भारतातील सर्वसामान्यांना दिलासा, RBI दिवाळीपूर्वीच मोठा निर्णय घेणार?

RBI On Intrest Rates: 2025 हे वर्ष सामान्यांसाठी दिलासादायी ठरलंय. केंद्र सरकारने वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर करमुक्ती जाहीर केली, तर आरबीआयने फेब्रुवारी, एप्रिल व जूनच्या धोरण बैठकींमध्ये रेपो दरात सलग कपात करून कर्जे स्वस्त केली. यानंतर जीएसटी परिषदेने अप्रत्यक्ष करांमध्ये मोठे बदल करून घरगुती वस्तूंच्या किंमती घसरवल्या. आता आरबीआय सर्वसामान्यांना 'दिवाळी भेट' देण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना कसा दिलासा मिळणार आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
1 ऑक्टोबरला होणाऱ्या चलनधोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत व्याजदर कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ज्यामुळे गृहकर्जांच्या मासिक हप्त्यांवर (ईएमआय) फायदा होऊ शकतो. आरबीआय दर स्थिर ठेवेल, असे तज्ज्ञ सांगतात. रॉयटर्सच्या ताज्या सर्वेक्षणात याबद्दल माहिती देण्यात आलीय.
रॉयटर्सच्या 24 सप्टेंबरच्या सर्वेक्षणात 61 पैकी 45 अर्थतज्ज्ञांनी ऑक्टोबर व डिसेंबरच्या बैठकीत रेपो दर 5.50 टक्क्यांवर अपरिवर्तित राहण्याचा अंदाज वर्तवला. उर्वरित 16 जणांनी 25 बेसिस पॉइंट कपातीची शक्यता सांगितली. आरबीआय मागील कपातींचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम तपासत असल्याचे कारण यामागे देण्यात येतंय.
गेल्या तिमाहीत भारताची जीडीपी वाढ 7.8 टक्क्यांवर पोहोचली, जी अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. सरकारी खर्चामुळे ही वाढ झाली असली तरी खासगी गुंतवणूक कमी झाल्याचेही रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.. नोव्हेंबरपासून चलनवाढ 2 ते 6 टक्के अटकेत राहिली तरी रुपया डॉलरसमोर कमकुवत होतोय ज्यामुळे आयाती महागाई वाढताना दिसतेय.
अमेरिकेतील व्यापारी तणाव व नवीन व्हिसा नियमांमुळे बाजारात अनिश्चितता आहे. यामुळे रुपया नीचांकी पातळीवर घसरला, गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून बाहेर पडले. आरबीआयची ऑगस्टची बैठक एकमताने दर स्थिर ठेवली, हीच धोरण पद्धत कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
"दर कपात होणार नाही, कारण खासगी गुंतवणूक वाढली नाहीय, असे कॅनरा बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ माधवनकुट्टी यांनी म्हटलंय. वेतनवाढ स्थिर व नोकरी चिंता कायम असल्याचेही ते म्हणआले. 50 पैकी 26 तज्ज्ञांनी 2025 अखेरपर्यंत दर न बदलण्याचा अंदाज वर्तवलाय. यापूर्वी डिसेंबर कपातीची अपेक्षा होती.
व्याजदर स्थिर राहिले तर ईएमआयवर दिलासा मिळणार नाही पण अर्थव्यवस्थेला स्थिरता लाभेल. आरबीआय विकासाला चालना देण्यासाठी सतर्क असल्याचे तज्ञ सांगतात. आता 1 ऑक्टोबरला आरबीआय काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
