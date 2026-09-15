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रॅपिडो कंपनीवर सरकारची मोठी कारवाई! 10 लाखांचा दंड, ग्राहकांना लाजवणारा शॉकिंग 'डार्क पॅटर्न'

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) रॅपिडो चालवणाऱ्या रॉपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीवर 10 लाख रुपयांचा दंड लावला आहे. तपासादरम्यान रॅपिडो कंपनीचा  ग्राहकांना लाजीरवाणा वाटणारा शॉकिंग 'डार्क पॅटर्न' समोर आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 15, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:24 PM IST
रॅपिडो कंपनीवर सरकारची मोठी कारवाई! 10 लाखांचा दंड, ग्राहकांना लाजवणारा शॉकिंग 'डार्क पॅटर्न'

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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