/RBI ची मोठी कारवाई; 5 नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच परवाने रद्द; 8 कंपन्यांनी स्वत: त्यांचे परवाने केले परत, फायनान्स सेक्टरमध्ये खळबळ

RBI NBFC Licence Cancelled: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मोठी कारवाई केली आहे. भारतातील पाच बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) नोंदणी प्रमाणपत्रे RBI ने रद्द केली आहेत. तर, इतर आठ एनबीएफसींनी आपली नोंदणी प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. RBI च्या या कारवाईमुळे भारताच्या फायनान्स सेक्टरमध्ये खळबळ उडाली आहे.
आरबीआयने पाच कंपन्यांची एनबीएफसी नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.डार्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस, रोल्टा होल्डिंग अँड फायनान्स कॉर्पोरेशन, वासुदेव सिक्युरिटीज, परसोली कॉर्पोरेशन आणि एसी चोक्सी फायनान्शियल सर्व्हिसेस अशी परवाने रद्द झालेल्या कंपन्यांची नावे आहेत. केंद्रीय बँकेने या कंपन्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे (CoRs) रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. आरबीआयने निवेदनाद्वारे परवाने रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे. प्रत्येक कंपनीचे परवाने रद्द करण्यामागील सविस्तर कारणे देण्यात आलेली नाहीत.
अनुपम मर्कंटाइल, ग्रँड मोटर अँड फायनान्स, स्काय लिमिट इंटरनॅशनल फायनान्स आणि एएसए इंटरनॅशनल इंडिया मायक्रोफायनान्स या चार कंपन्यानी त्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे (CoR) जमा केली आहेत. या कंपन्यांनी स्वेच्छेने एनबीएफसी/एनबीएफआय व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. एनबीएफसी व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या कंपन्यांनी नोंदणी प्रमाणपत्रे RBI बँकेकडे जमा केली आहेत.
शिवम सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एप्रिल इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी त्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. विलीनीकरण, विसर्जन किंवा नोंदणी पुस्तकातून स्वेच्छेने नाव वगळल्यामुळे दोन्ही कंपन्यांचे कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे, त्यांची एनबीएफसी नोंदणी सुरू ठेवण्यासाठी आता कोणताही आधार राहिलेला नाही.
ॲनाग्राम इंडस्ट्रीजने आपले नोंदणी प्रमाणपत्र परत केले. ही 'अनरजिस्टर्ड कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' (CIC) साठीच्या निकषांची पूर्तता करत होती, ज्यासाठी आरबीआयकडे एनबीएफसी म्हणून नोंदणीची आवश्यकता नसते. सीडीएन फायनान्सने 'अनरजिस्टर्ड टाईप I एनबीएफसी' साठीच्या निकषांची पूर्तता केल्यानंतर आपला परवाना परत केला, ज्यासाठी नोंदणीची आवश्यकता नसते.