल करणाऱ्या टिपिंग सूचना आणि 'डार्क पॅटर्न्स'साठी सीसीपीएने रॅपिडोला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अशा दिशाभूल करणाऱ्या सूचना आणि पद्धती थांबवण्याचे निर्देश सीसीपीएने रॅपिडोला दिले आहेत.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, अन्यायकारक व्यावसायिक पद्धती, अन्यायकारक करार आणि 'डार्क पॅटर्न्स' (जसे की राईड निश्चित होण्यापूर्वीच प्रवाशांना जास्त पैसे देण्यास प्रवृत्त करणे) यांसारखे आरोप तपासात आढळून आल्यानंतर सीसीपीएने हा दंड लावला आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव आणि सीसीपीएच्या मुख्य आयुक्त निधी खरे आणि आयुक्त अनुपम मिश्रा यांनी या प्रकरणावर निर्णय दिला. भारतात कार्यरत असलेल्या कॅब आणि बाईक-टॅक्सी एग्रीगेटर प्लॅटफॉर्म क्षेत्राची सीसीपीएने केलेल्या सखोल तपासणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या तपासणीचा उद्देश प्रवासापूर्वी टिप देणे (प्री-राइड टिपिंग) आणि डायनॅमिक प्राइसिंग (गतिशील दर) यांच्याशी संबंधित पद्धती तपासणे हा होता.
कलर-कोडेड प्राइसिंग स्लायडर हा आणखी एक 'डार्क पॅटर्न' असल्याचे आढळले. CCPA ला रॅपिडोचा अल्गोरिदम हा एक 'डार्क पॅटर्न' असल्याचे आढळले. 'सेट युवर प्राईस' (Set your price) स्लायडरची देखील तपासणी करण्यात आली. प्रवाशांच्या किंमत ठरवण्याच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्यासाठी तो कलर-कोडेड असल्याचे आढळले.
ग्राहक व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार "किंमत वाढवल्यावर 'राइड मिळण्याची अधिक शक्यता' दर्शवणारी हिरवी चेतावणी दिसत होती. किंमत कमी केल्यावर लाल किंवा नारंगी रंगाची चेतावणी दिसत होती. स्लायडरमध्ये किंमत कमी करण्यापेक्षा वाढवण्यासाठी अधिक जागा होती." CCPA ने याला 'इंटरफेस इंटरफेरन्स' नावाचा आणखी एक डार्क पॅटर्न मानले, कारण सोबतच्या मजकुराचा विचार न करता, इंटरफेस डिझाइन ग्राहकांना अधिक पैसे देण्यास दृष्यदृष्ट्या प्रोत्साहित करत होते.
CCPA ने हे मान्य केले की टिप्स सामान्यतः सेवा मिळाल्यानंतर दिले जाणारे ऐच्छिक पेमेंट आहेत आणि सेवा प्रदान करण्याची अट म्हणून त्या देऊ नयेत. आपल्या आदेशात, CCPA ने मोटर व्हेईकल एग्रीगेटर गाईडलाईन्स, २०२५ चा संदर्भ दिला आणि म्हटले की या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, टिपिंग फीचर केवळ राइड पूर्ण झाल्यानंतरच सक्षम केले पाहिजे, बुकिंगच्या वेळी किंवा राइड दरम्यान नाही.
रॅपिडोने असा युक्तिवाद केला की टिपिंग ऐच्छिक आहे, त्यांचा मॅचिंग अल्गोरिदम रायडरने कोणतीही अतिरिक्त रक्कम भरली आहे की नाही यावर अवलंबून नाही, आणि हे प्रॉम्प्ट्स रायडर्स आणि ड्रायव्हर्समधील रिअल-टाइम संभाषणांना प्रतिबिंबित करतात, जे ऑफलाइन संभाषणांसारखेच आहेत.
CCPA ने यापूर्वी उबरचा उल्लेख केल्यानंतर, ओलाने रॅपिडो आणि नम्मा यात्री सारख्या प्लॅटफॉर्मना नोटिसा बजावल्या आहेत. उबर आणि ओला यांच्याविरुद्धचा तपास अजूनही सुरू आहे.