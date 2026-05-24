/परवा एका तासात होणार ₹45 हजार कोटींची उलाढाल; तुम्ही घेतलेल्या लोनचा EMI वाढणार?

RBI Updates: देशातील बँकांच्या बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला असून मंगळवारी एक मोठी घडामोड घडणार आहे. सकाळच्या सत्रातील एका तासामध्ये तब्बल 45 हजार कोटींची मोठी उलाढाल होणार आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे पाहूयात...
RBI Updates: दिवस- मंगळवार, तारीख- 26 मे आणि वेळ - सकाळी 10.30 ते 11.30... या एका तासामध्ये तब्बल 45 हजार कोटींची उलाढाल होणार आहे. विशेष म्हणजे हा पैसा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे येणार आहे. हा सारा पैसा लिलावाच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे येणार आहे. मात्र देशातील बँकांची बँक असलेली रिझर्व्ह बँक नेमका कसला लिलाव करुन हा पैसा कमवणार आहे? असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. याबद्दलच सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात...
तर भारतीय रिझर्व बँक म्हणजेच आरबीआय 26 मे 2026 रोजी बँकिंग प्रणालीमध्ये रोख रक्कम वाढवण्यासाठी म्हणजेच लिक्विडीटी वाढवण्याच्या उद्देशाने तसेच रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी 5 अब्ज अमेरिकन डॉलर म्हणजेच सुमारे 45 हजार कोटी रुपये मूल्याचे डॉलर्स लिलावाच्या माध्यमातून विकाणार आहे. 'डॉलर-रुपया आदलाबदल लिलाव' आरबीआयकडून (USD/INR Buy-Sell Swap Auction) आयोजित करण्यात आला आहे.
या लिलावाअंतर्गत आरबीआय व्यावसायिक बँकांकडून (एडी कॅटेगरी-वन बँकांकडून) डॉलर्स खरेदी करणार आहे. या मोबदल्यात आरबीआय भारतीय बाजारात म्हणजेच बँकिंग सिस्टीममध्ये भारतीय रुपये सोडणार म्हणजेच रिलीज करणार आहे. आरबीआय यासंदर्भात या बँकांशी विशेष करार करणार असून हा करार तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. 26 मे रोजी होणाऱ्या या लिलावाचे सेटलमेंट 29 मे 2026 रोजी होईल आणि तीन वर्षांनंतर म्हणजेच मे 2029 मध्ये बँका हे डॉलर्स आरबीआयकडून पुन्हा खरेदी करतील, असं निश्चित करण्यात आलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तणाव आहे. त्यामुळेच वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत 96.96 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता. रुपयाला स्थिरता देण्यासाठी आरबीआयने डॉलरच्या माध्यमातून बाजारात पैसा उपलब्ध करुन देण्याचं पाऊल उचलले आहे. या माध्यमातून सध्या बाजारात जाणवणारी रोख पैशांची टंचाई म्हणजेच कॅश क्रंच दूर करून बँकिंग व्यवस्थेत पुरेशी तरलता म्हणजेच पैसा आणणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. आरबीआयने खरेदी केलेल्या या डॉलर्समुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्याला (फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्हला) तात्पुरते बळ मिळेल.
आरबीआयने आयोजित केलेल्या या लिलावामध्ये सामान्य नागरिकांना भाग घेता येत नाही. केवळ आरबीआयने अधिकृत केलेल्या 'कॅटेगरी-वन' बँकाच यात बोली लावू शकतात. बँकांसाठी किमान बोलीची मर्यादा 10 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच एक कोटी डॉलर्स एवढी ठेवण्यात आली आहे. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 95 कोटी 70 लाख रुपयांहून अधिक आहे. या लिलावाचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या रेपो रेट किंवा बँक व्याजदरांवर थेट परिणाम होणार नाही. म्हणजेच यामुळे गृहकर्ज किंवा कोणत्याही कर्जाच्या व्याजाचे दर बदलणार नाही. म्हणजेच याचा सर्वसामान्यांच्या ईएमआयवर काहीही परिणाम होणार आहे. आरबीआयने अलीकडेच 15 मे च्या बैठकीत व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. त्यामुळे या लिलावाबद्दल सर्वसामान्यांना चिंता करण्याची काही गरज नाही.