Solar Eclipse : दिवसा पसरणार अंधार, दिवस की रात्र कळणारच नाही; आतापर्यंतचं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण

Solar Eclipse: नासाच्या माहिती आणि खगोलशास्त्रीय गणनेनुसार, ग्रहणाचा कालावधी अंतरावर अवलंबून असतो. या काळात चंद्र नेहमीपेक्षा थोडा मोठा दिसतो आणि सूर्याच्या पृष्ठभागावर जास्त काळासाठी प्रकाश टाकू शकतो.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 5, 2026, 10:24 PM IST
जग शतकांतून एकदाच घडणारी एक अनोखी घटना पाहणार आहे. पुढील वर्षी हे घडेल, जेव्हा दिवसाचा प्रकाश थोड्या काळासाठी नाहीसा होईल आणि रात्रीसारखा अंधार असेल. तापमानातही लक्षणीय घट होईल. पुढील वर्षी 2 ऑगस्ट रोजी जग हे दुर्मिळ खगोलीय दृश्य पाहणार आहे. या तारखेला, लोकांना एका शतकाहून अधिक काळातील सर्वात मोठे पूर्ण सूर्यग्रहण अनुभवायला मिळेल. या काळात, 6 मिनिटे आणि 23 सेकंदांसाठी पूर्ण अंधार असेल. शतकातून एकदा येणारी ही घटना आयुष्यात एकदा येणारी घटना मानली जाते.

चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये पूर्णपणे येतो तेव्हा हे असाधारण ग्रहण होईल. यामुळे सूर्यप्रकाश पूर्णपणे बंद होईल, ज्यामुळे दिवस रात्रीत बदलेल. शास्त्रज्ञ आणि खगोलशास्त्र उत्साही याला २१ व्या शतकातील सर्वात नेत्रदीपक नैसर्गिक दृश्यांपैकी एक म्हणत आहेत. खगोलशास्त्र उत्साही या घटनेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

शतकातील सर्वात मोठे पूर्ण सूर्यग्रहण कधी होईल?

शतकातील सर्वात मोठे पूर्ण सूर्यग्रहण सोमवार, 2 ऑगस्ट 2027 रोजी होईल. या घटनेला विशेष बनवणारी गोष्ट म्हणजे त्याची लांबीच नाही तर ते जिथून दिसेल त्या विशाल भौगोलिक क्षेत्रामुळे देखील आहे. एक्लिप्स अ‍ॅटलासनुसार, हे ग्रहण 6 मिनिटे आणि 23 सेकंदांपर्यंत त्याच्या कमाल पूर्णतेपर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे ते पृथ्वीवरील 100 वर्षांतील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण ठरेल.

या ग्रहणाचा मार्ग उत्तर अमेरिका आणि आफ्रिकेच्या दरम्यान, उत्तर अटलांटिक महासागरावरून सुरू होईल. त्याचा पहिला भूस्खलन दक्षिण मोरोक्कोमधील टँजियरजवळ होईल, जिथे पाच मिनिटे अंधार राहील. त्यानंतर ते दक्षिण स्पेन आणि जिब्राल्टर, अल्जेरिया, लिबिया, इजिप्त, सुदान आणि सोमालियाच्या काही भागात दिसेल.

सर्वोत्तम दृश्य कुठे असेल?

या ग्रहणाचा सर्वात मोठा संपूर्ण बिंदू इजिप्तमधील लक्सरच्या प्राचीन स्मारकांजवळ असेल. येथील दर्शकांना पूर्ण 6 मिनिटे आणि 23 सेकंदांसाठी पूर्ण ग्रहण पाहता येईल. तिथून, हे ग्रहण लाल समुद्र ओलांडून सौदी अरेबियातील जेद्दा आणि मक्का अंधारमय होईल. त्यानंतर ते येमेन आणि एडनच्या आखातातून जाईल. त्याचे शेवटचे लँडफॉल हिंदी महासागरातील चागोस द्वीपसमूह जवळ असेल.

शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण अनेक दुर्मिळ कारणांमुळे विशेष आहे. चंद्र पृथ्वीच्या खूप जवळ असेल, ज्यामुळे तो आकाशात मोठा दिसेल आणि जास्त काळ सूर्याला झाकून ठेवेल. हे ग्रहण भारतात देखील दिसेल, परंतु ते पूर्णपणे गडद होणार नाही. 2 ऑगस्ट 2027 रोजी भारतात आंशिक सूर्यग्रहण दिसेल.

