मोठी बातमी! Ravindra Chavan यांनी घेतली Amit Shah यांची भेट; महायुतीबाबत काय ठरलं?

Ravindra Chavan Meeting with Amit Shah : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीत आगामी निवडणुका आणि महायुतीतील समन्वयावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांमधील चर्चेचा सारांशही चव्हाणांनी शहांना दिला. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. 'आगामी महानगरपालिकेसंदर्भात प्रामुख्याने चर्चा झाल्याचं' सूत्रांनी सांगितलं.
गेल्या महिन्यात एकनाथ शिंदे यांनी अचानक दिल्ली गाठली होती आणि अमित शाहांची भेट घेतली होती. त्यावेळी शिंदेंनी भाजप नेत्यांबाबत तक्रारीचा पाठा वाचला असं बोललं जातं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिंदेंनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्याबद्दल तक्रार केल्याच सांगण्यात आलंय. चव्हाण यांच्यामुळे महायुतीत गैरसमज निर्माण होत आहे. दुसरीकडे कोकणातही रविंद्र चव्हाण आणि निलेश राणे यांच्यामध्ये शाब्दिक वॉर सुरु आहे. नुकतच निलेश राणे यांनी रविंद्र चव्हाण यांच्यावर नगरपरिषद निवडणुकीत पैसे वाटपाचा आरोप केला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर अमित शाह आणि रविंद्र चव्हाण यांच्या भेटीला अतिशय महत्त्व आहे.
नगर परिषदेच्या प्रचारांमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट आमनेसामने आले असून महायुतीमध्ये तणाव असल्याची चर्चा रंगली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत महापालिका निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजप स्वतंत्र लढली तर काय संभाव्य परिणाम होतील, महायुती झाल्यास काय परिणाम होईल, कसं असेल महापालिकांमध्ये सत्ता स्थिर राहू शकतं. महायुती न झाल्यास किती धोका आहे, अशा अनेक विषयांवर चर्चा झाली. दिल्लीत अचानक रात्रीच्या राजकीय हालचालीमुळे महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांमध्ये मोठे राजकीय वळण येईल की काय हे भवितव्यात कळेल...