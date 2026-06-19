'आजही पश्चाताप होतोय'; रतन टाटांचा ईमेल अन् 2020 ची घटना, तरुणीच्या पोस्टनं सोशल मीडियावर धुमाकूळ

मुंबई | काही माणसं ही त्यांच्या कामापेक्षाही जास्त एक व्यक्ती म्हणून समाजात प्रचंड मानसन्मान मिळवतात. त्यांचं असणंच अनेकांसाठी आधार असतं. त्यांचे शब्द अनेकांसाठी प्रेरणास्त्रोत असतात आणि हे व्यक्ती अनेकांच्या आदर्शस्थानी असतात. अशाच व्यक्तींपैकी एक नाव म्हणजे रतन टाटा. जगातील अतिशय नामांकित आणि विश्वासार्ह अशा टाटा उद्योग समुहाचे माजी अध्यक्ष, सर्वेसर्वा रतन टाटा, यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या आजवर अनेकांच्या आयुष्याला कलाटणी दिली. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी या मूल्यावर आयुष्य जगलेल्या रतन टाटा यांनी कायमच वयापेक्षा कर्तृत्त्व आणि जिद्दीला प्राधान्यस्थानी ठेवलं. म्हणूनच की काय, अनेक तरुणांनाही टाटा कायमच त्यांच्यातले वाटत, किंबहुना आताही वाटतात, यापुंढंही वाटत राहतील.
रतन टाटांनी या जगाचा निरोप घेतला असला तरीही त्यांच्या असंख्य आठवणी या न त्या कारणानं समोर येत असतात. अशीच एक आठवण अमेरिकेत वास्तव्यास असणाऱ्या आणि मूळच्या भारतीय वंशाच्या महिला व्यावसायिकेनं सर्वांसमोर आणली. लिंक्डइन (LinkedIn) वर तिनं एक असा स्क्रीनशॉट शेअर केला, जो वाचून नेटकऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. हा स्क्रीनशॉट होता या महिलेला खुद्द रतन टाटा यांनी उत्तरात लिहिलेल्या एका ईमेलचा.
2020 मध्ये जेव्हा स्नेहा बिस्वास एक सामान्य इंटर्न होत्या, तेव्हा रतन टाटा यांनी तिच्या ईमेलला उत्तर देत भेटण्याची तारीखही सांगितली. मात्र, काही कारणास्तव ही भेट राहून गेली अन् त्या एका क्षणाचा स्नेहा बिस्वासला आजही पश्चाताप होतोय. कारण, तेव्हा 82 वर्षांच्या टाटांनी एका सर्वसामान्य इंटर्नला उत्तर देण्यासाठीसुद्धा वेळ काढला होता.
2020 मध्ये स्नेहा बिस्वास टाटा स्टीलमध्ये इंटर्न म्हणून काम करत होती. तेव्हा मोठ्या धाडसानं तिनं रतन टाटा यांना एक संदेश लिहित त्यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्याकडून उत्तराची अपेक्षा तिला नव्हतीच. पण, ती थक्क तेव्हा झाली, जेव्हा ईमेलच्या Inbox मध्ये रतन टाटा यांच्या नावानं उत्तराचा मेल आला होता. 'मी तुमची विनंती पाहिली आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला भेटण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन' म्हणत रतन टाटा यांनी तिला शुभेच्छा दिल्या. टाटा समुहाशी या इंटर्नच्या कुटुंबाचं असणारं नातं जाणून घेण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचं म्हणत टाटांनी तिला भेटण्यासाठीची तारीखही सांगितली. जिथं बडे व्यावसायिक किंवा व्यक्तीमत्त्वं त्यांच्या अधिकाऱ्यांना वेळा देतानासुद्धा मागेपुढे पाहतात तिथं रतन टाटा एका इंटर्नच्या विनंतीलाही तितकाच मान देत होते ही बाब स्नेहासाठी महत्त्वाची ठरली.
ईमेलपर्यंतच ही बाब मर्यादित राहिली नाही. काही दिवसांनी स्नेहाला थेट रतन टाटांच्या कार्यालयातून फोन आला आणि फोनवर टाटांच्या स्वीय सहायकानं ते आपणाला भेटू इच्छितात आणि त्यासाठी तारीख निश्चित करु इच्छितात असं सांगितलं. मात्र, द दुर्दैवानं त्याच दिवशी स्नेहाची अमेरिकेसाठीची फ्लाईट होती त्यामुळं ती निघून आली. ही तर कारकिर्दीची सुरुवात आहे हे समजून पुढे अशा संधी येतील तेव्हा त्यांना वेळात वेळ काढून भेटेन असं समजून तिनं फोनवर नकार कळवला. पण, जीवनात ती पुढची वेळ कधी आलीच नाही आणि असं लिहित तिनं पश्चाताप होत असल्याचं म्हटलं.
स्नेहा अमेरिकेत गेली आणि तिथंच तिनं स्टार्टअप सुरू केला. कामात ती इतकी व्यग्र झाली की भारतात येण्यासाठी तिला फार वेळ देता आला नाही. 2024 मध्ये रतन टाटा यांचं निधन झालं आणि इतक्या महान व्यक्तीला आपण भेटू शकतो नाही, याची खंत कायमस्वरुपी तिच्या मनात घर करून गेली.