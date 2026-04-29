  • RBI Rule on Physical Gold : घरात ठेवलेलं सोनं करून देणार बक्कळ कमाई; RBI नं सांगितलं तुमच्याच फायद्याचं गणित

RBI Rule on Physical Gold  : भारतीय रिजर्व बँकेच्या (RBI) वतीनं कायमच देशातील इतर बँकांच्या कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासमवेत अनेक महत्त्लाच्या आर्थिक धोरणांची निश्चिती करण्यात येते.   

सायली पाटील | Updated: Apr 29, 2026, 11:25 AM IST
RBI Rule on Physical Gold  : गुंतवणुकीची संकल्पना काळानुरूप बदलली असली तरीही अनेक मंडळी आजसुद्धा थोडंथोडकं सोनं खरेदी करण्यावर भर देतात. सणावारांना किंवा काही खास प्रसंगी सोनं खरेदी करण्याचं हे सत्र अनेक कुटुंबांमध्ये सुरूच असतं. हल्ली त्याचं स्वरुप जरी पेपर गोल्ड किंवा गोल्ड बाँडनं घेतलं असलं तरीही प्रत्यक्षात खरेदी करण्यात आलेल्या सोन्याचं काय? त्याची किंमत तर वाढली, पण या वाढलेल्या किमतीचा एक सामान्य नागरिक म्हणून तुम्हाला कसा फायदा? याच प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी RBI सज्ज झाली आहे. बँकेकडून एक अशी योजना आखण्यात येत आहे, ज्यामुळं घरातील सोन्यापासून मोठी कमाई करता येईल. 

रिझर्व्ह बँकेकडून जुन्या गोल्ड मॉनेटायजेशन स्कीम (Gold Monetisation Scheme) ला एक नवं रुप देण्यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे, ज्यामुळं देशाच्या अर्थव्यवस्थेलासुद्धा फायदा होणार आहे. पण, ही योजना नेमकी कशी आहे? 

गोल्ड मॉनेटायजेशन स्कीम समजून घ्या 

तुमच्या घरात असणारं सोनं असंच पडून आहे? जर या प्रश्नाचं उत्तर 'हो' असेल तर, आरबीआयनं एक असा मास्टर प्लान आखला आहे, ज्या माध्यमातून तुमच्या घरातील सोनंसुद्धा कमाई करण्याची संधी देईल. भारत सरकारनं 15 सप्टेंबर 2015 पासून गोल्ड मॉनेटायजेशन स्कीमची सुरुवात केली होती. देशातील नागरिकांकडे असणारं सोनं वापरात आणून त्या माध्यमातून सोन्याच्या आयातीवरील निर्भरता कमी करणं हा मुख्य हेतू होता. या योजनेअंतर्गत नागरिकांसह अनेक संस्थांकडे असणारं सोनं बँकेत जमा करण्याची सुविधा देण्यात आली, ज्यामुळं सोन्याचा वापर एखाद्या सुयोग्य ठिकाणी करण्यात आला. नागरिकांनीसुद्धा या योजनेला उत्तम प्रतिसाद दिला. 

आता याच योजनेमध्ये आरबीआयनं काही बदल करण्याची तयारी दाखवली आहे. बँकेच्या अधिकृत माहितीनुसार देशातील नागरिकांकडे जवळपास 20000 टनहून अधिक सोनं जमा आहे. मात्र, हे जगातील सर्वात मोठं आणि वापरात नसणारं सोन्याचं भांडार आहे हेसुद्धा तितकंच खरं. आता हे सोनं नागरिकांनी बँकांमध्ये जमा करून त्या माध्यमातून कमाई करावी अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

2025 मध्ये नागरिकांनी गुंतवणुकीच्या हिशोबानं 280 टन सोनं हे नाणी आणि सोन्याच्या बिस्कीटांच्या रुपात खरेदी केलं. हेच सोनं बँकेत जमा करण्यासाठी नागरिक सहजपणे तयार होतील, दागिन्यांच्या बाबतीत मात्र हे चित्र दिसणार नाही असंही बँकेचं मत. हीच सोन्याची नाणी आणि बिस्कीटं किंवा वळं नागरिकांना कमाई करून देणार आहे. 

कशा स्वरुपात होणार कमाई? 

सहसा बँका सोन्यावर 2 ते 2.5 टक्के इतकं वार्षिक व्याज देतात. किंबहुना अशीही चर्चा आहे की आरबीआयकडून या व्याजदरात वाढ केली जाऊ शकते. ज्यामुळं या योजनेकडे ठेवीदार सकारात्मकपणे पाहतील. आणखी एक जमेची बाजू म्हणजे घरात असणारं सोनं अनेकांच्याच जीवाला घोर लावतं. मात्र, बँकेत सोनं पूर्णपणे सुरक्षित असेल. 

सोनं परत कसं मिळणार? 

बँकेत ठेवलेल्या सोन्याचा वापर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) च्या स्वरुपात करू शकता. जिथं, वेळेची मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही जितकं सोनं बँकेत ठेवलं होतं तितकं पुन्हा मिळवू शकता. मात्र जे सोनं बँकेला कायमस्वरुपी देण्यात आलं आहे ते परत मिळणार नाही. थोडक्यात काय, तर सोन्याची नाणी किंवा वळ, बिस्कीटं असणाऱ्यांनी ते सोनं बंद लॉकरमध्ये ठेवण्याऐवजी एक योग्य निर्णय घेत त्यातून व्याज मिळवता येईल. इतकंच नव्हे तर, या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही हातभार लावण्याची संधी नागरिकांना मिळेल. त्यामुळं आता या निर्णयाची अधिकृत घोषणा आरबीआय केव्हा करते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

