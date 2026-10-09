/RBI कडून 13 NBFC कंपन्यांची नोंदणी रद्द, आणखी 10 कंपन्यांनी परवाने केले परत; तुमच्यावर काय परिणाम?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांबाबत मोठी कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने 13 NBFC कंपन्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. याशिवाय, आणखी 10 कंपन्यांनी आपली नोंदणी प्रमाणपत्रे स्वेच्छेने परत केली आहेत. त्यामुळे एकूण 23 कंपन्यांच्या नोंदणीच्या स्थितीत बदल झाला आहे. या कारवाईमुळे संबंधित कंपन्यांना बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेचा व्यवसाय करण्यासंबंधीचे अधिकार आणि नियामक स्थिती यावर परिणाम झाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी या कारवाईची माहिती दिली. त्यानुसार, 13 कंपन्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली, तर 10 कंपन्यांनी स्वतःहून प्रमाणपत्रे परत केली. ही कारवाई भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 मधील कलम 45-IA अंतर्गत करण्यात आली आहे. NBFC म्हणजे अशा वित्तीय कंपन्या ज्या कर्जवाटप, गुंतवणूक आणि इतर वित्तीय सेवा पुरवतात; मात्र त्या पारंपरिक बँकांप्रमाणे काम करत नाहीत. अशा संस्थांना लागू नियमांनुसार RBI कडून नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. नोंदणी रद्द झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना कायद्यात परिभाषित केलेला बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेचा व्यवसाय करता येणार नाही.
RBI ने नोंदणी रद्द केलेल्या 13 कंपन्यांपैकी 11 कंपन्या पश्चिम बंगालमधील, तर दोन कंपन्या तामिळनाडूमधील आहेत. या कंपन्यांना आता संबंधित बिगर बँकिंग वित्तीय व्यवसाय करता येणार नाही.
- अजितनाथ स्टील्स प्रायव्हेट लिमिटेड
- अॅस्ट्रोल डीलकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
- भाग्यश्री ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
- ब्रिटेक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
- साजिली विनिमय प्रायव्हेट लिमिटेड
- भूमिका फिस्कल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
- ब्लू माउंट एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
- डेल्टा कॅपिटल मार्केट लिमिटेड
- राजेश फिस्कल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
- सरला फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड
- श्रेयन्स व्यापार प्रायव्हेट लिमिटेड
तामिळनाडूमधील कंपन्या म्हणजे नाकोदर फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि बू फाइनान्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड.
या 10 कंपन्यांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे नोंदणी प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. त्यापैकी सहा कंपन्यांनी बिगर बँकिंग वित्तीय व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. या कंपन्यांमध्ये प्रगती फिनकॅप लिमिटेड, राजलक्ष्मी वाणिज्य प्रायव्हेट लिमिटेड, विवृती कॅपिटल लिमिटेड, एमएसजे कॉलोनायझिंग अँड लीजिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, पीकेएसएल इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एचसीएल कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. इतर कंपन्यांनी नियामक वर्गीकरणातील बदल किंवा कायदेशीर अस्तित्व संपल्यामुळे प्रमाणपत्रे परत केली आहेत.
काही वित्तीय कंपन्या ठरावीक निकष पूर्ण केल्यास RBI कडून स्वतंत्र NBFC नोंदणी घेण्याच्या आवश्यकतेतून सूट मिळवू शकतात. पीसीआर इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडने नोंदणी नसलेल्या कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचे निकष पूर्ण केल्यामुळे प्रमाणपत्र परत केले. अपर्णा इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने नोंदणी नसलेल्या टाइप-1 NBFC चे निकष पूर्ण केल्यामुळे प्रमाणपत्र परत केले. याशिवाय, विलीनीकरण, कंपनीचे विसर्जन किंवा स्वेच्छेने कंपनी बंद केल्यामुळे काही संस्थांचे कायदेशीर अस्तित्व संपले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांबाबतही RBI ने कारवाई केली आहे.
RBI ची नोंदणी रद्द झालेली कंपनी आणि स्वतःहून परवाना परत केलेली कंपनी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये कारणे वेगवेगळी असू शकतात. त्यामुळे या सर्व कंपन्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.