/RBIचा मोठा निर्णय, 1 ऑक्टोबरपासून भारतातील सर्व बँक शाखांमध्ये दिसेल महत्वाचा बदल; ग्राहकांचा होणार फायदा!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयने एफडी संदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये एकाच प्रकारच्या FD वर समान व्याजदर लागू करणे बंधनकारक असणार आहे. आतापर्यंत काही बँका विविध शाखा किंवा विशिष्ट ग्राहकांसाठी वेगवेगळे व्याजदर देत असल्याची उदाहरणे समोर येत होती. नवीन नियमांमुळे पारदर्शकता वाढण्यास, ग्राहकांमध्ये समानता राखण्यास आणि व्याजदरांबाबतचा संभ्रम कमी होण्यास मदत होणार आहे.
नवीन नियमानुसार, एखाद्या बँकेने समान कालावधी आणि समान प्रकारच्या मुदत ठेवीसाठी देशातील सर्व शाखांमध्ये एकच व्याजदर लागू करावा लागेल. म्हणजेच मुंबई, पुणे, नागपूर किंवा इतर कोणत्याही शाखेत FD केल्यास त्या ठेवीवर समान व्याजदर मिळेल. या निर्णयामुळे शाखानिहाय व्याजदरातील तफावत संपुष्टात येणार आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा सामान्य गुंतवणूकदारांना होणार आहे. कोणत्या शाखेत जास्त व्याज मिळेल याचा शोध घेण्याची गरज राहणार नाही. सर्व ग्राहकांना समान संधी मिळेल आणि FD निवडताना अधिक पारदर्शकता राहील. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त कर्मचारी आणि सुरक्षित गुंतवणुकीवर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरू शकतो.
हे नियम बँकांच्या समान प्रकारच्या आणि समान मुदतीच्या Fixed Deposits वर लागू होतील. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेले अतिरिक्त व्याज, विशेष FD योजना किंवा नियामकांनी मान्य केलेल्या विशिष्ट योजनांवरील सवलती कायम राहू शकतात. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित बँकेकडून अटी तपासणे आवश्यक आहे.
नवीन नियमांनुसार बँकांना आपल्या सर्व शाखांमध्ये व्याजदरांचे एकसमान धोरण राबवावे लागेल. त्यामुळे ग्राहकांशी संवाद अधिक स्पष्ट होईल आणि व्याजदरांबाबतच्या तक्रारी कमी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय बँकांच्या अंतर्गत प्रणाली आणि दर जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेतही अधिक सुसूत्रता येईल.
FD करताना केवळ व्याजदर पाहणे पुरेसे नाही. ठेवीचा कालावधी, अकाली पैसे काढल्यास होणारा दंड, व्याज देण्याची पद्धत (मासिक, तिमाही किंवा मुदतपूर्तीवेळी) आणि TDS नियम यांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. तसेच बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवरील अद्ययावत व्याजदर तपासूनच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, RBI चा हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि ग्राहक संरक्षणाला बळकटी देणारा आहे. सर्व शाखांमध्ये समान व्याजदर लागू झाल्याने ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि FD गुंतवणूक अधिक सोपी व स्पष्ट होईल. मात्र, कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी स्वतःच्या आर्थिक गरजा, कालावधी आणि उपलब्ध पर्यायांचा विचार करून निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.