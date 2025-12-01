RBI सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत, महागाईसंदर्भात काय निर्णय होणार? जाणून घ्या!

RBI On Interest Rates: वाढती महागाई ही देशातील सर्वसामान्यांपुढची समस्या आहे. त्यामुळे महागाई दर कमी होण्यासाठी आरबीआय काय निर्णय घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलेले असते.यासंदर्भात तज्ञांनी आपले मत मांडले आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
चलनवाढीचा दबाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक त्यांच्या पुढील पतधोरण बैठकीत (MPC) रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान दुसऱ्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा चांगली 8.2 टक्के GDP वाढ लक्षात घेता मध्यवर्ती बँक व्याजदर स्थिर ठेवू शकते, असे म्हटले जाते. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई गेल्या दोन महिन्यांपासून सरकारच्या लक्ष्य श्रेणीच्या (2 टक्के) कमी मर्यादेपेक्षा कमी आहे. अर्थव्यवस्थेतील वाढीमुळे RBI व्याजदर अपरिवर्तित ठेवू शकते. या वाढीला वित्तीय एकत्रीकरण, लक्ष्यित सार्वजनिक गुंतवणूक आणि GST दर कपात यासारख्या विविध सुधारणांचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले जाते.
ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई (CPI) फक्त 2% किंवा त्याही खाली आहे. RBI चं लक्ष्य 4% (±2%) आहे. इतकी कमी महागाई पाहून व्याजदर कमी करण्याची उत्तम संधी असल्याचे बरेच तज्ज्ञ म्हणतात.
जुलै-सप्टेंबर 2025 तिमाहीत अर्थव्यवस्था 8.2% ने वाढली – ही अपेक्षा पेक्षा खूप जास्त आहे. सरकारी खर्च, GST मध्ये कपात आणि इतर सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्था जोरात आहे. त्यामुळे आता आणखी व्याजदर कमी करण्याची गरज नाही, असं काही तज्ज्ञांना वाटतंय.
फेब्रुवारी 2025 पासून RBI ने एकूण 1 टक्का (१०० बेसिस पॉइंट) व्याजदर कमी केले. सध्याचा रेपो रेट 5.50% आहे. ऑगस्टनंतर मात्र कट थांबली होती. आता पुन्हा कट होईल की नाही, हा प्रश्न आहे.
“महागाई खूप खाली राहणार आहे, पुढचे 6-9 महिनेही 4% च्या खाली राहील. त्यामुळे 5 डिसेंबरला 0.25% कपात शक्य असल्याचे HDFC बँक, क्रिसिल, SBI रिसर्च सांगतो. “आता व्याजदर बरोबर पातळीवर आहेत. अर्थव्यवस्था जोमात आहे, पुढेही चांगली राहील. त्यामुळे यावेळी कट नको, रेट स्थिर ठेवावेत, असे बँक ऑफ बडोदा (मदन सबनवीस) आणि काही तज्ज्ञ सांगतात.
3 ते 5 डिसेंबर 2025 या काळात MPC ची बैठक होणार आहे. नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार 5 डिसेंबर 2025 ला सकाळी 10 वाजता व्याजदर आणि धोरणाचे निर्णय जाहीर करणार आहे.
उत्तर: नक्की सांगता येत नाही. महागाई खूप खाली (२% पेक्षा कमी) आल्यामुळे HDFC बँक, क्रिसिलसारखे तज्ज्ञ ०.२५% कटची शक्यता सांगत आहेत. पण GDP ८.२% ने अफलातून वाढल्यामुळे बँक ऑफ बडोदा व मदन सबनवीससारखे तज्ज्ञ म्हणतात की आता कटची गरज नाही, रेट स्थिर ठेवावेत. सध्या दोन्ही शक्यता ५०-५० आहेत.
उत्तर: सध्याचा रेपो रेट ५.५० टक्के आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून आतापर्यंत RBI ने एकूण १.०० टक्का (१०० बेसिस पॉइंट) कपात केली आहे. ऑगस्टनंतर मात्र कट थांबली होती.
उत्तर: महागाई सध्या २% पेक्षाही खाली आहे (RBI चं लक्ष्य ४% आहे), म्हणून व्याजदर कमी करण्याची जागा आहे. पण GDP ची ८.२% वाढ खूप जोरदार आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला जास्त प्रोत्साहन देण्याची गरज नाही असे काही तज्ज्ञांना वाटते. म्हणूनच यावेळी निर्णय खूप काट्याचा आहे – महागाईला प्राधान्य देऊन कट की GDP च्या जोरावर स्थिर? ५ डिसेंबरला कळेल!