English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतात सापडला पृथ्वीवरील दुर्मिळ धातूंचा महाखजिना! चीनची ताकद एका झटक्यात संपली

पृथ्वीवरील दुर्मिळ धातूंचा महाखजिना भारतात सापडला आहे. यामुळे चीनची ताकद एका झटक्यात संपली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 18, 2025, 09:20 PM IST
भारतात सापडला पृथ्वीवरील दुर्मिळ धातूंचा महाखजिना! चीनची ताकद एका झटक्यात संपली

Rare Earth Elements Found In Many Parts On India : पृथ्वीवरील दुर्मिळ धातूंचा महाखजिना भारतात सापडला आहे. सध्या भारत दुर्मिळ धातू हे चीनकडून आयात करत आहे. आता भारताकडेही दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचा खजिना आहे. यामुळे चीनची ताकद एका झटक्यात संपली आहे. जाणून घेऊया भारताला सापडलेला हा दुर्मिळ धातूंचा महाखजिना नेमका आहे तरी काय? हा खजिना कुठे सापडला आहे. 

अरुणाचल प्रदेशच्या टेकड्यांमध्ये दोन नद्या वाहतात. त्यांची नावे पापुम आणि पारे आहेत. या नद्या अद्याप फारशा ज्ञात नाहीत. परंतु, लवकरच त्या संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय बनू शकतात. प्रत्यक्षात पापुम पारे जिल्ह्यात दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचा (REEs) साठा सापडला आहे. या जिल्ह्याचे नाव या नद्यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या मते, जूनमध्ये खाण मंत्रालयाने एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. या पुस्तिकेत असे सांगण्यात आले आहे की या भागात निओडायमियमचे प्रमाण खूप जास्त आहे. निओडायमियम हा एक आवश्यक घटक आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये त्याचा वापर केला जातो. चुंबक इत्यादी बनवण्यासाठी दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचा वापर केला जातो.

जर पापुम पारे येथील आरईईचे साठे काढले गेले तर गुडगाव, पुणे आणि चेन्नई सारख्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) आणि ऑटोमोबाईल उद्योगाला चालना मिळू शकेल. आसाममधील कार्बी आंगलोंग येथेही आरईई समृद्ध माती आढळली आहे. मेघालयातील सुंग व्हॅलीमध्ये बॉक्साईट-आरईई पट्टा सापडला आहे. कोळसा आणि खाण मंत्री किशन रेड्डी यांनी गेल्या महिन्यात संसदेत सांगितले की मध्य प्रदेशातील सिंगरौली कोळसा क्षेत्रातही "आश्वासक" आरईई साठे सापडले आहेत.

या शोधांवरून असे दिसून येते की भारतातील धोरणात्मक धातू केवळ समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळू, लाल वाळू किंवा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांच्या गाळाच्या मातीपुरते मर्यादित नाहीत तर ते भारताच्या अंतर्गत भागात देखील आढळतात. ते जंगले, पर्वत आणि कोळशाच्या शेतात देखील आढळतात.
चीनने भारताला दुर्मिळ पृथ्वी धातूंच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपन्यांना अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. त्यानंतर, भारताने ही नवीन ठिकाणे ओळखली आहेत. खरं तर, भारत दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांसाठी चीनवर खूप अवलंबून आहे. त्याच्या आयातीपैकी सुमारे 85 ते 90% फक्त चीनमधून होतात. दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक दुर्मिळ पृथ्वी धातूंपासून बनवले जातात.

दुर्मिळ पृथ्वीच्या साठ्याच्या बाबतीत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिले दोन स्थान चीन आणि ब्राझीलचे आहे. 2024 पर्यंत, चीनने जगातील दुर्मिळ पृथ्वीच्या सुमारे खाणकाम केले. यासोबतच, ते शुद्धीकरण क्षमतेच्या 90 टक्के क्षमतेवर नियंत्रण ठेवले.  यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हेच्या डेटावरून ही माहिती मिळाली आहे. भारताचा उत्पादन वाटा 1 टक्के पेक्षा कमी आहे. अशा परिस्थितीत, भारताला अजूनही दुर्मिळ पृथ्वी धातूंच्या उत्पादन आणि शुद्धीकरणात बरीच प्गती करायची आहे. 

FAQ

1. भारतात सापडलेला दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचा महाखजिना म्हणजे काय?

भारतात अरुणाचल प्रदेशच्या पापुम पारे जिल्ह्यात, आसामच्या कार्बी आंगलोंग येथे, मेघालयातील सुंग व्हॅलीमध्ये आणि मध्य प्रदेशातील सिंगरौली कोळसा क्षेत्रात दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचे (REEs) साठे सापडले आहेत. यामध्ये निओडायमियमसारखे महत्त्वाचे धातू आढळले असून, हे धातू इलेक्ट्रिक वाहने, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि चुंबक निर्मितीसाठी वापरले जातात.

2. पापुम पारे जिल्ह्यात कोणता दुर्मिळ धातू सापडला आहे?

पापुम पारे जिल्ह्यात निओडायमियमचे मोठ्या प्रमाणात साठे सापडले आहेत. हा धातू इलेक्ट्रिक वाहने आणि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

3. भारतात आणखी कुठे दुर्मिळ पृथ्वी धातू सापडले आहेत? 

आसाममधील कार्बी आंगलोंग येथे REE समृद्ध माती. 

मेघालयातील सुंग व्हॅलीमध्ये बॉक्साईट-REE पट्टा.  

मध्य प्रदेशातील सिंगरौली कोळसा क्षेत्रात आश्वासक REE साठे.  

याशिवाय, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि महाराष्ट्र येथील समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळू आणि गाळाच्या मातीतही REE आढळले आहेत.

 

About the Author
Tags:
Rare Earth Elements Found In Many Parts On IndiaIndia will compete with Chinaworld newsscience newsचायना रेअर अर्थ

इतर बातम्या

दिलीप प्रभावळकरांच्या 'दशावतार' सिनेमाचा ट्रेलर ल...

मनोरंजन