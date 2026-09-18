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RBI ची मोठी कारवाई; 5 नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच परवाने रद्द; 8 कंपन्यांनी स्वत: त्यांचे परवाने केले परत, फायनान्स सेक्टरमध्ये खळबळ

भारताच्या फायनान्स सेक्टरमध्ये खळबळ माजवणारी घडामोड घडली आहे.  5 बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच परवाने RBI ने रद्द केले आहेत.  8 कंपन्यांनी स्वत: त्यांचे परवाने परत केले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 18, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:20 PM IST
RBI ची मोठी कारवाई; 5 नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच परवाने रद्द; 8 कंपन्यांनी स्वत: त्यांचे परवाने केले परत, फायनान्स सेक्टरमध्ये खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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