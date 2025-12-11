English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मोठी बातमी! Ravindra Chavan यांनी घेतली Amit Shah यांची भेट; महायुतीबाबत काय ठरलं?

Ravindra Chavan Meeting with Amit Shah : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 11, 2025, 09:06 AM IST
Ravindra Chavan Meeting with Amit Shah : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीत आगामी निवडणुका आणि महायुतीतील समन्वयावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांमधील चर्चेचा सारांशही चव्हाणांनी शहांना दिला. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. 'आगामी महानगरपालिकेसंदर्भात प्रामुख्याने चर्चा झाल्याचं' सूत्रांनी सांगितलं. 

गेल्या महिन्यात एकनाथ शिंदे यांनी अचानक दिल्ली गाठली होती आणि अमित शाहांची भेट घेतली होती. त्यावेळी शिंदेंनी भाजप नेत्यांबाबत तक्रारीचा पाठा वाचला असं बोललं जातं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिंदेंनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्याबद्दल तक्रार केल्याच सांगण्यात आलंय. चव्हाण यांच्यामुळे महायुतीत गैरसमज निर्माण होत आहे. दुसरीकडे कोकणातही रविंद्र चव्हाण आणि निलेश राणे यांच्यामध्ये शाब्दिक वॉर सुरु आहे. नुकतच निलेश राणे यांनी रविंद्र चव्हाण यांच्यावर नगरपरिषद निवडणुकीत पैसे वाटपाचा आरोप केला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर अमित शाह आणि रविंद्र चव्हाण यांच्या भेटीला अतिशय महत्त्व आहे. 

बैठकीत या मुद्यांवर झाली चर्चा!

नगर परिषदेच्या प्रचारांमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट आमनेसामने आले असून महायुतीमध्ये तणाव असल्याची चर्चा रंगली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत महापालिका निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजप स्वतंत्र लढली तर काय संभाव्य परिणाम होतील, महायुती झाल्यास काय परिणाम होईल, कसं असेल महापालिकांमध्ये सत्ता स्थिर राहू शकतं. महायुती न झाल्यास किती धोका आहे, अशा अनेक विषयांवर चर्चा झाली. दिल्लीत अचानक रात्रीच्या राजकीय हालचालीमुळे महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांमध्ये मोठे राजकीय वळण येईल की काय हे भवितव्यात कळेल...

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
ravindra chavanAmit shahMumbai Municipal Corporation electionsbmc electionsMaharashtra Politics

