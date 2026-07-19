/बोरिवलीतील फळांच्या टोपलीवर फिरतेय उंदरांची टोळी; व्हायरल व्हिडिओमुळे अन्नसुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत!

मुंबईतील बोरिवली पश्चिम परिसरातील एका फळ विक्रेत्याच्या दुकानाबाहेर ठेवलेल्या फळांच्या टोपलीवर उंदीर फिरताना दिसत असल्याचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये केळीच्या टोपलीवर उंदरांचा वावर दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. या घटनेची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नसली तरी या व्हिडिओमुळे अन्नसुरक्षा, स्वच्छता आणि रस्त्यावरील फळ विक्रीच्या पद्धतीबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. नागरिकांनी अशा घटनांची योग्य चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या कथित व्हिडिओमध्ये रस्त्याच्या कडेला विक्रीसाठी ठेवलेल्या केळीच्या टोपलीवर उंदीर फिरताना दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ बोरिवली पश्चिम येथील असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेक नागरिकांनी अन्नपदार्थांच्या स्वच्छतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः खुल्या जागेत विकल्या जाणाऱ्या फळांची सुरक्षितता हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
Borivali Fruits Viral Video | बोरिवलीत फळांच्या टोपलीवर उंदरांचा वावर;व्हिडिओ व्हायरल | Zee24Taas#Borivali #Mumbai #ViralVideo #FoodSafety #Rat #Zee24Taas pic.twitter.com/tG5yg1Sd60— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 19, 2026
फळे ही थेट खाल्ली जाणारी अन्नपदार्थांची श्रेणी असल्याने त्यांची स्वच्छता अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. उंदीर किंवा इतर प्राण्यांचा संपर्क आल्यास फळांवर जंतू किंवा जीवाणूंचा संसर्ग होण्याची शक्यता वाढू शकते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे. दूषित अन्नामुळे पोटाचे विकार, अन्नातून होणारे संसर्ग आणि इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
या घटनेनंतर रस्त्यालगत फळे विकणाऱ्या विक्रेत्यांकडून स्वच्छतेचे नियम कितपत पाळले जातात, यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. फळे जमिनीपासून उंच ठेवणे, झाकून ठेवणे, परिसर स्वच्छ राखणे आणि कीटक किंवा उंदरांपासून संरक्षण करणे या मूलभूत बाबींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. ग्राहकांपर्यंत सुरक्षित अन्न पोहोचण्यासाठी विक्रेत्यांनी स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संबंधित महापालिका आणि अन्नसुरक्षा विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. व्हिडिओतील ठिकाण, त्याची सत्यता आणि संबंधित विक्रेत्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अधिकृत तपासानंतरच या घटनेबाबत संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहकांनी फळे खरेदी करताना त्यांची स्वच्छता, ताजेपणा आणि विक्रीचे ठिकाण यांची पाहणी करावी. घरी आणल्यानंतर फळे स्वच्छ पाण्याने नीट धुवूनच सेवन करावीत. उघड्यावर दीर्घकाळ ठेवलेली किंवा अस्वच्छ वाटणारी फळे खरेदी करणे टाळल्यास आरोग्याचा धोका कमी होऊ शकतो.
व्हायरल होणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची सत्यता तातडीने सिद्ध होत नाही. त्यामुळे कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अधिकृत तपासाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा व्हिडिओंमुळे सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित प्रश्न समोर येतात आणि प्रशासनाला स्वच्छता व अन्नसुरक्षेबाबत अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची संधी मिळते. नागरिकांनीही अफवा पसरवण्याऐवजी जबाबदारीने माहिती शेअर करावी.